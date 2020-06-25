DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, ailesinden 4 kişi ağır yaralı

KAYSERİ'de, kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Halim Ataman (34) yaşamını yitirdi, aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Kayseri- Ankara yolunun 25'inci kilometresi Beydeğirmeni mevkisinde meydana geldi. Halim Ataman'ın kullandığı 16 AAJ 872 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Halim Ataman, hayatını kaybederken, otomobildeki Hatice Nur (34), Yusuf Sami (5), Ebru (29) ve Fatih (36) Ataman yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yeri

-Genel detay

Haber-Kamera: KAYSERİ,

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Gaziantep'teki 'torbacı' operasyonuna 10 tutuklama

GAZİANTEP'te, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Hacıbaba, Çağlayan , Gazikent, Karşıyaka ve Onat Katlar mahallelerindeki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin kilitli kapıları koçbaşı ile kırarak içeri girdiği operasyonda, narkotik köpekleri yardımıyla arama yapıldı. Drone ile tarama yapıldı.

Aramada, 1 kilo 300 gram esrar, 230 gram eroin, 350 gram metamfetamin, 80 uyuşturucu hap, 81 şişe kaçak içki, 8 kök kenevir, 4 hassas terazi, 3 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis araçlarının emniyetten çıkışı

Özel harekatçıların kapıyı kırması

Özel harekatçıların eve girişi

Evlerde arama yapılması

Ele geçirilen uyuşturucu

Gözaltına alınan şüpheliler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP

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Bolu Valisi Ahmet Ümit: Vakalarda 3 misli artış var

BOLU Valisi Ahmet Ümit, Bolu'da koronavirüs vakalarının arttığını belirterek, " Türkiye genelinde pozitif vakaların en yüksek olduğu dönemlerde bile şimdiki kadar bizde pozitif vaka yoktu. Ciddi olarak pozitif vakalarda artış var, 3 misli bir artış var" dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte koronavirüs süreciyle ilgili bilgiler verdi. Tüm dünyayı saran salgınla ilgili Bolu'da tedbir çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Vali Ümit, "Bolulu vatandaşlarımız maske ve sosyal mesafe konusunda fevkalede duyarlı hale geldi. Maske konusunu halen ihmal edenler var. Pazartesi günü itibarıyla maske konusunda denetimleri yoğunlaştırdık. Pazartesi 31 vatandaşımız, salı günü de 55 vatandaşımıza ceza yazıldı. Pazartesi günü 28 bin liranın üzerinde, salı günü yaklaşık 50 bin liranın üzerinde ceza yazıldı" dedi.

Vali Ümit, koronavirüs sonrası alınan tedbirlere tam anlamıyla uyulması gerektiğini söyleyerek, "Türkiye genelinde pozitif vakaların en yüksek olduğu dönemlerde bile şimdiki kadar bizde pozitif vaka yoktu. Ciddi olarak pozitif vakalarda artış var, 3 misli bir artış var. Her geçen gün virüs kendisini biraz daha hissettiriyor. Bunu özellikle vurgulamamız gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vali Ümit'in açıklamaları

-Vatandaşlarla röportajlar

Haber: Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT/BOLU,

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Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 4'üncü gün (2)

DEREDEKİ SU TAHLİYE EDİLİYOR

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel felaketinde kaybolan Derya Bilen'i arama çalışmaları kapsamında, dere yatağının sonunda, beton setin bulunduğu bölgede biriken suyun tahliye edilmesine karar verildi. Ekipler, pompa ve iş makineleriyle suyun tahliyesi için çalışma başlattı.