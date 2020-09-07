DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Bingöl'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı

BİNGÖL'de, fındık işçilerinin taşındığı minibüsün kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 20 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bingöl- Erzurum yolunun 30'uncu kilometresindeki Elmalı köyü mevkisinde meydana geldi. Fındık işçilerini Ordu'dan Batman'a taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 AAC 137 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada 20 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 20 yaralıdan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------Bingöl Devlet Hastanesi Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,

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Bursa'da halk otobüsü minibüse çarptı: 9 yaralı

BURSA'da halk otobüsü, önünde seyir halinde olan minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da savrulurken, 9 kişi yaralandı.Kaza, saat 10.45 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan B.S. yönetimindeki 16 JJK 15 plakalı halk otobüsü, önünde ilerleyen İbrahim Danış idaresindeki 16 M 1444 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, bariyerlere çarparak, durabildi. Kazada, otobüs ve minibüs içerisindeki 9 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. 7 yaralı olay yerinde ayakta tedavi edilirken, 2 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle İstanbul Yolu Caddesi'nde yaklaşık 8 kilometrelik araç trafiği oluştu. Araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, kazada dolayı kirlenen yol ise belediye ekiplerince temizlendi.