DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Kordon'daki çimlere, sosyal mesafe çemberleri çekildi

İZMİR'de, Alsancak ve Karşıyaka sahil şeritlerinde vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, çimlerin üzerine çekilen 2 metre genişliğindeki çemberlerin içine oturacak. Çemberlerin dışına oturan vatandaşlar ise zabıta tarafından uyarılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı kontrollü sosyal hayat parolası kapsamında, birçok iş kolu gerekli önlemleri alarak yeniden faaliyete geçerken, bir yandan da sosyal hayatın kontrolü için çalışmalara başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak ve Karşıyaka'daki sahil şeritlerine 2 metre genişliğinde beyaz renkle çemberler çekti. Çimlerde oturmak isteyen vatandaşlar, çekilen bu çemberlerin içine oturacak. Çember dışına oturmak ise yasak olacak. Çemberlerin içinde de, sosyal mesafe kuralarına dikkat edilecek. Sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlara ise, Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında işlem uygulanacak.

Bacağı ağacın gövdesine sıkışan Ravzanur'u itfaiye kurtardı

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde Ravzanur Kahraman'ın (12) bacağı, tırmanmaya çalıştığı ağacın çatal şeklindeki gövdesine sıkıştı. Küçük Ravzanur'un bacağı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında dün 4 saatliğine dışarıya çıkma iznini, Akçaabat ilçesi Kaleönü Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oynayarak geçiren Ravzanur Kahraman, ağaca tırmanmak istedi. Bu sırada Kahraman'ın bacağı, ağacın çatal şeklindeki gövdesine sıkıştı. Çocuklarının bacağının sıkıştığını gören aile, kendi çabalarıyla kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine aile, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine durumu bildirip, yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlatarak sağ bacağı sıkışan çocuğu bulunduğu yerden kurtardı. Küçük kız, sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra ailesiyle birlikte itfaiye ekipleriyle sohbet ederek kendilerine teşekkür etti.

Vali Memiş: Peri Bacalarında sit alanına tesis yapılmıyor

ERZURUM'un Narman ilçesinde 'kırmızı periler diyarı' olarak bilinen peri bacalarında yapılan çalışmaları inceleyen Vali Okay Memiş, tesislerin sit alanına inşa edilmediğini söyledi. Vali Okay Memiş, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2012 yılında, Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Narman ilçesindeki peri bacalarında incelemelerde bulundu. ABD'deki Colorado kanyonuna benzeyen peri bacalarının turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaları inceleyen Vali Memiş, turistlerin, en az 5- 6 tane tur otobüsünün aynı anda bölgeye gelerek, yemek yiyebileceği ve ihtiyaçlarını giderebileceği bir tesis inşa ettiklerini bildirdi. Peri bacalarında, ATV safari, trekking, atlı safari, bisiklet safarinin yapılabileceğini vurgulayan Memiş, "300 bin turist bekliyoruz burada. Aynı zamanda safari ve balon turları da yapacağız. Tesisimizi kurban bayramına kadar yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi.

TAMAMEN DOĞAYA UYGUN YAPILACAK

Peri bacalarında yapılan inşaatla ilgili sosyal medyada yer alan iddialara da cevap veren Vali Memiş, "Sosyal medyada yapmış olduğumuz tesisin, sit alanında olduğu değerlendirilmiş. Katiyen böyle bir durum söz konusu değil, burası sit alanında değil. Biz çevre duyarlılığına çok önem veriyoruz. Bulunduğumuz mekanda elinizi yıkayabileceğiniz bir yer, gidebileceğiniz bir lavabo yok. Bunlar insanların en önemli ihtiyaçları, biz bunları tamamen doğaya uygun yapacağız. İnşaatı bitirdiğimizde bütün çevreci kardeşlerimiz ve doğaseverler bize teşekkür edecek. Bütün Türkiye'yi şimdiden buraya davet ediyoruz" diye konuştu.

