DHA YURT BÜLTENİ-6 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-6

Fıstık bahçesinde silahlı kavga: Baba ile oğlu öldü, 7 yaralı GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde, kiraya verilen fıstık bahçesinde arazi sahibi ile kiracılar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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Fıstık bahçesinde silahlı kavga: Baba ile oğlu öldü, 7 yaralı

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde, kiraya verilen fıstık bahçesinde arazi sahibi ile kiracılar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tüfeklerden çıkan saçmalara hedef olan Mehmet Ağgün (61) ile oğlu Hüseyin Ağgün (34) yaşamını yitirdi, olaya müdahale eden bir uzman çavuşun da aralarında olduğu 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Karkamış'ın Alaçalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ağgün beraberinde oğlu ve akrabaları ile birlikte sahibi olduğu ve kiraya verdiği fıstık arazisine gitti. Ağgün ile fıstık bahçesini kiraya verdiği kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada tartışmayı görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla fıstık bahçesine gelen jandarma ekipleri, arazi sahipleri ve kiralayan grup arasına girerek taraflara engel olmaya çalıştı.

Tartışma sırasında iki taraf yanlarındaki tüfeklerle birbirine ateş açmaya başladı. Bir uzman çavuşun ayağından vuruldugu silahlı kavga jandarmaların müdahalesi ile sonlandırıldı. Sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından pompalı tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Mehmet Ağgün ile oğlu Hüseyin Ağgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ile oğlun cenazesi morga gönderilirken, yaralanan uzman çavuş ile Faik Bucak, İsmail Bucak, Adem Bucak, Nabi Bucak ve arazi sahibi Ağgün ailesinden isimleri öğrenilemeyen 2 kişi Nizip ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Yeni bir kavga yaşanmaması için fıstık arazisinde ve yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Hüseyin Ağbaş'ın fotoğrafıMehmet Ağbaş'ın fotoğrafıAdli Tıp kurumuCenazelerin getirilişiGenel ve detay görüntülerHaber: Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

===========================Soygun girişiminde bacağından vurulan şüpheli, suç ortağı lise arkadaşını savundu KONYA'da soygun için silahla girdikleri kuyumcu dükkanında iş yeri sahibi Abdullah Koyuncu (55) ve eşi Raziye Koyuncu tarafından etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alınan şüpheliler Mustafa Hazır (19) ve arkadaşı Ahmet Tuger (19) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde olayı Ahmet Tuger ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirten Hazır, mahkemede ifadesini değiştirdi. Hazır, "Emniyette verdiğim ifadem doğru değildir. Suçu kendim işlediğimi itiraf ediyorum. Ahmet'in bu soygunda suçu yok. Şimdiki ifadem doğrudur. Ahmet'in olayla bir alakası yoktur" dediği öğrenildi.

Olay, iki gün önce saat 08.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen Ahmet Tuger, iş yeri sahibi Koyuncu çiftini oyalarken dışarıda bekleyen arkadaşı Mustafa Hazır elinde pompalı tüfekle içeri girdi. Tüfeği Abdullah Koyuncu'ya doğrultan şüpheliler, tezgahta bulunan altınları toplamaya başladı. Bu sırada, Koyuncu'nun eşi Raziye Koyuncu, dükkandaki tüfeği alarak namluyu Mustafa Hazır'a çevirdi. Hazır da yönünü Raziye Koyuncu'ya dönünce, tezgahta bulunan ruhsatlı tabancasını çıkartan Abdullah Koyuncu, şüpheliyi sol bacağından vurdu. Koyuncu, diğer şüpheliyi de yakalayarak polise haber verdi.

SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDAYaralı Mustafa Hazır, ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan Hazır ile diğer şüpheli Ahmet Tuger, polis tarafından gözaltına alınarak Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü. Soygun girişimi ise kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

PARAYA İHTİYAÇLARI VARMIŞAhmet Tuger, emniyetteki ifadesinde olayla bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü. Mustafa Hazır ise soygunu nasıl gerçekleştirdiklerini anlatarak, tüfeği bir arkadaşlarından ödünç aldıklarını, maddi sıkıntılar nedeniyle soygun girişiminde bulunduklarını söyledi. Polis ise yaptığı incelemede Mustafa Hazır ile Ahmet Tuger'in lise arkadaşı olduklarını belirledi. Poliste daha önce herhangi bir suç kaydı bulunmayan Hazır ve Tuger, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hazır, basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna, "Pişmanım" diye yanıt verdi.

