DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

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DHA YURT BÜLTENİ - 6

6 saat önce

Yasağa rağmen denize girdiler İZMİR'in Çeşme ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen bir grup denize girdi.

DHA YURT BÜLTENİ - 6, System.String[]

Yasağa rağmen denize girdiler

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen bir grup denize girdi.

İzmir'de hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği Çeşme'de, Ilıca sahili boş kalmadı. Sahile gelenlerden bir kısmı güneşlenmeyi tercih ederken; bazıları da denize girdi. Bazı kişilerin de botlarla denize açıldığı görüldü. Denize girdiğini söyleyen Aslı Yardımcı (33), "Birkaç gündür hava yağmurlu ve soğuktu. Güneşi görünce denize girerek bugünü değerlendirmek istedim. Deniz çok güzel sıcak" dedi.

'DENİZ ÇOK SICAK'

Çeşme'de turizm sektörü çalışanlarından Ayberk Sürek (28), "Biz de hava almaya ve güneşlenmeye çıktık. Şu an denize girmiyoruz. Çeşme'de turizmden para kazanıyoruz. Bir an önce insanların sağlığına kavuşarak, sezonun açılmasını temenni ediyoruz. Her şeyin tekrar eski günlerdeki gibi olmasını bekliyoruz. Deniz sıcakmış, keşke girseydik" dedi.

Deniz suyunun oldukça sıcak olduğunu belirten Yeşim Turgul (28), "Denize ayaklarımı sokmakla yetindim. Çünkü hazırlıklı gelmedik. Hazırlıklı gelmiş olsaydık şu an kesin girerdik. Burada yaşıyoruz. Bundan sonraki günlerde denize girmeye başlarız. Normal şartlarda bu tarihlerde burası kalabalık olurdu ancak karantina nedeniyle şu an daha boş. Yine de denize girenler var" ifadelerini kullandı.

Plaj çalışanlarından Yusuf Salim Aslan (25) da koronavirüs nedeniyle turizmin fazlasıyla etkilendiğini belirterek, normal şartlarda bu tarihlerde plajların dolmaya başladığını ancak virüse rağmen yine de vatandaşların denize girmek için plajlara geldiğini söyledi.

Sıcak havanın birkaç gün daha mevsim normallerinin üstünde seyredeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çeşme denize girenlerin görüntüsü

Denize giren vatandaşlar röp.

Genel ve detay görüntüler

Eda Ebru NANECİ/ İZMİR,

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Adıyaman'da, PTT önünde kilometrelerce kuyruk oluştu

ADIYAMAN'da, e-devlet şifresi ile sosyal yardım parası almak ve faturalarını yatırmak isteyenler, PTT önünde kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000'er liralık ödemelerin evlerine getirilmesini beklemeyen, e-devlet şifresi almak isteyen ve aynı zamanda faturalarını yatırmak isteyen vatandaşlar, PTT önünde kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Vatandaşların, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralına uyduğu görülürken, sırası gelenlerin ise ateş ölçümü yapılarak içeriye alındığı gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Türk Telekom önündeki kalabalık

Vatandaşların kuyrukta beklemesi

Ateşi ölçülen vatandaşlar içeriye alınması

Polislerin kuyrukta bekleyenleri uyarması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN

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PTT önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uydu

DİYARBAKIR'da, e-Devlet şifresi almak ve diğer işlemlerini halletmek için PTT'ye giden vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Kadın ve erkeklerin ayrı oluşturduğu iki sırada, sosyal mesafe kurallarına uyulduğu görüldü.

Kent merkezinde bazı vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren merkez Yenişehir PTT şubesine gitti. Yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Kadın ve erkeklerin caddenin iki farklı yönünde, ayrı ayrı oluşturduğu sıralar, 600'er metreyi buldu. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşlara, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarıda bulundu. Sırada bekleyenlerin büyük bir bölümü, e-Devlet şifresi almak amacıyla geldiklerini belirtti.

