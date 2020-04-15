DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Hatay'da 4.0'dan sonra 4.7 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de, merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede gece 01.30 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akdeniz'de Hatay'ın Yayladağı ilçesinin 33 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 10.40'ta meydana geldi. Hatay'ın Yayladağı ve İskendurun ilçelerinde de hissedilen deprem, yerin 24.99 kilometre derinliğinde oldu. Aynı bölgede gece 01.30 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinden sokaklardan görüntüler

Haber-Kamera: HATAY,

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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı(2)

ALI VERİŞ YAPTILAR

Kırklareli Valiliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 16.00'dan itibaren karantina altına alınmasına karar verdiği Kofçaz ilçesinde yaşayanlar, marketlerden alış veriş yaptı. Bulgaristan sınırında ve ilçe merkezinin nüfusu 900 olduğu Kofçaz'a virüsü İstanbul 'dan yakınlarını ziyarete gelen bir kişinin bulaştırdığı belirtildi. Bu kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından temas kurduğu aile daha önce karantina altına alınmıştı.

İlçede yaşayan Bülent Kul, karantina öncesinde marketten alış veriş yaptı. Kul, "Markete alışverişe geldik. Saat 16.00'dan sonra ilçemiz karantina altına alınacak biz de ihtiyaçlarımızı aldık eve kapancağız" dedi.

Kofçaz'ın Yeşillik Mahallesi Muhtarı Salih Tuzkaya, ilçenin koronavirüs nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatılmasını iyi olacağını söyledi. Tuzkaya, "Bu sayede virüs salgının önüne geçilecekö dedi. Market işletmecisi Haktan Soykan ise, "Bugün yoğunluk olacağını düşünüyorum. İnşallah bu belayı kısa sürede başımızdan atacağız. Şu anda nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz ama vatandaşımızın ihtiyacı karşılayacak yeterince gıda malzememiz var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kofçaz'dan genel ve detaylar

Marketten alış veriş yapanlar

Muhabir Ali Can Zeray anons

İlçeden detaylar

Bülent Kul ile röp.

Muhtar Tuzkaya ile röp.

Marketçi Soykan ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/ KOFÇAZ (Kırklareli)

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Irmak kenarında güneşlenmeye koronavirüs cezası

BARTIN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında girilmesi yasaklanan ırmak kenarında güneşlenen 2 kişiye 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi.

Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 21 Mart tarihinde aldığı kararla mesire alanları, park bahçeler ile özel işletmelere ait piknik, mesire ve mangal alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı. Orduyeri Mahallesi'nde bulunan Çağlayan piknik alanındaki ırmak kenarında bir genç kız ile erkek taşlık alana yatarak, güneşlenmeye başladı. Bir süre sonra piknik alanı yakınında devriye görevi yapan polis ekipleri 2 kişinin yanına gelerek, piknik alanına girişin yasak olduğunu belirtti. Uyarıları dinleyen 2 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararı gereğince 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şahısların güneşlenmesi

-Polislerin gelmesi

Haber-Kamera: BARTIN

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Prof. Dr. Tayar: Koronavirüsten korunmak için temizlikte kullandığımız kimyasallar ölüme götürebilir

BURSA Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, koronavirüse karşı yapılan temizliklerde kullanılan kimyasallar konusunda uyarırken, "Çamaşır suyu ve tuz ruhu gibi kimyasallar karıştırılarak kullanılırsa, ortaya çıkan gazlar insanı ölüme kadar götürebilirö dedi.

Koronavirüsün hızla yayılmasının ardından, birçok uzman virüsten korunmanın en iyi yolu olarak temizliği işaret etti. Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar da evde kimyasal maddeler kullanılarak yapılan temizliklerde doğru bilinen yanlışları anlattı. Bir kova suya bir çay bardağı çamaşır suyunun yeteceğini söyleyen Prof. Dr. Tayar, çamaşır suyunun başka hiçbir maddeyle karıştırılmaması gerektiği konusunda uyardı. Koronavirüs korkusunun insanları aşırı temizliğe ittiğini belirten Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan ise, "Koronavirüs bittikten sonra bazı insanlar kalıcı kirlenme korkularına sahip olabilir ve hatta obsesif kompulsif bozukluklar geliştirebilirö dedi.

