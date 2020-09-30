DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Kübra Boyraz'ı ölümüne sebep olan estetik şebekesinin mağdurları ortaya çıkıyor

İSTANBUL Beylikdüzü'nde, ilkokul mezunu olduğu ve bir yemek firmasında paket servis personeliyken estetik işlemleri öğrenip operasyonlar yapmaya başladığı iddia edilen Erdal Doğruya ile Öner Özsoyeri'nin, 1 çocuk annesi Kübra Boyraz'a yaptıkları estetik operasyon sonrasında genç kadının ölümüne neden olmalarının ardından, diğer mağdurlar da seslerini yükseltmeye başladı. İzmir'de yaşayan Orkide Acar, yaklaşık 4 yıl önce söz konusu kişilere gözaltı dolgusu yaptırdığını söyleyerek, "TIR çarpmışa döndüm. Yüzüm ve gözüm kapanacak derecede şişti. Görme kayıpları yaşadım. Psikolojik olarak çökmüş durumdaydım" dedi.

Olay, 21 Eylül'de İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuk annesi Kübra Boyraz, bir güzellik merkezindeki botoks operasyonunun ardından fenalaşınca güzellik merkezi çalışanı tarafından evine götürüldü. Kapıyı açan baba Mehmet Boyraz'ın, kızına ne olduğu sorması üzerine, güzellik merkezin çalışanı tansiyonunun düştüğünün söyledi. Bir gün sonra yeniden fenalaşan Kübra Boyraz, eve çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Kübra Boyraz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Boyraz, memleketi Malatya'da toprağa verilirken, başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 5 şüpheli sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine ise estetik merkezinin yetkilisi Erdal Doğruya, yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı. Serbest bırakıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan doktor Öner Özsoyeri ise avukatıyla birlikte 3 gün önce İzmir Karşıyaka Merkez Polis Amirliği'ne giderek, teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özsoyeri, tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

ESKİ ORTAKLARI KONUŞMUŞTUOlayın meydana çıkmasının ardından, Doğruya ve Özsoyeri'nin, 2 aylık ortaklık dönemi yaşadığı bir başka güzellik uzmanı Cansel Akter'in, bu kişilerin yasa dışı kürtaj operasyonu da dahil olmak üzere birçok operasyon yaptıklarını, Doğruya'nın bir yemek firmasında paket servis elemanlığı yaparken estetik işlemleri öğrenip uygulamaya başladığını söyledi. Akter, yapılan hukuksuz işlemleri görüp ortaklığını sonlandırmak istediğinde de, Doğruya ve Özsoyeri'nin tehditleriyle karşılaşıp, darp edildiğini de sözlerine ekledi.'PSİKOLOJİM BOZULMUŞTU'Estetik şebekesinin mağdurları, Kübra Boyraz olayının ardından seslerini yükselmeye başladı. Bu kişilerden biri olan Orkide Acar, Boyraz'ın ölümüne sebep olan Doğruya ve Özsoyeri tarafından kendisine 2015 yılında gözaltı ışık dolgusu yapıldığını belirtip, "Ufak bir operasyondu, göz altına dolgu yapılacaktı. Bu operasyondan sonra yüzüm gözüm şişti, tanınmaz haldeydim. Görme sorunları yaşadım. Sokağa çıkamıyordum, sosyal hayatım sıfırlanmıştı. Çocuğumu dışarı çıkaramaz hale geldim. 15 günün sonrasında daha da kötü hale geldiğim için bu kişilere dava açtım. Dava 4 yıl sürdü. Maddi ve manevi tazminat davalarını kazandım. Şu an İstinaf Mahkemesi tarafından kararların onanmasını bekliyorum" dedi.'TIR ÇARPMIŞ GİBİYDİM'Hukuk mücadelesini sadece kendi için değil başka kadınlara da zarar gelmesin diye başlattığını ifade eden Acar, "Birçok kadını mağdur ettiklerini duydum ve hiçbir kadının bundan sonra canının yanmamasını istedim. Ben bu 4 yıl süren hukuk mücadelesinde, bu şahısların birçok davasının olduğunu duydum. Ama bunlar kimler bilemiyorum. İğneli operasyondan sonra bulanık görmeye başladım. İkincisi ise yüzüm gözüm inanılmaz şişmişti. Gözlerim tamamen kapanmıştı, TIR çarpmış gibiydim. Oysa bu işlem iğneyle yapılan, ufak, 5-10 dakikalık bir işlem. Normalde işlem yapıldıktan hemen sonra iş hayatına bile dönülebilir. Ben kendi olayımdan sonra bu şahıslar hakkında İl Sağlık Müdürlüğü 'ne de gidip durumu bildirdim ve şikayetçi oldum. Kübra Boyraz'ın ölümüne çok üzüldüm. Bu tarz yerlerin daha çok denetlenmesini istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Orkide Acar ile röp.-Orkide Acar'dan görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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Motosikletteki yolcu çarpıştıkları cipi yumrukladı

SİVAS'ta cadde üzerinde seyir halindeki motosiklet, ara sokaktan yola çıkan cipe çarptı. Kaza sonrası motosiklette yolcu olarak bulunan kişi öfkeyle cipi yumrukladı. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde meydana geldi. Üzerinde 2 kişi bulunan, sürücüsü belirsiz 06 V 3703 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken, Eski Belediye Sokak yönünden önüne çıkan 58 BY 346 plakalı cipe şiddetli şekilde çarptı. Kazada motosiklette bulunanlar hafif yaralardı. Kaza sonrası motosikletin arka kısmında bulunan yolcu, öfkeyle cipin ön camını yumrukladı. Bu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.