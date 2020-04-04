DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Adana'ya giriş ve çıkışlarda sıkı denetim

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş- çıkışların gece yarısından itibaren 15 gün süreyle yasaklandığını açıklamasının ardından, polis Adana'ya gelen araçları tek tek kontrol etti.

Kentte yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında özel araçların kente giriş- çıkış yasağı saat 00.00 itibariyle uygulanmaya başlandı. Kentin giriş- çıkışlarında önlem alan güvenlik güçleri ikameti Adana'da olmayanların kente girişine izin vermedi. Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda uygulama yapan polisler, gişelerden giren araçların tamamını durdurarak sürücülerin kimliklerini kontrol etti; ikameti kentte olanlara izin verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otoyoldan drone görüntüleri

Kent girişindeki uygulamadan drone görüntüleri

Polislerin sürücülerin ehliyet ve belgelerine bakması

Sürücüleri uyarması

Poluis ile sürücülerin konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK - Gülşah ÖZGEN/ ADANA

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Karadeniz'in giriş kapısı Samsun'a giriş-çıkış durduruldu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 şehrin araç giriş çıkışına kapatılmasının ardından Karadeniz Bölgesi'nin giriş kapısı konumundaki Samsun'da araç giriş-çıkışı durduruldu.Karardan haberdar

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Türkiye 'de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kentlere araçların 15 gün süreyle giriş ve çıkışı yasağı uygulanmaya başlandı. Kararla birlikte Samsun'un Amasya Sinop ve Ordu kent sınırında araçlar polis ekipleri tarafından durduruldu. Araç sürücülerinin Samsun'a girişi ve çıkışı engellendi. Karadeniz Bölgesi'ne açılan kapı konumundaki Samsun'da yoğunluk yaşandı. Sürücüler, geri dönmek zorunda kaldı.

'KARARDAN YOLDAYKEN HABERİMİZ OLDU'

Samsun sınırında aracı durdurularak geri dönen Emin Yüksel, " Eskişehir 'den Ordu'ya gidiyoruz ancak şuan Samsun'a giriş yapamıyoruz. Geri dönsek Eskişehir'e de giremeyeceğiz. Ne yapacağız bilemiyoruz. Buna da bir önlem alınmalı. Bu karardan yoldayken haberimiz oldu" dedi.

'YASAK OLDUĞU İÇİN GERİ DÖNÜYORUZ'

Amasya'dan Samsun'a gitmek için yola çıkan ve kent girişinde geri dönmek zorunda kalan Erol Pektaş, "Şehirlerarası giriş yasak olduğu için geri dönüyoruz. Şartlar olgunlaşınca tekrar geleceğiz. Yasaktan haberimiz vardı ama kesin netice almak için gelip yerinde görmek istedikö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis ekiplerinin araçları durdurması

-Samsun'a giriş ve çıkış yapamayan araçlardan detay

-Sürücüler ve polisler arasındaki diyolaglar

-Röportajlar

-Muhabir anonsu

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/HAVZA(Samsun),

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Sakarya sınırlarında sıkı denetim

SAKARYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarında önlem alınarak izin belgesi olmayanların kente girmeleri ve çıkmalarına izin verilmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüs salgınına karşı yeni alınan tedbirlerin açıklanmasının ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Polis ve jandarma ekipleri araçları tek tek durdurularak kontrol yapmaya başladı. İzin belgesi ya da şehir dışında çalıştığına dair belgesi olmayan araç sürücüleri uygulama noktasından geri çevrildi. Kocaeli 'den gelen 20 yaşın altındaki bir sürücüye sokağa çıkma yasağına uymaması nedeniyle idari para cezası kesildi. Uygulama nedeniyle Kocaeli istikametinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

D-100 trafik detayı

Uygulama noktası polisleri çalışma

Geri çevrilen araçlar

Detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA,

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Ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza, kamerada

Bursa'da kavşakta hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra yan yatıp sürüklenen ambulansın şoförü yaralandı. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Köklü Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 ABB 717 plakalı ambulansa, kavşaktan geçerken hafif ticari araç çarptı. Yan yatıp, metrelerce sürüklenen ambulans, trafik ışıklarına çarparak durabildi. Kazada, içinde hastanın olmadığı ambulansın şoförü hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araç, ambulansa yandan çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yan yatan ambulans metrelerce sürükleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazanın güvenlik kamera anı

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA

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Marmaris girişinde koronavirüs bilgilendirmesi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi girişinde denetim noktası oluşturan trafik polisleri, kimlik kontrolü yaparken; koronavirüs tedbiri kapsamında bilgi veriyor.

