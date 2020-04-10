DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 6

6 saat önce

Çan'da jandarma karantinaya alınan köyde maske dağıttıÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Maltepe köyünde jandarma ekiplerinin denetimi sürüyor.

DHA YURT BÜLTENİ - 6, System.String[]

Çan'da jandarma karantinaya alınan köyde maske dağıttı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Maltepe köyünde jandarma ekiplerinin denetimi sürüyor. Ekipler köyün girişinde ateşini ölçtükleri sürücülere ücretsiz maske dağıttı.

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de de tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çan ilçesine Maltepe köyü de karantina altına alındı. Köyün girişinde denetim noktası oluşturan jandarma ekiplerince araç sürücülerinin ateşi ölçüldü, ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Jandarmadan sürücülere dağıtılan maske ve ateş ölçümünden görüntüler.

aber-Kamera:  Mustafa SUİÇMEZ/ÇAN Çanakkale

========================

Sivas'ta 'askıda meyve sebze' uygulaması ilgi görüyor

SİVAS'ta faaliyet gösteren bir manav ihtiyaç sahipleri için, 'askıda meyve-sebze' kampanyası başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsle mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler sürüyor. Kentte Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde Hasan Koç manav dükkanında askıda sebze meyve kampanyası başlattı. Hem manavın kendisi hem de alışveriş yapanlar, kendi aldıklarının yanı sıra ihtiyaç sahipleri için de ürün alarak tezgaha bırakıyor. İhtiyacı olanlar da buradan meyve ve sebzesini alabiliyor. Manav dükkanına "İhtiyaç sahipleri ücretsiz alabilir. Askıda meyve-sebze. Biz bize yeteriz Türkiyem." yazılı dövizi iş yerinin girişine astı. Kampanya ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar sebze ve meyvelerini ücretsiz alabiliyorlar. Manav sahibi Hasan Koç, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Biz de bu şekilde destek olmak istedik. İhtiyaç sahipleri gelip ücretsiz bir şekilde meyve ve sebzelerini alıyorlar. Bazen müşterilerimiz de destek olarak alıp koyuyorlar. Ramazan boyunca da bunu devam ettireceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Manav dükkanından görüntüler

-Askıda eyve zebze yazısı

-İhtiyaçlılar için ayrılan meyve sebzeler

-Manavın konuşmaları

Haber-Kamera:  Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,

==========================

Polisten sosyal mesafeli çelenk töreni

TOKAT'ta 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Polisler, maske ve eldiven takarak sosyal mesafeye özen gösterdi.

10 Nisan Polis Haftası kapsamında Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri törene maske, eldiven takıp ve sosyal mesafe kuralına uyarak tören alanında yerlerini aldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Polis haftası kutlamalarını haftaya yaydıklarını ancak koronavirüsten dolayı böyle kutlamak zorunda olduklarını belirten Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, "Kovid 19 salgını ile ilgili bütün törenleri ve etkinlikleri iptal etmek zorunda kaldık. İçimizde burukluk var. Ama önemli olan sağlık. Öncelikle kendi sağlığımız toplum sağlığı çok önemli. Biliyorsunuz bizim bu illet virüse yakalanmamamız lazım. Yani polis teşkilatı olarak halkımızın yardımına koşuyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine gıda, ilaç, sağlık malzemesi yada alıyoruz hastaneye götürüyoruz. Gıda yardımları dağıtıyoruz, maaşlarını götürüyoruz veriyoruz. Karantina altına alınanların çevre güvenliklerini alıyoruz. Şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerimiz var. Yani açıkçası her alandayız. Bizim bu virüsten etkilenmememiz gerekiyor. Hayatta kalmamız ve sağlıklı olmamız gerekiyor. Sağlıklı olalım ki vatandaşlarımıza da yardımcı olalım. Halkımıza destek verilecek diğer kurumlarımızda yapacak ama en başta bizim ayakta kalmamız gerekiyor. Personelimizin hastalanmaması gerekiyor. Dinamik olmamız gerekiyor. Bu yüzden bu bayramımızı da böyle kutlamak zorunda kaldık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Alınan önlemler

-Polislerin mesafeyi gözeterek alanda yer alması

-Çelenk sunumu ve açıklama

Haber-Kamera:  Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

==========================

Denetimlerin sürdüğü Zonguldak havadan görüntülendi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle 5 Nisan'dan itibaren il sınırları, 7 Nisan'dan itibaren de ilçe sınırlarında araç giriş ve çıkışları yasaklanan Zonguldak'ta kent merkezindeki sakinlik havadan görüntülendi.

Geçen 5 Nisan'da 30 büyükşehir ile birlikte il sınırlarında geçişlerin yasaklandığı Zonguldak'ta polis ve jandarmanın denetimleri sürüyor. Kentin Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın il sınırında polis ve jandarmanın oluşturduğu denetim noktalarında araçların geçişlerine izin verilmiyor. Seyahat izni belgesi olanların araçlarının geçişlerine izin verilirken, sürücülerin alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarılar yapılıyor. Sürücülerin ateşleri ölçülerek nereye gidecekleri ve kimlik bilgileri kayıt altına alınıyor.

KENT MERKEZİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kent merkezindeki sakinlik drone ile havadan görüntülendi. Caddelerin, normal günlere göre boş olduğu gözlendi. Özellikle sabah saatlerinde boş olan caddelerde, öğle saatlerinden itibaren yoğunluk biraz artsa da polis ekipleri vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyarıyor. İlçe giriş ve çıkışlarında yapılan denetimlerde ise durdurulan araçlarda acil işi olmayanlar geri döndürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zonguldak havadan görüntüsü

-Boş caddeler

-Polis denetimden detay

Haber- Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

==========================

Bolu'da karantina yurdundaki son 250 kişi de evlerine gönderildi

BOLU'da, yurt dışından geldikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında yerleştirildikleri yurtta 14 günlük karantina süreleri dolan 250 kişi evlerine gönderildi.  Yurtta karantinada tutulan kalmadı.

Yurt dışından getirilen yaklaşık 600 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü yerleşkesinde bulunan Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.  Geçtiğimiz günlerde karantina süreleri dolanların evlerine gönderildiği yurtta kalan 250 kişinin de 14 günlük karantina süreleri doldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan koronavirüs testleri negatif çıkan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 250 kişi, otobüsler ile memleketlerine gönderildi. Böylece yurttaki karantina sona ermiş oldu.

Koronavirüs, Jandarma, Maltepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:03 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla
İşte 1 milyon TL ödülle aranan teröristin üzerinden çıkanlar İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı Amazon ormanlarında Covid-19'a yakalanan çocuk hayatını kaybetti
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı! Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!         
18:15
Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız         
17:47
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz         
17:33
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı         
17:23
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti         
17:14
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi         
17:10
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı         
17:07
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi         
16:53
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak         
16:46
Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı         
16:36
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi         
16:36
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı         
16:35
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:32
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak         
16:24
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı         
16:14
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:06
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi         
15:48
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü         
15:40
Cinsel içerikli film yıldızı, korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak Cinsel içerikli film yıldızı, korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak         
15:39
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı         
15:33
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla         
15:24
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi 64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi         
15:23
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı         
15:21
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü Mart ayında ikinci el araç satışları düştü         
15:20
Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi         
15:13
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun         
15:05
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü         
15:02
ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu         
15:02
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz         
14:40
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 18:17:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]