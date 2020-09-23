Test için beklerken hastaneden kaçan Covid-19 şüphelisi: Yaptığım hataydı - Son Dakika

Burdur Devlet Hastanesi'nde Covid-19 testi yaptırmak için beklerken açık camdan atlayarak kaçan Şahin Korkmaz (60), birer gün arayla yapılan son iki testinin negatif çıktığını söyledi. Şahin Korkmaz, "Hava almak için dışarıya çıkayım dedim hemşire hanımlara, izin vermediler ben de camdan kaçtım. Evet yaptığım hataydı" dedi.

Burdur'da 18 Eylül günü tat- koku almama ve geçmeyen ishal şikayetiyle Burdur Devlet Hastanesi acil servisine başvuran Şahin Korkmaz, Covid-19 testi yapılması için acil serviste beklerken, açık camdan atlayarak kaçtı. Şahin Korkmaz'ın yakalanması için seferber olan polis ekipleri, Değirmenler Mahallesi'ndeki evinde buldu. Haber verilmesi üzerine gelen görevliler, Şahin Korkmaz'ı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Şahin Korkmaz'a birer gün arayla yapılan iki test sonucu da negatif çıktı.'CAMDAN KAÇTIM'Şahin Korkmaz, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, yaptığının hata olduğunu söyledi. Korkmaz, "Ben ishal, öksürük ve kusma şikayetiyle Covid-19 olabilirim diye 112'yi aradım. Beni gelip ambulansla aldılar. Hastanede temizlik malzemesi kokusundan duramadım. Hava almak için dışarıya çıkayım dedim hemşire hanımlara, izin vermediler ben de camdan kaçtım. Evet yaptığım hataydı" dedi.'İKİSİ DE NEGATİF ÇIKTI'

Yapılan tahlil sonuçlarının negatif çıktığını söyleyen Şahin Korkmaz, "Hayatta bir Allah'ın kuluna rahatsızlık vermek istemem, hastalık bulaştırmak istemem. Beni koydukları odada bunalınca kaçmak zorunda kaldım. Polislerle birlikte ambulans geldi. Beni ambulansla tekrar hastaneye götürdüler. İki defa test yapıldı. İkisi de negatif çıktı Allah'a şükür. Bir Allah'ın kuluna bulaştırıp günahına girmedim. Ben de arkadaşlarıma tembih ediyorum. Böyle bir şey olduğu zaman benim gibi yapmayın" diye konuştu.