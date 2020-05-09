DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisi: Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?

Antalya'da yaşayan Mehmet K. (28), birlikte yaşadığı Bahar D. (25) ile bir zincir marketin şubesinde masaüstünde bulunan telefonu çalıp kayıplara karıştı. Yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen çiftten Bahar D., polislere "Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?" diye sordu.

Hırsızlık olayı, 27 Nisan günü saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bulunan zincir marketin şubesinde meydana geldi. Alışveriş için giren Mehmet K. ve birlikte yaşadığı Bahar D. masaüstünde bulunan görevliye ait telefonu çaldı. Telefonun olmadığını fark eden görevli durumu polise bilgi verdi. İhbarın ardından soruşturma başlatan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını Mehmet. K. ile Bahar D.'nin yaptığını belirledi. Operasyon düzenleyen polis, çifti gözaltına aldı. Poliste işlemleri tamamlanan çift, sabah saatlerinde adliye sevk edildi. Gazetecilerin fotoğraf çektiğini gören Bahar D., polislere "Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız" diye sordu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği dış detay

Telefon hırsızı şüphelileri detay

Genel detaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Grup Yorum üyesi Gökçek, Kayseri'de toprağa verildi

İSTANBUL'da girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, Kayseri'de toprağa verildi.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesi dün akşam saatlerinde Kayseri'ye getirildi. Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde oturanlar cenazenin kendi mahallelerinde defnedileceği duyumunu alınca sokağa dökülerek, durumu protesto etti. Yaklaşık 2 saat eylem yapan vatandaşlar, polisin ikna çabasının ardından dağıldı. Tepkilerin ardından Gökçek'in defnedileceği mezarlık yeri değiştirilerek, Halef Hoca mezarlığında toprağa verilmesi kararlaştırıldı.

Asri mezarlık morguna konulan Gökçek'in cenazesi sabah saatlerinde yakınları tarafından alındı. Yoğun güvenlik önlemleri altında morgdan çıkarılan Gökçek'in cenazesi, polis korteji eşliğinde Talas ilçesindeki Halef Hoca mezarlığına getirildi. İbrahim Gökçek için mezarlık içinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İbrahim Gökçek'in babası Ahmet Gökçek , annesi Tüzün Gökçek, tutuklu olan ve cezaevinden izinle çıkarılan eşi Sultan Gökçek ve yakınları katıldı. Namazın ardından İbrahim Gökçek'in cenazesi toprağa verildi.

Defin sonrası İbrahim Gökçek'in bazı yakınları pankart açarak, slogan atmak istedi. Polis ekipleri gösteri yapılmasına izin vermedi. Gökçek'in ailesi ve yakınları, daha sonra mezarlıktan ayrıldı.