Muğla karayolu üzerindeki Marmaris'in tek giriş ve çıkış noktası Ulusal Egemenlik Caddesi'nde, trafik polisleri denetim yaptı. Çoğunluğu ticari araçların geldiği ilçe girişinde sürücüler denetlendi. Maskeli ve eldivenli trafik polisleri, kimlik kontrolü yaptı. Özellikle araçtakiler, koronüavirüs tedbiri kapsamında bilgilendirildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "İlçemizin Marmaris-Muğla ve Marmaris- Datça girişlerinde 7 gün 24 saat denetimler devam edecektir. Sürücülerimize ve yolculara ehliyet ile araç kontrolü ardından genelge hakkında bilgilendirme yapıyoruz" dedi. Beyaz eşya firmasında şoförlük yapan Ahmet Altın (47), "Bizler beyaz eşya servisi işi yapıyoruz. Yasaklar güzel ama mecburiyetten şehirlerarası yolculuk yapıyoruz. Şehirlerarası yolcuğun kısıtlanması trafik yoğunluğunu azalttı" dedi. Bir içecek firmasında çalışan Hakan Aslantan (36), "Keyfi ve gereksiz trafiğe çıkanlar azaldı. Biz mecbur işimiz gereği yollardayız. Yasağın gelmesi çok iyi oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Marmaris-Muğla karayolu girişinde trafik polislerinin denetimlerinden görüntü

Denetim sonrası sürücülerin bilgilendirilmesi

Ahmet Altın ve Hakan Aslantan ile röp.

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Yasak kararları uygulanmaya başlandı, sokaklar boş kaldı

KOCAELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, kente giriş ve çıkışlarının yasaklanması ve 20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanması kararları uygulanmaya başlandı. Polis ve sağlık ekipleri kente giriş noktalarında kontroller yaparken, kentin cadde ve sokaklarının boş kaldığı görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanması ile 20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkma yasağı kararı Kocaeli'de uygulanmaya başlandı. TEM Otoyolu üzerinde bulunan kentin giriş ve çıkış noktalarındaki gişelerde barikat oluşturan polis ve sağlık ekipleri, kente giriş izni olmayan araçları geri gönderdi. Seyahat izin belgesi bulunan ve yasak kararının dışında kalan istisnai durumları bulunan araçlar ise yapılan sağlık taramasının ardından kente alındı. 20 yaş ve altında bulunan kişiler için getirilen sokağa çıkma yasağının ardından kentin en işlek cadde, sokak ve meydanlarının boş kaldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gişelerde yapılan polis kontrolü

-Kente girmek isteyenlere yapılan sağlık kontrolü

-Kentin cadde, sokak ve meydanlarından görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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HDP önündeki eylemde 215'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 215'inci günde de sürdürdü. Oğlu Yusuf Bekdaş (17) için eylem yapan Celil Bekdaş, "Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.

Diyarbakır 'da oturan Mehmet Akar , geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar , 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'OĞLUMU ALMADAN AYRILMAYACAĞIM'

Geçen yıl Diyarbakır'da kaybolan oğlu Yusuf Bekdaş (17) için evlat nöbetini sürdüren Celil Bekdaş, oğlunun HDP aracılığıyla dağa götürüldüğünü belirtti. Oğluna kavuşmadan eylemine son vermeyeceğini söyleyen Bekdaş, "215 gündür buradayım. Oğlum 11 ay oldu bu kapıdan gideli. Bunu defalarca söylüyorum, oğlumu buradan dağa götürdüler. Götürenler de belli aslında, hepsi yakalandı. Ben buradan herkese sesleniyorum, artık çocuklarımızı versinler. Biz burada doğru adrese gelmişiz. Burada bir hakkımız var. Hakkımız nedir, çocuklarımızı versinler. Çocuklarımızı versinler, biz kimseden bir şey istemiyoruz. Biz hiçbir siyasi partiye de bağlı değiliz. Bunu herkes böyle bilsin. Devlet de bizi buraya getirmemiş, buraya kendi irademizle gelmişiz. Koronavirüs salgınında bu çocuklar orada ne yapıyor, ne ediyor? Buradan oğluma sesleniyorum, gel oğlum, seni kandırmasınlar. Kardeşlerin seni özlemiş, annen hasta. Gel artık, yeter artık, gel teslim ol. Hiçbir ceza da yok. Ceza onlarda var, ceza burada yok. 13 çocuk geldi. Demek adres doğrudur. Bu çocuklarımız gelmeden bir yere gitmeyeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP il binası önü

