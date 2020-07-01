DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 6

60 göçmenin bulunduğu değerlendirmesine ulaştık (3)ARAMALAR RAW CİHAZI İLE YAPILIYORİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havadan denetleme yapıp, tekneyle aramaların yoğun olarak yapıldığı bölgede inceleme yaptıktan sonra Çarpanak Adası'nın bulunduğu bölgeye geldi.

60 göçmenin bulunduğu değerlendirmesine ulaştık (3)

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ARAMALAR RAW CİHAZI İLE YAPILIYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havadan denetleme yapıp, tekneyle aramaların yoğun olarak yapıldığı bölgede inceleme yaptıktan sonra Çarpanak Adası'nın bulunduğu bölgeye geldi. Bakan Soylu buradada yapılan çalışmayla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, aramaların Ankara'dan getirilen RAW cihazı ile yapıldığını belirterek, "Şimdi batğın olduğu değerlendirilen yerin üzerinde olduğunu düşünüyoruz. RAW cihazı 140 metre kadar aşağı indi. Karartılar görünüyor ama buradan göründüğü gibi değil. Göl içerisi hareketli ve dalgalı. Saat 12.00'ye doğru havanın bozacağı da söyleniyor. Şimdi bir RAW cihazı daha istedik. O da yakın bir zamanda gelecek. Mümkün olduğunca farklı RAW cihazlarıyla farklı noktalarda aramalar devam edecek. Arkadaşlar umutlular. İnşallah yakında bir zamanda bulunur düşüncesindeyim."dedi

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/ VAN

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Koronavirüs testi pozitif olan yolcu otobüsten indirildi

SİVAS'ta yolcu otobüsünde seyahat eden ve daha önce yapılan koronavirüs testi sistemde pozitif görünen Ş.D. (65) ekipleri alarma geçirdi. Bir süre uygulama noktasında bekletilen Ş.D. hastaneye götürülerek gözlem altına alındı. Yoluna devam eden otobüste bulunanlar ise İstanbul'da gözlem altına alınacak.

Olay, Sivas- Erzincan karayolu Seyfebeli mevkisi uygulama noktasında yaşandı. Doğanşar ilçesinden İstanbul'a giden N.B. yönetimindeki 34 LM 7444 plakalı otobüs uygulama noktasında durduruldu. Rutin kontrollerin yapıldığı sırada kimliğini beyan eden Ş.D.'nin sistemde koronavirüs testi pozitif olarak görüldü. 3 gün önce İstanbul'dan Doğanşar'a geldiği öğrenilen Ş.D. otobüsten indirilerek olay yerine ambulans çağrıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ş.D.'nin ateşini ölçerek kontrol etti. Ardından Ş.D. ikinci kez test yapılması için Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezine (ÇAGEM) götürüldü. Ş.D.'nin Doğanşar ilçesinde temas ettiği yerlerde belirlenerek filyasyon çalışması yapılacağı öğrenildi.

Otobüs ise daha sonra yoluna devam etti. Otobüste bulunan 5 yolcu, şoför ve muavine ise İstanbul'da test yapılacağı ve gözetim altında tutulacakları belirtildi. Polis ve sağlık ekipleri otobüs şoförü N.B.'yi İstanbul'a kadar yolcuyu indirmeden gitmesi ve kimseyle temasta bulunmaması konusunda uyardı. Otobüsün İstanbul'a gödene kadar geçtiği güzergahlarda takip edilmesi için de illere bilgilendirme yapıldı.

Süleyman Soylu, Çarpanak Adası, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

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