DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Aksaray'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
AKSARAY'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı törenle kutlandı.
Tören, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda yapıldı. Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Garnizon Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer, protokol üyeleri ve gaziler katıldı. Atatürk Anıtı'nı çelenk sunumunun ardından, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından tören sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 11:15 - Kaynak: DHA
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