DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

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6 saat önce

Karantina süreleri tamamlanan Türk işçileri öğrenci yurdundan ayrıldıIRAK'ın başkenti Bağdat'tan uçakla Eskişehir'e getirilen 250 Türk işçisi koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurdundaki 14 günlük karantina sürelerini tamamladı.

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Karantina süreleri tamamlanan Türk işçileri öğrenci yurdundan ayrıldı

IRAK'ın başkenti Bağdat'tan uçakla Eskişehir'e getirilen 250 Türk işçisi koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurdundaki 14 günlük karantina sürelerini tamamladı. Bu sabah yurttan ayrılan işçilere seyahat izin belgesi düzenlenirken, aralarında İstanbul, Sakarya ve Trabzon'unda bulunduğu 38 farklı şehre gönderildi.

Bağdat'tan alınan Türk iş insanları ve işçilerinde bulunduğu 267 kişilik grup, Türk Hava Yolları'na ait uçakla iki hafta önce Eskişehir'deki Hasan Polatkan Havalimanı'na getirildi. Uçaktan indikten sonra pasaport ve sağlık kontrolleri yapılan gruptakilerden 250 kişi otobüslerle Çamlıca Mahallesi'nde Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na, 17'si ise Kütahya'daki Emine Gülbahar Yüksek Öğrenim Yurdu'na yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreleri kolan işçiler bu sabahtan itibaren yurttan ayrılmaya başladı. Eskişehir Valiliği'nce işçilere seyahat izin belgesi düzenlenirken, AFAD ekiplerince organize edilen otobüslerle memleketleri olan aralarında Ankara, Ordu, Giresun, Trabzon, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'unda bulunduğu 38 farklı şehre gönderildi.

Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda 14 gün kalan işçilerden Ordulu İsmail Köstek, Irak'ta inşaat işçisi olduğunu ifade ederek, "Karantinamız biraz yorucuydu ama devletimize her türlü imkanı bize sağladığı için teşekkür ederim. Ben Orduluyum, Kuzey Irak'ta inşaat işçisiyim. Tüm dünyayı saran koronavirüsün bir an önce bitmesini temenni ediyorum.ö dedi. İşçilerden Yaşar Durmaz da karantina sürelerini çok iyi bir şekilde geçirdiklerini söyledi. Kuzey Irak'ta inşaat işçisi olduğunu anlatan Durmaz, "Karantinada bol bol kitap okuduk. Zamanımızı böyle geçirdik. Devletimize imkanlarını bize sunduğu için teşekkür ederizö diye konuştu.

İnşaat işçisi Adem Yılmaz da günlük olarak sağlık kontrollerinin yapıldığını ve durumlarının çok iyi olduğunu kaydederek, "Bağdat'tan geldik, herhangi bir sıkıntımız yok. Sağlıklı durumdayız ve ailelerimize kavuşacağız. Karantina da günlük olarak ateş ölçümü, sağlık kontrollerimiz yapıldı. Yemeğimiz verildi, devletimize teşekkür ederizö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gündüzalp öğrenci yurdu

-Yurt önündeki otobüsler

-İşçilerin yurttan çıkışı

-Otobüslere valizlerini koymaları

- Polis ve AFAD ekipleri

-İşçilerle röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ ESKİŞEHİR

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Uludere Belediye Başkanı Ürek'ten 'evde kal' mesajı

ŞIRNAK'ın Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, koronavirüs salgını nedeniyle ilçe halkına evden çıkmamaları için seslenerek, "Evde kalın, ne ihtiyacınız varsa biz size getiririz" dedi.

Uludere Belediyesi'nce koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışma sürdürülüyor. Belediye Başkanı AK Parti'li Sait Ürek, ilçe halkının salgın nedeniyle evlerinde kalmaları için Kürtçe olarak çağrıda bulundu. Başkan Ürek, ilçede yaşayanlardan evlerinden çıkmamalarını ve ihtiyaçlarını kendilerine iletmelerini istedi. Uludere'de koronavirüs vakasının henüz tespit edilmediğini anlatan Başkan Ürek, "Koronavirüs salgını ülkemizde çıktığı günden beri sıkı tedbirler aldık. İlçe merkez ve köylerde dezenfekte çalışmaları yaptık. Camilerde toplu alanlarda önlemlerimiz artırdık. İlçede giriş ve çıkışlarda vatandaşların ateşleri sürekli ölçülüyor. Sürekli cadde ve sokaklarımızı yıkıyoruz. Dezenfekte çalışmalarımız rutin bir şekilde devam ediyor. Çok şükür, şimdiye kadar bir vaka görülmedi. Yardıma muhtaç ailelerimize 1100 koli gıda yardımı dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz. Sokak hayvanlarımız için yem ve mama getirerek barınaklar yaptık. Kronik rahatsızlığı olan ve yaşlı olan ailelerimiz için ekiplerimiz tüm ihtiyaçlarını karşılıyor" dedi.

Koronavirüs, Eskişehir, Karantina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 11:11 Kaynak: DHA

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