'ÇAMAŞIR SULARININ ETİKETİNİ OKUYUN'

Evlerde uygulanan temizlik ve dezenfeksiyona dikkat etmemiz gerektiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Tayar, "Şu anda dünyanın kabul ettiği, koronavirüs ile mücadelede etkin bir dezenfektan madde var. Ucuz ve hemen temin edilecek bir malzeme, o da çamaşır suyu. Çamaşır suyu kullanırken öncelikle etiket okur yazarı olmayı tavsiye ediyorum. Çamaşır sularının üzerinde, yüzde kaç etken madde olduğu etiketlerin üzerinde yazıyor. Diğer bir konu ise nelere dikkat etmemiz gerektiği. Çamaşır suyunun ideal şekilde kullanımı, üretildikten 3 ay içerisinde kullanılmasıdır. Öncelikle yapmamız gereken şey elimizdeki çamaşır suyunun etiketini okumakö dedi.

'ÇAMAŞIR SUYUNU SICAK SU İLE KULLANMAYIN'

Çamaşır suyunun gıda maddelerini dezenfekte edilirken kullanılmayacağını belirten Prof. Dr. Tayar, "Çamaşır suyuyla bulaşık yıkanmaz. Çamaşır suyunun kullanılacağı yerler zemin, sert yüzeyler, ellerimize sık sık temas eden kapı kolları, elektrik düğmeleri, merdiven tırabzanları, asansör gibi sert yüzeylerde uygulanan bir dezenfektandır. Çamaşır suyunun diğer kimyasallardan farklı olarak mutlaka soğuk uygulanması gerekir. Sıcak sularda kullanılması dezenfeksiyon etkisini zorlaştıracaktır. O yüzden soğuk uygulanacak, sert yüzeylere uygulanacak, dezenfektan kullanmadan önce yüzeyleri temizlememiz gerekiyor. Yüzeydeki kirler, organik maddeler, dezenfeksiyonun etkinliğini azaltacak uygulamalardır. O yüzden dezenfekte edeceğimiz yüzeyin önce kaba kirini temizlemek gerekirö diye konuştu.

'BİR KOVA SUYA BİR ÇAY BARDAĞI ÇAMAŞIR SUYU'

Çamaşır suyu uygulayacak olan kişinin eldiven ve maske temin etmesi gerektiğini dile getiren Tayar, "Çamaşır suyunun çıplak deriye temas etmesi, göze, buruna temas etmesi sağlık için zararlıdır. O yüzden çamaşır suyunun değdiği bölge bol suyla yıkanmalıdır. Dozajını doğru ayarlamamız gerekiyor. Dezenfeksiyonda kullanıldığı için çamaşır suyunu boca etmenin hiçbir anlamı yoktur. Gereksiz kimyasal mat yüklemiş olacağız. Bir kova suya, bir veya bir buçuk çay bardağı çamaşır suyu yetecektir. Hastaların temas ettiği yüzeyler, kan veya akciğerden çıkan salgılar varsa miktar artırılabilir. Miktarı da bir litreye bir çorba kaşığı miktarına çıkarak gücü artırılabilir ama zeminleri dezenfekte etmek için bir kova suya bir çay bardağı çamaşır suyu yetecektirö şeklinde konuştu.

'ÇAMAŞIR SUYU VE TUZ RUHU İNSANI ÖLÜME GÖTÜREBİLİR'

Uygulanan yüzeyde çamaşır suyunun en az 10 dakika etki etmesini beklememiz gerektiğini belirten Tayar, "Virüsü öldürmesi için 10-15 dakikalık bir zamana ihtiyaç var. Ortamın havalandırılması da çok önemli. Ortam havalandırılıp temizlik yapan kişinin oradan uzaklaşması gerekir. Bu ortama özellikle evcil hayvanların ve küçük çocukların girmesine izin verilmemeli. Çamaşır suyu yalnızlığı sever. Yanına hiçbir şey istemez. O yüzden daha etkin olsun diye yanına bir de tuz ruhu koyduğunuz zaman, ortaya çıkan gaz alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Kronik akciğer rahatsızlıkları varsa bunları tetikleyecektir. Bu gazlar bir insanı ölüme kadar götürebilir. Hele bu günlerde, hepimizin Türkiye 'de bol miktarda çamaşır suyu kullandığı, temizlik ve dezenfeksiyon yapmaya çalıştığı bu sırada, çamaşır suyunu tek başına, abartıya kaçmadan kullanalımö dedi.

