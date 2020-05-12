DHA YURT BÜLTENİ-6 - Son Dakika

AMASRA'DA 2 AYDIR KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLMÜYOR

BARTIN'ın Amasra ilçesinde koronavirüs tedbirleri sayesinde 2 aydır vaka görülmedi. Turistik ilçede vatandaşların kurallara uyması ve hafta sonu ilçenin giriş ve çıkışlarının kapatılması büyük rol oynadı.

6 bin 600 nüfuslu Amasra ilçesinde 11 Mart tarihinden bugüne koronavirüs vakası görülmedi. İlçede, Kaymakamlık ve Belediyenin aldığı tedbirler sayesinde vatandaşlar evlerinden çıkmayarak, kurallara uydu. Geçen yıl 1 milyona yakın turist ağırlayan tarihi ve turistik ilçede hiç vakanın olmaması herkesi sevindirdi. Hafta sonu ilçenin giriş çıkışları kapatıldı. Bugüne kadar Amasra'da kaymakamlık ve belediye tarafından 10 bin maske dağıtıldı. İlçede kurulan yöresel pazaryerinde vatandaşların eldiven, maske ve sosyal mesafe kuralarına uyulduğu görüldü.

İlçede koronavirüs vakasının görülmemesinin kendilerini sevindirdiğini belirten Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Bu sürecin başından sonuna kadar vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Büyük bir bilinç düzeyi ile ilçemiz önlemlere uyarak, süreci rahatlıkla atlattığımızı düşünüyorum. Biz de belediye olarak kaymakamlık ve Vefa Sosyal Destek Grupları olarak bu süreci iyi yönettik. İlçe merkezinde vakamızın olmaması bizleri çok sevindirdi. Amasra neler yaptığımıza gelince Cumhurbaşkanlığımız ve İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara harfiyen uyduk. Bunun yanı sıra denetimlerimizi artırdık. Evde kal çağırısına evde kalan vatandaşlarımıza destek olduk. Kısacası vatandaşlarımıza destek olmaya çalıştık. Tabi ekonomik zararımız olabilir ama amacımız Çeşm-i Cihan Amasra'mızı örnek hale getirmekti. Bunu da sanırım başardık.ö dedi.

İlçede yaşayan Agah Simberk, koronavirüs vakasının görülmemesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Amasra'da yaşayan insanlarımız kurallara harfiyen riayet ettiğini görüyoruz. Özellikle hafta sonu ilçemize girişlerinin yasaklanması etkili oldu. Kurallara uyulmasıyla vakamız çıkmadı.ö diye konuştu.

İlçede esnaflık yapan Mahir Darçın, 2 aydır ilçede vakanın görülmemesi sevindiğini söyleyerek, "Alınan önlemleri doğru buluyorum ve vatandaşlarımız kurallara harfiyen uyuyor.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Amasra drone görüntüleri

-Amasra çarşıdan detay

-Çekiciler çarşısından detay

-Pazaryerinden detay

-Agah Simberk ile röp.

-Nazmi Boncukçu ile röp.

-Mahir Darçın ile röp.

-Belediye Başkanı Çakır ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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'Devletimiz bize 14 gün bebekler gibi baktı'

FRANSA'da koronavirüse yakalanan ve virüsü yendikten sonra Türkiye'ye dönen Elsa Şivedar Türköz, tedbirler kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlarla birlikte Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında misafir edildi. Karantinada geçirdiği günleri anlatan Türköz, "Devletimiz bize 14 gün boyunca adeta bebekler gibi baktı" dedi.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Fransa'dan getirilen 161 Türk vatandaşı sağlık kontrolle yapıldıktan sonra Yalova'ya getirildi. Yalova Termal Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen ve 14 gün boyunca gözetim altında tutulan vatandaşlara Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli sosyolog ve psikologlar da destek sağladı. Karantinada kaldığı sürede yaşadıklarını aktaran Elsa Şivedar Türköz (56), Türkiye'ye dönüş yapmak için karantina sürecinden çekinenlere verdiği mesajda şu ifadelere yer verdi: "Karantinaya gireceklerini düşünerek dönüş yapmaya çekinenler neler yaşayacağını tahmin edemiyor ancak kesinlikle bu konuda içleri rahat olsun. Devletimiz bize 14 gün bebekler gibi baktı. Devletimiz ve ilgili kurumlar bizimle çok güzel ilgilendiler. Allah hepsinden razı olsun. Karantina ailemiz ve sevdiklerimiz için çok önemli. Gönül rahatlığıyla ülkemize dönsünler" ifadelerini kullandı.