ŞELALEDE 500 BİN TURİST HEDEFLİYORUZ

Uzundere İlçesi'ndeki Tortum Gölü ve Şelalesini de gezen Vali Memiş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan(TKDK) sağlanan 650 bin lira hibe krediyle inşaatı devam eden tesislerin son durumu hakkında bilgi aldı. Erzurum turizminin gözbebeği şelaledeki tesislerin standartların çok altında olduğunu kaydeden Vali Memiş, şunları söyledi: "Burada birinci sınıf restoran ve birinci sınıf kafeterya olsun istiyoruz. Engelli vatandaşlarımız buraya kadar gelip aşağı inemiyordu. Engelli vatandaşlarımızın da şelaleyi görebileceği bir yer yapıyoruz. Merdivenleri komple yeniliyoruz. Led aydınlatma ve ayrıca zipline yapıyoruz. Bunların hepsi için koruma kurullarından izinleri aldık. Yaklaşık 1 milyon lira harcayacağız. Maksadımız bu doğal güzelliklerden bütün vatandaşlarımızın, bütün dadaşların çok iyi bir şekilde faydalanması ve istihdam sağlamak." Çalışmaların Covid-19 tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe korunarak yapıldığına dikkat çeken Vali Memiş, çalışmalar tamamlandığında bölgeye yılda en az 500 bin turist beklediklerini ifade etti. En az 500 ile bin arasında da istihdam sağlanacağı bilgisini veren Vali Memiş, "İnsanlara iş vereceğiz, AŞ vereceğiz. İnsanların karnını doyuracağız. Bu 1 milyonluk parayı harcamamızın sebebi istihdam sağlamaktır. Burada gençler çalışacak. Yemek yapacak, çay yapacak. İnsanlara hizmet edecekler. Burası dünyanın 4'üncü büyük şelalesi. Ama gelin görün ki devletin dikili bir ağacı yoktu. İnşallah Türkiye'nin en popüler tur otobüsleri buraya gelecekler. Burada gezecekler. Erzurum'da keyifle gezecekler, Erzurum'un tanıtılmasına Erzurum'un kalkınmasına büyük bir katkı sağlamış olacağız" dedi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ile birlikte Tortum ilçesindeki yüzen adalarda da incelemelerde bulunan Vali Okay Memiş, yolun asfaltlandığını bölgeye doğal bir park inşa edileceğini söyledi. Restoran, kafeterya, piknik alanları, bungalov evler bulunan bölgede istihdama önem vereceklerini vurgulayan Vali Memiş, projenin kısa sürede hayata geçirileceği bilgisini verdi.

Muhammet 27 gündür kayıp

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Hayrettin Kaplan, 24 Nisan tarihinde evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan mental rahatsızlığı bulunan oğlu Muhammet Kaplan'ın (31) bulunması için yetkililerden yardım istedi. Oğlunun hayatından endişe duyduğunu belirten Hayrettin Kaplan, "Neredeyse bir ay oldu oğlumdan hiçbir haber yok. Hayatından endişe ediyoruzö dedi.

Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde yaşayan yüzde 70 oranında mental rahatsızlığı bulunan Muhammet Kaplan, 24 Nisan tarihinde evinin bahçesinde vakit geçirdiği sırada bir anda gözden kayboldu. Aile üyelerinin durumu fark etmesi üzerine oğlunu cep telefonu ile arayan Hayrettin Kaplan, oğlunun aramalara cevap vermemesi üzerine durumu polise bildirdi. Yaşadığı hastalıktan dolayı daha önce de iki kez kaybolduğunu fakat en geç iki gün içerisinde, yaşadıkları mahalle sınırları içerisinde bulunduğunu ifade eden Hayrettin Kaplan, oğlunun hayatından endişe duyduğunu söyledi.

Yaklaşık bir aydır oğlundan haber alamadıklarını belirten Hayrettin Kaplan, "Muhammet, 24 Nisan tarihinden beri kayıp. Burada evimizin önünde kayboldu. O gün de sokağa çıkma yasağı vardı. Beraber evimizin bahçesinde vakit geçiriyorduk. Oruçlu olduğum için ben eve girdim, Muhammet dışarıda kaldı. Daha sonra ben biraz uyudum ve uyandığımda Muhammet'in ortalıkta olmadığı haberi geldi. Muhammet en son evin bahçesinde 15.00 sıralarında görülmüş. Ben 17.00'da uyandığımda kendisini cep telefonundan aradım, telefonunu meşgule attı açmadı. Saat 20.00 gibi yeniden aradım, yine meşgule attı bir türlü ulaşamadık. İlk başlarda geri gelir diye panik yapmadık. Çünkü daha önce de rahatsızlığından dolayı iki defa evden ayrılmıştı ama en geç iki gün içerisinde geri dönmüştü. Bu sefer neredeyse bir ay oldu hala bir haber alamadık. Hayatından endişe ediyoruz.ö dedi.

"OĞLUMUN BULUNMASINI İSTİYORUMö

Oğlunun bulunmasını isteyen Hayrettin Kaplan, şöyle konuştu: "Sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı sokaklar boş kaldı, her tarafta polis ve jandarma ekipleri vardı ama ona rağmen Muhammet'e rastlayan olmadı ve henüz kendisinden bir haber yok. Bu nedenle hayatından endişe ediyoruz. Muhammet zihinsel engelli, yüzde 70 oranında hafif mental hastasıydı. Biz polis ekiplerine ve jandarmaya haber verdik her yerde aradık ama bir ize ulaşamadık. Herkese sorduk soruşturduk ama ne gören var ne duyan. Bir an önce oğlumun bulunmasını istiyorum.ö