'KORONAVİRÜS KORKUSU BAZI KİŞİLERDE KALICI OBSESİFLİĞE NEDEN OLABİLİR'

Koronavirüs sürecinde aldığımız tedbirlerin obsesif kompulsif bozukluğu olan insanların tüm yıl boyunca aldığını belirten Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan ise şunları söyledi:

"Obsesif kompulsif bozukluğa sahip insanlar, her yerde potansiyel olarak ölümcül tehditler olduğundan endişe ederler. Bu hastalığa sahip olan kişi için kapsamlı el yıkama ve diğer güvenlik önlemleri, neredeyse her zaman kesinlikle gerekli ve olmazsa olmazıdır. Bu salgın, SARS veya H1N1'den farklıdır ve yaygın iş güvenliği önlemleri ve yaygın kamu güvenliği önlemleri olarak büyük ölçekli karantinalar içeriyor ve Dünya Sağlık Örgütünün ya da ülkelerin sağlık sistemlerinin talimatları kesinlikle nüfusun çok daha geniş alanlarına hitap ediyor ve daha uzun bir süre için söz konusu. Koronavirüs bittiğinde bazı insanlar kalıcı kirlenme korkularına sahip olabilir ve hatta muhtemelen obsesif kompulsif bozukluk geliştirebilir. Ancak halkın büyük çoğunluğu için, kirlenme korkumuz yaşamlarımızın kalıcı bir parçası olmaktan ziyade bir anı haline gelecektir.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çamaşır suyunun karışımından detaylar

-Temizlik detayları

-Prof. Dr. Mustafa Tayar röortajı

Haber: Muammer İRTEM-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Kanser hastasına sağlıkçılardan 'Evlilik yıldönümü' sürprizi

BİTLİS'te, mide kanseri hastalığı nedeniyle evinde rutin kontrolleri yapılan Safiye Gülay Şeker Özsoy (52) ve eşinin evlilik yıl dönümünü, sağlık çalışanları pasta götürerek kutladı.

Bitlis merkez Beş Minare Mahallesi'nde yaşayan Safiye Gülay Şeker Özsoy, mide kanseriyle mücadele ediyor. Özsoy'un rutin kontrolleri ise koronavirüs salgını nedeniyle Evde Sağlık Hizmetleri çalışanlar tarafından Özsoy'un evinde devam ediyor. Sağlık çalışanları, Özsoy çiftinin 26'ncı yıl dönümü olduğunu öğrenince, sürpriz yapmaya karar verdi. Evde Sağlık Hizmeti çalışanları, ellerinde pastayla eve giderek, çiftin evlilik yıl dönümünü kutladı.

Bu sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan Safiye Gülay Şeker Özsoy, hayatındaki en güzel kutlamalardan birini yaşadığını söyledi. Kutlama nedeniyle heyecanlandığını belirten Özsoy, "Sizler beni en çok mutlu eden kişiler oldunuz çünkü bugün evlilik yıl dönümümüz ve kutlamaya gelen kimse olmadı. Koronavirüs sebebiyle biz de kutlamak için dışarı çıkamıyoruz. Sizler gelince çok mutlu olduk, iyi ki varsınız. Gerçekten çok mutlu oldum, sayenizde çok sıra dışı, çok özel bir yıl dönümümüz olacak. Sizlere tekrardan çok teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Eve gelen sağlıkçılardan detay

