DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

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Evinde ölü bulunmuştu, mahalleli kötü kokular nedeniyle temizlik yaptıADANA'nın Kozan ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan ve itfaiye ekipleri tarafından kepçeyle çıkartılan 128 kilo ağırlığındaki Ebubekir Tatar'ın (52) yaşadığı mahallede vatandaşlar, kötü koku nedeniyle temizlik yaptı.

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Evinde ölü bulunmuştu, mahalleli kötü kokular nedeniyle temizlik yaptı

ADANA'nın Kozan ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan ve itfaiye ekipleri tarafından kepçeyle çıkartılan 128 kilo ağırlığındaki Ebubekir Tatar'ın (52) yaşadığı mahallede vatandaşlar, kötü koku nedeniyle temizlik yaptı.

İlçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Ebubekir Tatar'dan haber alamayan komşuları polisi aradı. 31 Ağustos'ta olay yerine gelen ekipler, Tatar'ın cansız bedenini buldu. 128 kilo ağırlığındaki Tatar'ın cesedini itfaiye ekipleri evin ahşap pencerelerini sökerek çıkardı. Tatar'ın 3 gün önce hayatını kaybettiği öne sürüldü. Tatar'ın cansız bedeni, kepçeyle evden çıkarıldıktan sonra cenaze aracına taşındı. Sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Tatar, Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MAHALLEDE TEMİZLİK YAPTILAR

Tatar'ın ölümünün ardından yaşadığı mahalledeki sokakta kötü kokular yayılmaya devam edince esnaf ve mahalle sakinleri tarafından Arslanpaşa Muhtarı Aydın Çalışkan öncülüğünde çamaşır suyu ve temizlik ürünleri alındı. Mahalle halkının ve ASKİ ekiplerinin yardımıyla kaldırımlar ve yollar temizlendi.

İtfaiye, Kozan, Tatar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 11:49 - Kaynak: DHA

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