Ailelerin bekleyişi

Ailelerin Maske ve sosyal mesafe kullanarak bekleyişi

Celil Begdaş ile röp

Genel ve detay görüntüler

Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Pazarda maske zorunluluğuna uymayanlara zabıtadan uyarı

Antalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında pazarlarda maske kullanımı ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma yasağına pazar yerlerinde uymayanları zabıta uyardı. Zabıta maske olmayanları pazar alanına almadı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki esnafın da tezgah kurmasına izin vermedi.

Koronavirüse yönelik tedbir kapsamında pazarlarda maske kullanımı zorunluluğu Antalya'daki pazar yerlerinde uygulanmaya başlandı. Kepez ilçesinde Dokuma semtindeki pazar yerinde zabıta sabah saatlerinde alana girişleri sınırlandırdı. Kapıları bariyerle giriş ve çıkış olarak ayıran zabıta ekipleri gelenlere dezenfektan verdi. Vatandaşlara sosyal mesafe olarak adlandırılan en az 1 metre yaklaşmama kuralına uymaları için çağrıda bulunan zabıta, maskesiz olanları da içeri almadı.

Pazar içerisinde esnafa maskesiz, eldivensiz bulunmamaları için sık sık anons yapan zabıta, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü esnafın da sokağa çıkmaması gerektiği için tezgah açmaması uyarısı yaptı. Bazı pazar esnafının, 20 yaş altında olduğu ve zaman zaman maske ile eldiven kullanmadığı gözlendi. Zabıtalar, bu kişileri, pazar yerinden çıkardı.

Zabıta pazar yerinde vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri çağrısı yaptı. Vatandaşların çoğunlukla pazar yerine maske ve eldiven takarak geldiği gözlenirken bazılarının uyarıları dikkate almadığı fark edildi.

Zabıtanın maske bulunmadığı için pazar alanına almadığı Melike İzci, "Zabıta maskem olmadığı için içeri almadı. Kapıdan süt aldım çıktım. Maskem yoktu hemen maske ve eldiven alıp geri geleceğim" dedi.

Maskesiz olduğu için pazara giremeyen bir vatandaş da, "Eczaneler kapalı maske alamadım. Maske veren dağıtan da yok. Madem öyle, maske dağıtılmalı. Pazara giremediğim için geri dönüyorum" diye konuştu.

Pazar kapısından geri dönmek zorunda kalan Sabahattin Okatan ise sağlık için alınan kurallara uymaya çaba gösterdiklerini ve maske temin edeceğini söyledi.

Pazar yerinde maske takma zorunluluğuna uymayan bir vatandaş da zabıta ekiplerine 60 yaşında olduğunu ve maske ile eldiven alacak parasının olmadığını söyledi. Zabıta ekiplerinin belediyeyi arayıp, ihtiyaçlarını belirtmesi halinde isteklerinin evine getirileceğini belirtmesi üzerine vatandaş, pazardan ayrıldı.

Pazar esnafı arasında yer alan 16 yaşındaki Mehmet Ali Menekşe, yasaktan haberi olmadığını ve ailesine yardım etmek için tezgahta satış yaptığını söyledi. Menekşe zabıtanın uyarısını ardından pazardan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Pazar giriş çıkışı detay

Melek İzci röp1

Pazara gelen vatandaşların maske ve eldivensiz olmaları detay

Pazara gelen vatandaşların maske ve eldivenli olmaları detay

Zabıta ekipleri detay

Pazarda bulunan çocuklar detay

16 yaşındaki Mehmet Ali Menekşe röp2

Zabıta ekibinin araç içinden uyarısı detay

Pazar önünde dezenfektan kullanan vatandaşlar detay

Zabıta ekibinin pazara eldivensiz ve maskesi gelenleri almaması detay

Pazardan geri dönenler detay

Vatandaş röp3

Sabahattin Okatan röp4

Yaşlı vatandaşın zabıta ile diyalogu detay

Genel detaylar

HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Adem AKALAN/ ANTALYA

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