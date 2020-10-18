DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 6

18.10.2020 11:49
DHA YURT BÜLTENİ - 6, System.String[]

Giriş katındaki yangın bina sakinlerini sokağa döktüANTALYA'da bir binanın giriş katında çıkan yangın yüzünden apartman sakinleri sokağa döküldü.

Giriş katındaki yangın bina sakinlerini sokağa döktü

ANTALYA'da bir binanın giriş katında çıkan yangın yüzünden apartman sakinleri sokağa döküldü. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 278 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde yer alan 5 katlı apartmanın giriş katının mutfak kısmında duman ve alevleri görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Apartmanın içerisine dolan duman yüzünden bina sakinleri panikle sokağa dökülürken, bazı vatandaşlar ise balkonlarında kalmayı tercih etti. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında, giriş katının mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri bazı evleri kontrol etmek için yangın merdivenini kullandı. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıktığı giriş katındaki dairede oturan Mehmet O.'nun, iddiaya göre olaydan yaklaşık 1 saat önce gürültü nedeniyle polise şikayet edildiği öğrenildi.

Konyaaltı, Apartman, Yangın, Hurma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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