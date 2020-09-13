DHA YURT BÜLTENİ- 6 - Son Dakika

Devrilecek gibi ilerledi

BARTIN'da üzerinde aşırı yük olan kamyonun ilerleyişi korku yarattı. Yükler yan yatarken, sürücüler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bartın-İnkum yolunda ilerleyen kamyon üzerinde aşırı yük nedeniyle dikkat çekti. Kasaya yüklenen çuvallar yan yatarken, yanından geçen araçlarda bulunanlar korku yaşadı. Kamyon her an devrilecekmiş gibi ilerlerken, o anları sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.