'ALLAH VATANA, MİLLETE ZEVAL VERMESİN'

Karantina sürecinin ardından evlerine kadar sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde otobüslerle bırakıldıklarını anlatan Türköz, araçta bulunan diğer yolcuların da mutlu bir şekilde evlerine döndüklerini söyledi. Araçta karantina sürecini anlatan Türköz, "Evlere dağıtılıyoruz. Araçta sosyal mesafe kuralına uyarak oturuyoruz. Benimle 3 yolcu ve 2 de şoför var. Ben kendi adıma Yalova'da geçirdiğim günlerden çok memnunum. Hiçbir sorun ya da sıkıntı yaşamadık. Uçaktan indik ve o andan itibaren sorun yaşamadık. Herkes evlerine dağıtılıyor. Buradan Muş 'a kadar otobüslerle bırakıyorlar. Bizim gibi araçta olan vatandaşlara sordum. Onlar da 'Allah vatana, millete zeval vermesin. Bize 14 gün çocuk gibi baktılar, mutlu ve sevinçliyiz' diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler. Karantina için hava alanından alındıktan eve bırakılana kadar her şey yolundaydı. Teşekkür ederiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE GÜVENDE HİSSEDİYORUM'

Fransa'da çalıştığı bir hastanede koronavirüse yakalandıktan sonra geçirdiği zorlu süreci anlatan Türköz, virüs belirtilerini çok yoğun bir şekilde hissettiğini ifade etti. Türkiye'nin virüs sürecini çok başarılı bir şekilde yürüttüğünü söyleyen Türköz, "Çok zor günler geçirdim. Bulunduğumuz yerde çok sayıda hasta vardı. Kendimizi korumaya çalışsak da testim pozitif çıktı. Belirtileri hissetmeye başladığımda test yapıldı ancak eve gönderildim. Bu süreçte evde durumum giderek ciddileşti. Nefes darlığı ve ateşim vardı. Kötüleştiğim bir gece sanki kalbimin durduğunu hissettim. Sanki yatmadan cam bir bardağı yiyip yatmışım gibi tüm gece o cam parçalarının organlarıma battığını hissettim. Gerçekten zor günlerdi ama atlattım. Türkiye'de kendimi çok daha güvende hissediyorum. Devletimiz bu süreci diğer ülkelere göre çok daha başarılı bir şekilde yürütüyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

KYK yurdundan dönüş görüntü

Vatandaş Elsa Şivedar Türköz dönüşte araçtan görüntü

Karantinadan eve döndükten sonra görüntü

Haber- Kamera: Eda Ebru NANECİ/ İZMİR,

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Virüse aldırış etmeden kumar oynadılar

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde kumar oynatılan bir işyerine yapılan baskında, 19 kişi yakalandı. 1'i yer temin eden 19 şüpheliye; toplam 78 bin 850 lira para cezası kesildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler, Yeni Mahalle 137 Sokak'taki bir işyerinde gecenin ilerleyen saatlerinde kumar oynatıldığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, işyerine baskın yaptı. Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheliler neye uğradığını şaşırırken, kumar oynatmak için yer temin eden İ.A. ile kumar oynayan 18 şüpheli yakalandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalara uymayan 19 şüpheliye; biner lira kumar oynamak ve 3 bin 150'şer TL ise sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 78 bin 850 lira para cezası uygulanırken, İ.A.'ya ise ayrıca yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden detay görüntüler.

-Kumar oynayanlardan görüntüler.

-Kumar masalarından detay görüntü

-Kumar malzemelerinden detay görüntüler

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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Koronaya karşı berberde paravanlı önlem

HATAY'ın iskenderun ilçesinde, berber dükkanı işleten Gökhan Keskin, pandemi kuralları çerçevesinde iki koltuk arasına paravan çekerek önlem aldı.

Türkiye genelinde koronavirüs mücadelesinde normalleşme süreciyle İskenderun'da berber ve kuaförler, iş yerlerinde salgına karşı tedbirler alarak, müşterileri randevulu olarak kabul etmeye başladı. Açıklanan pandemi kuralları çerçevesinde tüm berber ve kuaförlerde sosyal mesafe gözetilerek çalışmaların sürdürüldüğünü belirten kuaför Gökhan Keskin, "İş yerimizde bütün tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Dezenfektelerimizi, tek kullanımlık havlularımızı, maskelerimizi ve örtülerimizi aldık. Federasyonumuzun aldığı tedbir kararlarını uyguluyoruz. Elimizden geldiği kadar kaliteli, temiz ve hijyenle hizmet vermeye çalışıyoruz. Tek sıkıntımız müşterilerimizi, randevulu sistem olduğu için teker teker içeri alabiliyoruz" dedi.

Keskin, ayrıca hem kendi sağlıkları, hem de gelen müşterilerinin sağlıklarını düşünerek her koltuk arasına izole sağlık paravanları çektiklerini de söyledi. Müşteriler de alınan önlemler ve tedbirler dolayısıyla mutlu olduklarını, tedbirlerin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

KURALLARA UYUN

İskenderun Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Nurettin Tabaş ise, "En önemlisi hijyen, ayrıca dükkanlarda hiç kimseyi bekletmiyoruz. Meslektaşlarımızın hepsinden sosyal mesafeye dikkat ederek çalışmalarını pandemi kurallarını harfiyen yerine getirmelerini istiyorum" diye konuştu.