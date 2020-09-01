DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Edirne'de silahlı kavga: 9 yaralı

EDİRNE'de aralarında daha husumet bulunan 2 komşu arasında hızlı araç kullanma yüzünden çıkan tartışma pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada biri çocuk 9 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yeniimaret Mahallesi Belediye Evleri mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir gün önce Y.K.(25), otomobiliyle mahallede gezdiği sırada, S.D.'nin(26) köpeğinin üzerine sürdü. Bunun üzerine S.D., "Arabanı yavaş sür, köpeğimi ezeceksin" diyerek küfür etti. İkili arasındaki tartışma araya girenler tarafından büyümeden önlendi. Gece ise bir önce tartışan Y.K. ile S.D.'nin karşılaşmasında aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga 2 kişinin yakınlarında taş ve sopalarla katılmasıyla arbedeye dönüştü. Arbedede pompalı tüfekle açılan ateşte aralarında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Olay üzerine mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, ekipleri güçlükle arbedeyi önleyerek, olayı karışanları gözaltına alındı. Olayda yaralanan 9 kişi ise sağlık ekipleri tarafından Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Olayın meydana geldiği mahalle-Mahalle sakinleri ve polis ekipleri-Polisin boş kovanları bulması-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Olay yerinden detaylar-Hastane önünden detaylar

Haber-Kamera: Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Hatalı sollama yaparken başka bir otomobile çarptı: 3 yaralı

İZMİT'te sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil yan yoldan çıkan başka bir otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen bir yaralı yakını, kaza yapan araçların enkazını korku dolu gözlerle izledi.Kaza saat 10.00 sıralarında D-130 Karayolu Sanayi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Serkan Ç. idaresindeki 41 AFN 475 plakalı otomobil, D-130 Karayolu Gölcük istikametinde hatalı sollama yaptığı sırada, yan yoldan çıkan Muhammet A. idaresindeki 41 ACM 675 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan her iki otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, otomobil içerisinde yaralanan Serkan Ç., ve beraberindeki İlker Y. ile diğer otomobil sürücüsü Muhammet A.'yı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastanelere götürdü. Kazanın ardından olay yerine gelen bir yaralı yakını, kaza yapan araçların enkazını korku dolu gözlerle izledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yaralıların ambulanslara bindirilmesi-Kaza yapan araçların enkazı-Ekiplerin çalışmaları-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Nevşehir'de hayatını kaybeden ünlü oyuncunun cenazesi Ankara'ya gönderildi

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde kaldığı otel odasında geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat eden ünlü sanatçı Haldun Boysan'ın cenazesi Ankara'ya gönderildi.Televizyon ekranlarında yayınlanacak olan 'Maria ile Mustafa' adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, dün kaldığı otelde rahatsızlandı. Bir süre sonra Boysan'dan haber alamayan set çalışanları otel odasına geldiklerinde sanatçıyı hareketsiz halde buldu. İhbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Boysan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Boysan'ın cenazesi Ürgüp Belediyesi morguna kaldırıldı. Morgdadaki işlemlerin ardından Boysan'ın cenazesi hayatını kaybettiği ve sanatçı arkadaşlarının da kaldığı otelin önüne getirildi. Otelin önünde toplanan dizi ekibi, sanatçı Boysan'a veda etti. Burada usta oyuncu için sanatçı arkadaşları ve set çalışanlarından helallik alındı.Yapılan duaların ardından Aydın Boysan'ın cenazesi Karşıyaka mezarlığında toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Cenaze nedeniyle üzgün olduklarını belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Türk tiyatro,sinema ve dizi dünyasının önemli isimlerinden Aydın Boysan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta sanatçı Boysan'ın ailesi olmak üzere, tüm sanat dünyasının başı sağolsun" dedi. Dizinin Ürgüp Cast Direktörü Mustafa Kırboğa da, "Sanatçı Haldun Boysan'ı kaybetmenin derin acısı içerindeyiz. Sanat dünyamız için büyük bir kayıp. Yakınlarına ve tüm dostlarına baş sağlığı diliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYORAhmet KORKMAZER/NEVŞEHİR

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Balık sezonu sıkı denetimle başladı

Av yasağının kalkmasının ardından balıkçıların 'vira bismillah' diyerek açıldığı denizlerde adeta bayram havası yaşanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nde de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uygunsuz avlanmaya karşı sıkı denetimlere başlandı.Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesi ile birlikte gece denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Bursa Hikmet Şahin Kent Hali'ndeki Su Ürünleri Hali'ne gelmeye başladı. Kent halinin işletimini yapan Tarım A.Ş. ekipleri, bir taraftan balıkçıların avlanma kurallarına uymalarını sağlamak, diğer taraftan da halk sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak amacıyla yeni sezonla birlikte denetimlere başladı. Su Ürünleri Hali'ne balık getiren tüm araçlar tek tek durdurulup, kontrol edildi. Sağlıklı beslenmede değerli bir besin kaynağı olan balık ve diğer su ürünlerinin sağlığa uygun, kaliteli, ekonomik olarak tüketiciye ulaşmasını sağlamak, balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde su ürünlerinin tazeliği, boy ve ağırlıkları, hijyen kurallarına uygun taşınıp, taşınmadığı incelendi.Tarım A.Ş tarafından 2014 yılından bu yana işletilen Su Ürünleri Hali'nde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı olarak avlanan ürünlere el konulacak. İlk gün yapılan denetimlerde önemli bir uygunsuzluğa rastlanmazken, 2015 yılından bugüne dek yapılan denetimlerde ise 53 bin 49 kilogram balığa el konulmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;-Halden detaylar-Balıkçılardan detaylar-Denetimlerden detaylar

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,, Kamera: BURSA,

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Kumruların yuva yaptığı odasındaki klimayı, 2 yıldır kullanmıyor

BATMAN Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Zeki İşçan, odasındaki klimasını, kumruların yuva yapması nedeniyle 2 yıldır kullanmıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Zeki İşcan'ın odasındaki klimanın üzerinde, 2 yıl önce kumrular yuva kurdu. İşçan, kumruların rahatsız olmaması için 2 yıldır sıcak havaya rağmen klimayı kullanmıyor. 'ARTIK MİSAFİR DEĞİL, EV SAHİBİ OLDULAR'

Kuşların misafir değil ev sahibi olduklarını söyleyen İşçan, "Kumrular, odadaki klimanın üstünde yuva yaptı. İki yıldır yavru kumrular rahatsız olmasın diye Batman'ın 40 derece sıcağına rağmen klimayı çalıştırmadım. Her gün beslenmelerini sağlıyorum. Artık misafir değil ev sahibi oldular" dedi.