Hüseyin Karakaş, e-Devlet şifresi almak için sıra beklediğini belirten Hüseyin Karataş, "Koronovirüs salgının ardından e-Devlet'e ihtiyaç arttı. Şehirlerarası izinleri ve iş göstergesi ile ilgi bir yoğunluk var. Bundan faydalanmak isteyenler, şu an kuyrukta benim gibi sırada bekliyor. Ben de şehirlerarası izin belgesine başvurmak için e-Devlet şifresi almak için bekliyorum" dedi.

MART AYINDA E-DEVLET'E SORGULAMALARDA 30 KAT ARTIŞ

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin son verilerine göre, e-Devlet Kapısı üzerinden şubat ayında 25 bin 186 sorgulama yapılırken, bu sayının Mart'ta yaklaşık 30 kat artarak 766 bin 491'e yükseldiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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PTT şubesi önü

Muhabir Mehmet Mucahit Ceylan'ın anonsu

Vatandaşların oluşturduğu uzun kuruk

Polis ve Zabıta ekiplerinin sosyal mesafeyi kontrol etmesi

e-Devlet şifresi almak için kuyrukta bekleyen vatandaşlardan röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Yaban hayatı fotokapana yakalandı

TÜRKİYE'de koronavirüsle mücadele kapsamında yaşanan kısıtlamalar nedeniyle, boş kalan orman ve ağaçlık alandaki yaban hayatında hareketlilik arttı. Yaban hayvanları çıktıkları alanlarda fotokapanlarla görüntülendi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de sıkı tedbirler uygulanırken, vatandaşların büyük bölümü 'evde kal' çağrılarına uyarak evlerinde kaldı. İnsanlar yoğun bir şekilde doğadan ve sokaklardan çekilince ormandaki hayvanların rahat bir nefes aldığı gözlendi.  Hayvanların bu durumu Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü'nce doğadaki popülasyonu takip etmek için kurulan fotokapanlara yansıdı. Fotokapanlara yansıyan görüntülerde karaca ve tilkinin ormanda rahatsızla dolaştıkları görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fotokapana yansıyan karaca

-Fotokapana takılan tilkiler

-Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Silopi'de, Osmanlı'nın 'zimem' geleneği yaşatılıyor

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde iş insanları, Osmanlı döneminden 'zimem' geleneğini uygulayarak, fırın ve bakkallara ait veresiye defterlerindeki 14 bin liralık borcu ödedi.

Silopi'de, Osmanlı döneminde uygulanan, zenginlerin esnaftan veresiye defterini alarak, ihtiyaç sahiplerinin borcunu ödemesi olarak bilinen 'zimem' geleneği yaşatılıyor. Ramazan dolayısıyla Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak İl Başkanı Yusuf Bilin ve beraberindeki dernek üyeleri, Konutlar, Nuh ve Başak mahallelerindeki 3 bakkal ile Yenişehir Mahallesi'ndeki fırına rastgele girerek, veresiye defterlerindeki toplam 14 bin liralık borcu ödedi. Girdikleri iş yerlerinde veresiye defterlerindeki borçların hesaplanmasının ardından bu defteri alan iş insanları, hem işletmecileri hem de mahalleliyi sevindirdi.

MÜSİAD Şırnak İl Başkanı Bilin, ihtiyaç sahiplerine destek olmak için böyle bir girişimde bulunduklarını belirterek, "Rastgele girdiğimiz iş yerinde borç defterlerini kapatıyoruz. Defterlerde 1 yıldan fazladır borcunu ödemeyen mahalle sakinleri vardı. Onların borçlarını Allah'ın izni ile kapatıyoruz" dedi.

Başak Mahallesi'nde bakkal işleten Gülşah Murtoğan da mahallede borcunu ödeyemeyen birçok müşterisinin olduğunu dile getirerek, borçları kapatan iş insanlarına teşekkür etti.

Koronavirüs, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 12:54 Kaynak: DHA


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