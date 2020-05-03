DHA YURT BÜLTENİ-6 - Son Dakika

Kırıkkale'de tarım arazileri su altında kaldı

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesine bağlı Hıdırşeyh köyünde, etkili olan sağanak, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Köy muhtarı Haydar Akçan, "Can kaybının olmaması en büyük sevincimiz" dedi.

Balışeyh'e bağlı Hıdırşeyh köyünde dün akşam sağanak etkili oldu. Dağdan gelerek dere yatağını aşan sel suları köye ulaştı. Ay çekirdeği, mısır ve nohut gibi ürünlerin ekili olduğu tarım arazileri sular altında kaldı. Sabahın erken saatlerinde arazilerine giden köylüler, gördükleri manzara ile üzüntü yaşadı. Köy muhtarı Haydar Akçan, yağmur aniden bastırdığını söyleyerek, "Köyümüzde hiçbir evimiz zarar görmedi, ancak dere yatağının yanında bulunan tarım arazilerimizde zarar oldu. İnşallah bu zararı en kısa zamanda atlatırız. Zararın az olması ve can kaybının olmaması en büyük sevincimiz" dedi. Öte yandan, tarım arazilerinde oluşan zararın tespiti için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-Tarım arazilerinen görüntü (cep. tel.)

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

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Su isale hattı şantiyesine silahlı saldırı zanlıları aranıyor

TRABZON'un Düzköy ilçesinde, 3 mahalleye su taşıyacak isale hattı şantiyesine silahlı saldırı düzenleyip, iş makinelerine zarar veren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İlçenin, Aykut-Demirkapı- Gökçeler Mahallesi içme suyu isale hattı inşaatına 14 Nisan gecesi kimliği belirsiz grup tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TİSKİ) taşeron firması olarak çalışan şirketin kamyon ve ekskavatörü kurşunlanıp, kaynak makinesi inşaat alanı yakınındaki dereye atıldı. İşçilerin araç, yakıt ve eşyalarının da çalındığı saldırıyla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. Ekipler, saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı incelemelerini sürdürüyor.

'MAKİNELERİMİZ KURŞUNLANDI'

Taşeron şirketinin sahibi Zafer Tekin Aydın , saldırı olayı yaşanmadan birkaç ay önce Aykut ve Gökçeler mahallelerinden bazı kişilerin, çalışma yapılan bölgenin kendilerine ait olduğu iddiasıyla çalışanları tehdit ettiklerini öne sürdü. Olayın aydınlatılıp, suçluların bulunmasını isteyen Aydın, "Bilinmeyen kişiler tarafından iş makinelerimiz kurşunlandı. Bu hattı yapmadan önce Gökçeköy'ün işini yaptık, sonra buraya geldik. Buradaki su ikisine de ortak olarak gidecek. Su da, yol da, köy de onların" dedi.

'MAKİNELERİMİZİ TALAN ETTİLER'

Bölgede faaliyet gösteren başka bir şirkete ait taş ocağının da geçmişte benzer bir saldırıya uğradığını anlatan Aydın, "Bunlar aynı olayı bir taş ocağında yapmış. Orada çalışan arkadaşların makinelerini yakmış, konkasörüne zarar vermişler. Bu bizim için ilk değil, 4 sene önce de aynısı yaşandı. Aykut ve Gökçeler mahallesi arazinin kendilerine ait olduğunu söylüyor ama bu kendi aralarındaki problem. Biz işimizi yapıyoruz, köyü alıp gidecek halimiz yok. Makinelerimizi talan ettiler. Belki de 100 bin liradan fazla zararımız oldu. İşin bitmesine de 1 ay kalmıştı. Jandarma ve güvenlik güçleriyle istişare halindeyiz. Umarız failler bulunur" diye konuştu.

'MAKİNELERİ YAKARIZ ' TEHDİDİ

Şantiyede çalışan Osman Furuncu, geçen yaz aylarında tanımadığı bazı kişilerce 'Burada çalışmayın yoksa bu makineleri yakarız' diyerek tehdit edildiklerini öne sürdü. Tehdit olayından sonra şirketin gerekli izinleri alıp çalışmalara devam ettiğini söyleyen Furuncu, çalışmalara başladıkları gün, gece vakti iş makineleri ve kamyonların kurşunladığını söyledi. Şantiyede ustabaşı olarak çalışan Osman Aydın da, saldırıda iş makineleri, kamyon, kaynak makinenin kurşunlanıp çalındığını anlatarak, "Ekibimde eski şantiye şefimi de 8-10 kişilik bir grup tehdit etmişti. Burada çalışmamasını, çalışırsa bize zarar vereceklerini söylemişlerdi ama biz bunu çok ciddiye almadık" ifadelerinde bulundu.

- GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İş makinelerine yapılan silahlı saldırının fotoğrafları

Saldırının yaşandığı bölgeden görüntü

Röportajlar

Detaylar

Haber-Kamera: Selay SAYKAL TRABZON-DHA

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Avustralya'da mahsur kalan Umut, 'kurtarma uçuşu' ile Türkiye'ye getirilecek

BURSA'dan eğitim amacıyla gittiği Avustralya'da koronavirüs nedeniyle mahsur kalan Umut Yorulmaz (23), Türkiye'ye dönebilmek için sosyal medyada imza kampanyası başlattı. Yorulmaz'ın bu çağrısını duyan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, harekete geçti. Yorulmaz'ın kurtarma uçuşuyla 7 Mayıs'ta Türkiye'ye dönmesi planlandı.

Bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor'da forma giyen eski futbolcu Bahtiyar Yorulmaz'ın oğlu Umut Yorulmaz, Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni bitirdikten sonra eğitimine devam etmek için Avustralya'ya gitti. Dönüş için hazırlık yapan Yorulmaz, uçak biletini almasına rağmen koronavirüs salgınının tüm dünyada yayılmasıyla birlikte bileti iptal oldu ve Avustralya'da mahsur kaldı. Bunun üzerine Yorulmaz, yurda dönebilmek için sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile imza kampanyası başlattı. Yorulmaz'ın bu çağrısını duyan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, harekete geçti. Yorulmaz ile irtibata geçen yetkililer, 7 Mayıs'ta kurtarma uçuşuyla Yorulmaz'ın ülkesine dönmesi için planlama yaptı. Yorulmaz, yurda döndükten sonra ise Sivas'ta 14 gün karantina altına alınacak.

'BAYRAMI AİLEMLE GEÇİRECEĞİM, ÇOK MUTLUYUM'

2 yıldır Avustralya'da yaşadığını ve ülkesine geri dönmek istediğinde koronavirüs sebebiyle biletinin iptal olduğunu belirten Umut Yorulmaz, "Virüsün yayıldığını zaten haberlerden takip ediyorduk. Fakat tamamıyla virüs burada mart sonu itibariyle ciddileşmeye başladı. Alınan tedbirler dahilinde bir çok iş yerinin kapanması sebebiyle ben de işimi kaybetmiş oldum. Kötü bir tesadüf eseri evimden de çıkıyordum ve salgına hazırlıksız yakalandım. Türkiye'ye dönme kararı aldım. Fakat aldığım biletler iptal oldu. Ben de bunlar üzerine Türkiye Melbourne Başkonsolosluğu'na giderek dönmek istediğime dair başvuruda bulundum. Onlar da diğer vatandaşlarla birlikte taleplerimizi Dışişleri'ne ilettiklerini söylediler. Maddi ve manevi yıpratıcı bir sürecin ardından bir arkadaşımın yanına taşındım ve beklemeye başladım. İlerleyen süreçte 25 bin vatandaşımızın bayram öncesi ülkeye döneceği yönünde haber aldık. Fakat Avustralya bu listede yoktu. Bunun üzerine biz de bir video çekerek benim ve tüm vatandaşlarımızın ülkeye dönme talebini sosyal medya üzerinden duyurmaya karar verdik. Ertesi gün Dışişleri Bakanlığı'nın uzun süredir üstünde çalıştığı kurtarma uçuşunun ayarlandığına dair sevindirici haber elçilik tarafından bize bildirildi. Uçuş 7 Mayıs'ta gerçekleşecek. 8 Mayıs'ta iki hafta karantinaya girmek üzere Sivas'ta olacağız. Benimle birlikte kaç kişi geleceğine dair ne yazık ki bir fikrim yok ama bayramı ailemle geçireceğim için çok mutluyum. Tedbiri elden bırakmayıp evde kalarak bayram sevincini yaşayacağız. Uçuşun ayarlanması ve bu zorlu süreçte bizlere yardım eden Türkiye Cumhuriyeti devletine, tüm Dışişleri Bakanlığı ve elçilik çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum."

'DÜNYANIN EN MUTLU İNSANIYIM'

Üniversiteyi bitirdikten sonra dil eğitimi almak ve çalışmak için oğlunun Avustralya'ya gittiğini belirten Fenerbahçe ve Bursaspor'un eski futbolcu Bahtiyar Yorulmaz ise, "Oğlum, Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Biletini aldı, dönecekken havalimanında lanet hastalıktan dolayı uçuşlar iptal edildi. Çocuğumuzun da morali bozuldu ve biz internet ortamından devamlı görüşüyorduk. Elçilikle devamlı irtibat halindeydik. Döneceği için evini de boşaltmış bir otele yerleşmişti. Elçilik ile irtibat halindeyken, sosyal medyadan da video yayınladılar. Dışişleri Bakanlığı, elçilik ile irtibata geçiyor ve sahip çıkıyor. Konsoloslukta çalışan hademesinden, memuruna kadar hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler, istersen kalacak yeriniz yoksa burada kalın demişler. Elçilik saati belirleyecek ve Sivas'a gelecekler 14 gün karantinaya alınacaklar. Oradaki vatandaşlarımıza da bir vesile olduk, mutluluk duyuyorum. Adım gibi bahtiyarlık duyuyorum. Dünyanın en mutlu insanıyım şu an" diye konuştu.