'SOYGUNU KENDİM YAPTIM'Emniyetteki olayı tüm ayrıntıları ile anlatan Mustafa Hazır, dün çıkarıldığı nöbetçi Konya 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda ifadesini değiştirdi. Hazır, olayı kendisinin yaptığını Ahmet Tuger'in olayla bir ilgilisinin olmadığını ileri sürdü. Mustafa Hazır, "Emniyette verdiğim ifadem doğru değildir. Suçu kendim işlediğimi itiraf ediyorum. Ahmet'in bu soygunda suçu yok. Şimdiki ifadem doğrudur. Ahmet'in olayla bir alakası yoktur. Serbest bırakılmayı istiyorum" dediği öğrenildi. Mustafa Hazır ve Ahmet Tuger, 'silahla yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Görüntü dökümü: -------------------------------

- Güvenlik kamera görüntüleriKuyumcudan detaylarŞüphelilerin adliyeye sevk edilmesiHaber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Aratos'un mezarı gün ışığına çıkarmak kazı çalışmaları sürüyor

MERSİN'in Mezitli İlçesinde Soli Pompeiopolis Antik Liman Kenti alanı içerisinde bulunan ünlü gökbilimci Aratos'un anıt mezarını gün ışığına çıkarmak için kazı çalışmalarına Mezitli Belediyesi de destek veriyor. Kazı ekibini ziyaret eden Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uzun süreç sonunda kazı çalışmalarına başlanılabildiğini anlatan Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bir an önce Aratos'un mezarının ortaya çıkmasını amaçladıklarını kaydetti. Tarhan, "Ancak kazı çalışmalarına başlanmış olması yetmiyor. Bunun bir de finansman yönü var. Yeterli ödenek olacak ki daha çok işçi çalışacak, daha çabuk sonuca ulaşacağız. Aratos'un mezarının ortaya çıkması ile tüm dünya kamuoyu ilgilenecek. Bu Mersin'in, Mezitli'nin tanıtımına da çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Aynı şekilde Soli Pompeipolis Antik Limanı'nın ortaya çıkması bizim dünya ölçeğinde de tanımamıza fırsat vermiş olacak. Bu nedenle özel sektörün sponsor olarak destek vermesini istiyoruz. Bazı başvurularımız da oldu ancak sonuçsuz kaldı. Arayışımız devam edecek" dedi.

1 AY SÜRECEK

Kazı Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı, çalışmaların bir ay süreceğini belirterek, şunları söyledi: "Bu kazıları yapmamızın amacı milattan önce 3. yüzyılda yaşamış kendi döneminin en ünlüleri arasında yer alan şair, astronom, matematikçi, tıp uzmanı Aratos'un anıt mezarını ortaya çıkarmak. Aratos'un, Solili olduğu tarihçi ve coğrafyacılar tarafından açıkça belirtmektedir. Atina'ya gidip 20'li yaşlarda çeşitli felsefe okullarında, matematik okullarında öğrenim görmüş ve daha sonra dönemin krallarının himayesinde kendisini üne kavuşturacak eserler vermiştir. Bunlardan bir tanesi de gök olayları olarak bilinen astronominin temel kitapları arasında yer alan şiirsel bir anlatımdır. M.Ö 245 yılında orta Makedonya'da bulunan Pella'da ölmüştür. Bazı gezginlere göre külleri buraya getirilmiştir. Ama şurası bir gerçektir ki Aratos kendi memleketinde gömülmüştür veya mezarı yapılmıştır. Bunu kazılarla da ortaya çıkarmaya çalışacağız"

Gaziantep, kavga, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 13:25

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-6 - Son Dakika
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