DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 6

24.10.2020 12:27
DHA YURT BÜLTENİ - 6, System.String[]

Kastamonu'da orman yangınıKASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde orman yangını çıktı.

Kastamonu'da orman yangını

KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde orman yangını çıktı. 4 noktada başlayan yangın, 3 noktada kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisinde ormanlık alanda gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre illerden 10 arazöz, 2 dozer, 2 greyder, 4 su ikmal aracının yanında, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin belediyelerine ait itfaiye ekipleri ve orman yangın işçilerinden oluşan 100 personel müdahale etti. Gece saatlerinden bu yana devam eden çalışmalar sonucu 4 bölgede başlayan yangın, 3 noktada kontrol altına alındı. Diğer bölgede devam eden yangına ise müdahale güçlükle yürütülüyor. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle Ankara ve Balıkesir'den helikopter desteği istendi. Bu bölgede yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ekiplerin yangına müdahalesi

KASTAMONU,

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Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Muğla- Aydın Karayolu'nun Salihpaşalar Kavşağı'nda meydana geldi. Muğla yönüne giden Rıfat Keskin'in (24) kullandığı 48 LL 406 plakalı otomobil, kavşaktan dönen Murat Akyüz'ün (51) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Rıfat Keskin, Emre Çetin (26) ve Ömer Özgür Akaya (26) ambulanslar ile Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilde yolcu olarak bulunan İsmail Karakan (29) ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Karakan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSıkışan arabadan yaralıların kurtarılması

Haber- Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA, DHA)

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Ordu'nun 14 yıllık organik pazarına ilgi

ORDU'nun Fatsa ilçesindeki Kabakdağı Mahallesi'nde 14 yıldır organik tarım yapan vatandaşlar, ürettikleri ürünleri köy meydanında kurdukları pazarda satıyor. Doğal ürünlerin yer aldığı pazara, vatandaşlar da ilgi gösteriyor.İlçeye bağlı Kabakdağı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 14 yıldır ürettikleri doğal ürünleri köy meydanında kurdukları pazarda satıyor. Organik ürünlerin satıldığı Kabakdağı Doğal Pazarı ilgi görüyor. Köylüler, pekmez çeşitleri, yoğurt, tereyağı, makarna, nane, elma, turşu, ıhlamur, yumurta, salça, yufka ve kuru fasulye gibi ürünleri üreterek hafta sonları kurulan pazarda satarak gelir elde ediyor.'GEÇİMİMİ BUNLARDAN SAĞLIYORUM'En çok satışı yapılan ürünlerin süt, yoğurt ve tereyağı olduğunu belirten Pazarcı Berrin Bektaş (55), "Burada satışı yapılan ürünlerin hepsi de çok zahmet istiyor. Kendi malım olduğu için buraya getirip satabiliyorum ve geçimimi bunlardan sağlıyorum. Ayrıca üniversitede okuyan iki tane çoğumun ihtiyaçlarını da bu şekilde karşılıyorumö diye konuştu.'KİMYASAL GÜBRE KULLANMIYORUZ'

Yaklaşık 2006 yılından bu yana doğal ürünler pazarında satış yapıldığını ifade eden Üretici Ömer Türk (58), "2006 yılından bu yana hazırladığımız ürünlerimizi mahallemizdeki ve çevre ilçelerde yaşayan insanlara sunuyoruz. Tüm ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz. Bir başkasından alıp satmıyoruz. Burada satış yapacak olan yabancı insanlara da müdahale ediyoruz. Yani halden alınan veya bir yerden gelen ürünler kesinlikle burada satılmıyor, kendi ürettiğini herkes kendisi satacak. Ürettiklerimizi kimyasal gübre kullanmadan tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruzö ifadelerini kullandı.

Çatalzeytin, Kastamonu, Muğla, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

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