DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Depremin üzerinden 9 yıl geçti, acılar halen taze

VAN'da 9 yıl önceki 7.2 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan eşini ve kızını kaybeden Ferhat Şahiner'in (41), aradan geçen zamana rağmen acıları hala tazeliğini koruyor. Şahiner, eşi Sibel ve kızı Zeynep'in bulunduğu Seyit Muhammet Kabristanı'na haftada 2 gün gidip, mezarları başında dua okuyarak, çiçek bırakıyor.

Van, 23 Ekim 2011 saat 13.41'de 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sadece Van değil komşu iller hatta sınır ülkelerden bile hissedilen deprem, Van ve Erciş ilçesinde büyük yıkıma neden oldu. Erciş'in 3'te biri enkaza dönüşürken, kentte 23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde meydana gelen 7.2 ve 5.6 büyüklüğündeki depremlerde 644 kişi hayatını kaybetti, 2 bin kişi yaralandı ve 252 kişi de enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

KIZI ÇEKTİRMEK İSTEMİŞAradan 9 yıl geçmesine rağmen yakınlarını kaybeden depremzedelerin acıları ise ilk günkü gibi taze. Erciş ilçesinde yaşayan ve depremde eşi Sibel ve 11 yaşındaki kızı Zeynep'i kaybeden Ferhat Şahiner de onlardan biri. Depremin yaşandığı günün akşamı ailecek bir arada olduklarını anlatan Ferhat Şahiner, kızının o akşam annesine hatıra olsun diye fotoğraflarını çektirdiğini anlattı. Yaşadıkları 4 katlı binanın depremde yerle bir olduğunu ve tüm hatıraların enkaz altında kaldığını kaydeden Şahiner, artık haftanın 2 günü kızının ve eşinin mezarını ziyaret ederek teselli buluyor. 'DEMREM ANINDA İŞ YERİNDEYDİM'2 yıl önce evlenerek yeni bir yuva kuran, bu evlilikten de 1 çocuğu olan Şahiner, acıdan eksilen bir şeyin olmadığını söyledi. Erciş Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda çalışan Şahiner, "9 yıl önce depremin olacağı sanki içimize doğmuştu. Zeynep annesine 'bir resim çek hatıra kalsın' dedi. Ailecek çektik. O fotoğrafın son olacağını hiç düşünemedik. Gece uyurken karabasanlar gördüm ve gece uyuyamadım. Deprem anında merkezde bulunan iş yerindeydim. Deprem olunca da kendimi dışarı attım. Aklıma çocuklar geldi. Koşarak hemen evin olduğu yere geldim. Maalesef 4 katlı ev komple çökmüş, eşim Sibel ve kızım Zeynep enkaz altında kalmıştı. İkisinin de cansız bedenine 3 gün sonra ulaştık. Kızım Zeynep hayatını kaybederken ilkokul 4'üncü sınıfa gidiyordu ve 11 yaşındaydı. Hayalleri vardı. Doktor olmak istiyordu, hep televizyona çıkmak isterdi. Maalesef televizyona vefat haberiyle çıktı. Çok üzgünüm. Şimdi 1 yaşında Kemal isminde bir çocuğum oldu. Toparlanmaya çalışıyorum, Acımız ilk gün gibi taze" dedi.AMCASI ZEYNEP İÇİN ŞİİR YAZDIZeynep'in amcası Burhan Şahiner ise yeğeni için yazdığı şiiri okudu. Şahiner'in, Zeynep'e yazdığı şiir şöyle: "Ah Erciş, can Erciş, ölümün soğukluğunu sende tattım. Her ölenle öldüm bugün. Karşımda sel olsa geçit vermez dağ gibi. Boğulmaya atlamasam, cehennem gibi ateş olsa, nar olsa bir can için yanmaya atlamasam namerdim. Zeynep'im, Zeynep'im allı Zeynep'im. Toz, duman içinde kaldı Zeynep'im"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Şahiner'in mezarlığa gelmesi-Mezarlığa çiçek bırakma ve dua etmesi-Deprem anı görüntüleri-Şahiner'in ev içi görüntüleri-Şahiner'in albüm karıştırması-Şahiner'in konuşması-Genel detaylar

Barış KUL/ ERCİŞ (Van),

===========================

Yeni belediye binasının inşasında ikinci kattan düşen işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden yeni belediye binası inşaatının ikinci katından düşen işçi, yaralandı.Olay, İnegöl ilçesindeki, Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yapımı devam eden yeni belediye hizmet binası inşaatında, sabah saatlerinde meydana geldi. İnşaatın ikinci katında çalışan işçi Aydın T. (47) dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan işçiyi gören iş arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralı işçinin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------İşçinin hastaneye getirilişi-İnşaat alanından detaylar-İşçinin düştüğü yerden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

===========================

85 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu: Başıma ilk defa böyle bir olay geldi

Burdur'da kendisini cep telefonuyla arayan dolandırıcıların yalanına inanıp, 85 bin lirasını gönderdikleri hesaba aktarmak üzere gittiği banka şubesi önünde polis tarafından durdurulan Ahmet Taşbaş (82), başına ilk defa böyle bir olay geldiğini söyledi.Burdur'da dün kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar Ahmet Taşbaş'ı arayıp, "Adınız terör örgütü soruşturmasında geçiyor" diyerek bankadaki bütün parasını, verdikleri hesaba yatırmasını istedi. Telefonu bankadaki işlem bitene kadar kapatmamasını isteyen dolandırıcıların sözünü dinleyen Ahmet Taşbaş, aracına binerek şehir merkezindeki banka şubesinin yolunu tuttu.'BABANIZ ADLİYEDE, ACİL ADLİYEYE GELİN'Dolandırıcılar bir yandan da Ahmet Taşbaş'ın oğlu Kayhan Taşbaş'ı arayıp, "Babanız adliyede acil adliyeye gelin" diyerek, kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Babasının telefonunun sürekli meşgul olmasından şüphelenen Kayhan Taşbaş, dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürüldüğünü anlayıp, polise haber verdi. İhbar üzerine Ahmet Taşbaş'ın hesabının bulunduğu banka önüne çok sayıda ekip sevk edildi. Banka önünde tedbir alan ekipler, Ahmet Taşbaş'ın şubede olmadığını ve adına herhangi bir işlem yapılmadığını tespit etti.POLİS BANKA ÖNÜNDE DURDURDUYunus ekipleri bölgede incelemelerini sürdürürken, Ahmet Taşbaş'ın otomobili, bankanın ilerisine park edilmiş halde bulundu. Ahmet Taşbaş'ın otomobili yeni park ettiğini öğrenen ekipler, cadde üzerinde kendisini aramaya başladı. Kısa süre sonra banka önüne gelen Ahmet Taşbaş'ı durduran polis, kendilerinin gerçek polis olduklarını, telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğu konusunda Ahmet Taşbaş'ı ikna etti. Ahmet Taşbaş, polislerin dikkati sayesinde 85 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu. Banka şubesine gelen Kayhan Taşbaş, babasını alıp eve götürdü. Polis dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.'TELEFONLA ARADI, POLİS OLDUĞUNU SÖYLEDİ'Yaşanan olayı Demirören Haber Ajansı'na anlatan Ahmet Taşbaş, Burdur'da 1960 yılından bu yana esnaflık yaptığını ve başına ilk defa böyle bir olay geldiğini söyledi. Taşbaş, "Ben dün öğle yemeği için eve gelmiştim. Telefonla aradı, polis olduğunu söyledi. 'Yaşın kaç?' dedi, '82' dedim. 'Bir sahtekarlık var bunu araştırıyoruz' dedi. Ben 'Oğlum ben telefon kullanmasını bilmiyorum, oğlumu ara' deyip oğlumun numarasını verdim. 'Bankada neyin var?' diye sordular. 'Ben bilmiyorum' dedim. 'Evde para yok mu?' dediler 'var' dedim. 'Onu da getir' dediler. Hesap numarası verdiler. Bankaya gittim. Orada bankanın güvenlikçisi içeriye girerken 'Adın ne?' diye sordu. 'Ahmet Taşbaş' dedim. Polisler orada bekliyormuş, onlara haber verdi, olay böyle oldu" dedi.'BANKAYA ULAŞINCA POLİSLER HEMEN BABAMI ALMIŞLAR'Ahmet Taşbaş'ın oğlu Kayhan Taşbaş da, "Öğle yemeğine geldiğimizde telefon çaldı. 'Komiser falanca' diye adını söyledi. 'Biz PKK olayına karışmış bir çeteyi yakalayacağız, senin babanın telefonu da bu amaçla kullanılmış, şu anda baban sıkıntıda, sen telefonu kapatma hemen adliyeye gel, kesinlikle telefonu kapatma' dedi. Ben bir iki dakika sonra telefonu kapattım ve polisi aradım. Daha sonra avukat olan damadımı aradım. O da hem bankayı hem polisleri aramış, bankadaki hesapları bloke ettirmiş. Bankaya ulaşınca polisler hemen babamı almışlar. Allah'a şükür herhangi bir zarar ziyan olmadan rabbim kurtardı" diye konuştu.'KESİNLİKLE İNANMASINLAR'Telefonla aranılarak tuzağa düşürülmek isteyen vatandaşları uyaran Kayhan Taşbaş, şöyle dedi: "Kendilerini arayıp kesinlikle 'telefonu kapatmayın biz komiseriz, savcıyız, hakimiz' diyenlere inanmasınlar. Sakin olup, telaşa kapılmadan polisi arasınlar. Hiçbir polis, hiçbir savcı bugüne kadar para diye hiçbir kimseyi aramadı, aramaz da. Babamın dolandırıcılara benim telefon numaramı vermesi ve o adamların beni araması babamın dolandırıcılardan kurtulmasına vesile oldu."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Ahmet ve Kayhan TaşbaşAhmet Taşbaş'ın olayı anlatmasıKayhan Taşbaş'ın olayı anlatmasıPolislerin Ahmet Taşbaş'ı ikna çabaları

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

===========================

Maske denetimi sırasında durduruldu, polis ceza kesmek isteyince kaçmaya çalıştı

NİĞDE'de maske kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle polisin para cezası uygulamak istediği kişi, kaçarken son anda yakalandı.

Olay, merkez Oskar Durakları önünde meydana geldi. Denetim yapan polis ekipleri, maskesini düzgün takmayan S.İ.'yi (36) durdurdu. S.İ., polisin para cezası uygulamak istemesi üzerine kimliğini vermek istemedi. Polislerle tartışan S.İ., ekibin bir anlık dalgınlığından yararlanarak kaçmaya başladı. S.İ., ekipte görevli bekçi tarafından kısa sürede kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Bekçinin elinden hafif yaralandığı belirtildi. S.İ.'ye 'görevli memura mukavet' suçundan adli işlem başlatılırken, maske takmadığı için de 900 TL ceza kesildi.