Test için beklerken hastaneden kaçan Covid-19 şüphelisi: Yaptığım hataydı - Son Dakika

Test için beklerken hastaneden kaçan Covid-19 şüphelisi: Yaptığım hataydı

Burdur Devlet Hastanesi'nde Covid-19 testi yaptırmak için beklerken açık camdan atlayarak kaçan Şahin Korkmaz (60), birer gün arayla yapılan son iki testinin negatif çıktığını söyledi.

Test için beklerken hastaneden kaçan Covid-19 şüphelisi: Yaptığım hataydı, System.String[]

Burdur Devlet Hastanesi'nde Covid-19 testi yaptırmak için beklerken açık camdan atlayarak kaçan Şahin Korkmaz (60), birer gün arayla yapılan son iki testinin negatif çıktığını söyledi. Şahin Korkmaz, "Hava almak için dışarıya çıkayım dedim hemşire hanımlara, izin vermediler ben de camdan kaçtım. Evet yaptığım hataydı" dedi.

Burdur'da 18 Eylül günü tat- koku almama ve geçmeyen ishal şikayetiyle Burdur Devlet Hastanesi acil servisine başvuran Şahin Korkmaz, Covid-19 testi yapılması için acil serviste beklerken, açık camdan atlayarak kaçtı. Şahin Korkmaz'ın yakalanması için seferber olan polis ekipleri, Değirmenler Mahallesi'ndeki evinde buldu. Haber verilmesi üzerine gelen görevliler, Şahin Korkmaz'ı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Şahin Korkmaz'a birer gün arayla yapılan iki test sonucu da negatif çıktı.'CAMDAN KAÇTIM'Şahin Korkmaz, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, yaptığının hata olduğunu söyledi. Korkmaz, "Ben ishal, öksürük ve kusma şikayetiyle Covid-19 olabilirim diye 112'yi aradım. Beni gelip ambulansla aldılar. Hastanede temizlik malzemesi kokusundan duramadım. Hava almak için dışarıya çıkayım dedim hemşire hanımlara, izin vermediler ben de camdan kaçtım. Evet yaptığım hataydı" dedi.'İKİSİ DE NEGATİF ÇIKTI'

Yapılan tahlil sonuçlarının negatif çıktığını söyleyen Şahin Korkmaz, "Hayatta bir Allah'ın kuluna rahatsızlık vermek istemem, hastalık bulaştırmak istemem. Beni koydukları odada bunalınca kaçmak zorunda kaldım. Polislerle birlikte ambulans geldi. Beni ambulansla tekrar hastaneye götürdüler. İki defa test yapıldı. İkisi de negatif çıktı Allah'a şükür. Bir Allah'ın kuluna bulaştırıp günahına girmedim. Ben de arkadaşlarıma tembih ediyorum. Böyle bir şey olduğu zaman benim gibi yapmayın" diye konuştu.


Şahin Korkmaz, Koronavirüs, Hemşire, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:50 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Test için beklerken hastaneden kaçan Covid-19 şüphelisi: Yaptığım hataydı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı Trabzonspor, Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı
Son Dakika! Siber saldırı ve kullanıcı yoğunluğu sonucu çöken EBA'daki erişim sorunu çözüme kavuşturuldu Son Dakika! Siber saldırı ve kullanıcı yoğunluğu sonucu çöken EBA'daki erişim sorunu çözüme kavuşturuldu         
16:22
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 11 kuruş indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 11 kuruş indirim geldi         
15:57
Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada         
15:16
Araç içerisinde cansız bedeni bulunan kadının arkadaşı konuştu: 'Abla bu cehennem bitse artık' diyordu Araç içerisinde cansız bedeni bulunan kadının arkadaşı konuştu: 'Abla bu cehennem bitse artık' diyordu         
15:05
91 yaşındaki profesörün uzaktan eğitim verdiği anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu 91 yaşındaki profesörün uzaktan eğitim verdiği anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu         
14:40
Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi         
14:11
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz         
11:13
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak? Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak?         
10:55
Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu         
10:51
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor         
08:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 16:48:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Test için beklerken hastaneden kaçan Covid-19 şüphelisi: Yaptığım hataydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei