DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Silahlı kuyumcu soygunu zanlısı kamerada

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir kuyumcuya elinde tabanca ile gelen maskeli bir kişi, yaklaşık 300 gram altın ziynet eşyasını alarak kaçtı. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, soyguncunun yakalanması için çalışma başlattı.Bu arada zanlının bir iş yeri kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı Anafartalar Caddesi üzerindeki bir kuyumcuya, saat 10.00 sıralarında gelen maskeli bir kişi, elindeki tabancayı doğrultup, "Canınız yansın istemiyorsanız kasayı boşaltın" dedi. Şaşkınlık ve korku yaşayan çalışanların çıkardığı yaklaşık 300 gram altını alan şüpheli, panikle koşarak uzaklaştı. Soyguncunun kaçmasının ardından dükkanda bulunanlar durumu polise bildirdi. Kuyumcu dükkanındaki ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, parmak izi incelemesi de yaptı. Polis, soyguncunun yakalanması için bölgede çalışma başlattı. Bir iş yeri kamerasında zanlının maskeli ve şapkalı olarak yürüdüğü görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Kuyumcudan görüntü

-Caddeden görüntü

-Şüphelinin güvenlik kamerasından görüntüsü

Haber - Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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Erzurumspor'da şüpheli 12 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da koronavirüs şüphesiyle dün gece hastaneye götürülen 12 kişinin testi negatif sonuçlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 12 kişinin 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından liglerin 12 Haziran'da başlanacağının açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor da 8 Mayıs'ta topbaşı yaptı. Teknik direktör Mehmet Özdilek nezaretinde çalışmalara başlayan mavi-beyazlılara aynı gün koronavirüs testi uygulandı. Negatif çıkan testlerin ardından çalışmalarını sürdüren kulüpte, çarşamba sabahı futbolcu ve çalışanlar ikinci kez testten geçirildi. 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli ve 5 kulüp çalışanı olmak üzere toplam 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Testleri şüpheli çıkan 12 kişi de yeniden test yapılmak üzere hastaneye gönderildi.

"78 KİŞİNİN TESTİ NEGATİFTİ"

Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş ise, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Takımımız toplandıktan sonraki ilk testte 78 kişinin tamamının sonucu negatifti. Bugünkü test sonucunda 11 pozitif vakamız var. Tedavileri için hastaneye sevk ettik. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklar. Allah yardımcımız olsun. Şu anda kulüp binamızı karantinaya aldık. Oyuncularımızın yarısı burada, yarısı da hastanede karantinada. Durum ortada. Şu anda bizde bir şey yok. Yarın tekrardan test yapılacak" ifadelerini kullandı.

Futbolcu Emrah Başsan , "Allah bize sabır ve şifa versin. Aslında çok şey söylemek istiyorum ama şu an platform delikanlılığı yapmak istemiyorum. Herkes umarım verdiği kararlarla mutlu olur" derken, Ömer Şişmanoğlu ise, "Helal olsun TFF, olacağı buydu zaten ve şu anda 11 kişi pozitif çıktı. Birkaç gün içinde 20 kişinin daha olduğu haberi gelir" açıklamasında bulundu.

"KARANTİNA ALTINA ALINDIK"

Koronavirüs testi pozitif çıkan Erzurumspor teknik ekibinden Dünyacan Çiçekverdi, kendisiyle birlikte futbolcu İbrahim Akdağ ve kulüp diyetisyeni Muhittin Hazır'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve karantina altına alınacaklarını duyurdu.

12 ŞÜPHELİNİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Kulüp Basın Sözcüsü Ahmet Al da şunları söyledi;

"Kulübümüzde dün yapılan testlerde durumu şüpheli olan 12 kişinin yeniden yapılan testleri negatif çıkmıştır. Bugünden itibaren 14 gün karantina süreçleri olacak ve durumları takip edilecektir."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

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Sattığı ineğin parasının bir kısmını kampanyaya bağışladı

SİVAS'ta yaşayan Gamze Yıldız (20) 5 bin 500 liraya sattığı inekten kazandığı paranın 2 bin 500 lirasını, kanser hastası Gani Yiğit(62) ise bin 500 lira olan emekli maaşının bin lirasını koronavirüs nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

Kampanyaya destek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yıldız, "Bu zor günümüzde devletimizin ve milletimizin yanında olmak için böyle bir kampanyaya bağışta bulunmak beni çok mutlu etti. Böyle bir bağışa destek olmaktan dolayı gururluyum" dedi.

EMEKLİ MAAŞINDAN BİN LİRA BAĞIŞLADI

Merkeze bağlı Doğanca köyünde yaşayan kanser hastası Gani Yiğit ise 112'yi arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak için Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi. Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri köye gitti. Yiğit, bin 500 lira olan maaşının 1000 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayarak görevliye teslim etti.