-Ellerinde pasta ile gelen sağlıkçıların açıklamaları

-Salona pasta ile giren sağlıkçılardan detay

-Safiye Gülay Şeker Özsoy'un duygulanması

-Kanser hastası Özsoy'un açıklamaları

-Sağlık bakımlarının yapılması

-Detay görüntüler

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Emekli maaşının bin lirasını kampanyaya bağışladı

KAYSERİ'de, emekli inşaat işçisi Emin İbaş (77), maaşının bin lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde oturan evli ve 1 çocuk babası Emin İbaş, polisi arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı bulunan Emin İbaş'ın evine gitti. İbaş, gelen ekiplere emekli maaşının bin liralık kısmını teslim etti. Parayı teslim alan ekipler, bankaya giderek açılan hesaba yatırdı. Polislere teşekkür eden İbaş, "Böyle durumlarda her zaman birbirimize yardımcı olmamız gerekir. Emekli maaşımızı bağışladık. Bizim başka bir gelirimiz yok. Bu nedenle bizim de bir katkımız olsun istedik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Emin İbaş'ın konuşması

-Emin İbaş'ıun polise parayı teslim etmesi

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA

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'Ihlamur, soğuk algınlığı semptomlarını azaltır'

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından bitki çaylarına talep arttı. Bunlar içinde en çok tercih edilen ise ıhlamur oldu. Bariatrik Beslenme Uzmanı Diyetisyen Nida Yıldız, ıhlamurun, bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olacağını belirterek, "Soğuk algınlığının semptomlarını azaltmaya yardımcı olmaktadır. Ihlamurun içindeki güçlü antioksidanlar enfeksiyonlara karşı korumaktadır" dedi.

Koronavirüs dünyada yayılmaya devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısında da her geçen gün artış yaşanıyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenler ise aktarlara yöneliyor. Daha çok kış aylarında tercih edilen ıhlamurun yaprağı bu dönemde 150 liradan, çiçeği ise 200 liradan satılıyor. Bariatrik Beslenme Uzmanı Diyetisyen Nida Yıldız, ıhlamurun koronavirüse karşı etkisinin olmadığını; ancak bağışıklık sistemini güçlendirip, soğuk algınlığı semptomlarını azalttığını belirtti. Yıldız, tüketimi abartmamak gerektiğini, boğaz yollarında tahrişe neden olmaması için sıcak tüketilmemesini önererek, günde ortalama 3 bardak tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ DESTEKLEMEYE YARDIMCI OLUR'

Sosyal medyada ıhlamurun koronavirüse karşı iyi geldiğinin yayılması üzerine ıhlamur ve herhangi bir besinin virüsün bulaşmasını engellemediğini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak kabul ettiği 'Covid-19'un bulaşmasını engelleyecek tek başına bir besin bulunmamaktadır. Ancak sağlıklı beslenmenin bağışıklık sisteminde olumlu etkileri olduğunu biliyoruz. Bağışıklık sisteminin normal bir şekilde çalışması için tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli şekilde tüketmemiz gerekiyor. Sağlıklı beslenmeye ek olarak da bazı besinler bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye destek olabilirler. Bunların arasında ıhlamuru örnek verebiliriz. Ihlamur geleneksel bitki çaylarımız arasında yer alır ve uzun yıllardır soğuk algınlığının tedavisinde kullanılmaktadır. Çünkü soğuk algınlığının semptomlarını azaltmaya yardımcı olmaktadır. Ihlamurun içerisindeki güçlü antioksidanlar enfeksiyonlara karşı korumaktadır. Bağışıklık sistemimizi desteklemeye yardımcı olacaktır. Ihlamurdan daha sağlıklı yararlanabilmek için hazırlarken kaynatmamaya daha çok demleyerek tüketmeye özen gösterelim. Çok sıcak tüketmeyelim çünkü ciddi anlamda boğaz yollarında tahrişlere sebep olabilir. Bu sebeple hazırlandıktan sonra 3 dakika bekletmekte fayda görüyoruz. Faydalı diye ıhlamurun tüketimini abartmamalıyız. Ortalama olarak 3 bardak kadar tercih edebilirsiniz."