DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Aydın'daki turistik işletmeler İzmir depreminden zarar görmedi

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda '2020 yılı turizm değerlendirme toplantısı' yapıldı. Toplantıda, Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer tarafından İzmir depreminin Aydın genelindeki turistik işletmelerinde hasara yol açmadığı açıklandı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2020 yılı turizm değerlendirme toplantısına ev sahipliği yaptı. Özel bir otelde düzenlenen toplantıya Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Deneği Başkanı (KODER) Tacettin Özden, Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) Başkanı Ozan Sayın ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Aydın temsilcisi Mustafa Yiğit Uzkuç katıldı.

'DEPREM OTELLERE ZARAR VERMEDİ ' Ege Denizi 'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin Aydın genelindeki turistik işletmelerde hasara yol açmadığını belirten Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, "Öncelikle İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremden sonra yaptığımız çalışmada Aydın genelindeki turistik işletmelerde herhangi bir hasara rastlamadık. Deprem, kentimizdeki turistik tesislere zarar vermedi" dedi.'GELECEK YIL DAHA İYİ GEÇECEK'Aydın'ın pandemi sürecinde yabancı turistlerin tatil listesinde üst sıralarda yer aldığını ifade eden Doç. Dr. Tuncer, "2020 yılında Aydın'ı 1 milyon 500 bin turist ziyaret etti. Otellerimiz 'güvenli turizm' olarak adlandırılan dönemi çok başarılı bir şekilde geçirdi. Bu sezon tesislerimizdeki doluluk oranı yüzde 70'e kadar çıktı. Erken rezervasyonlara baktığımızda gelecek yılın daha iyi geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.'AVRUPA'YA ÖRNEK OLDUK'Türkiye'nin aldığı önlemlerle güvenli turizm olarak adlandırılan yeni dönemde birçok Avrupa ülkesindeki otelleri geride bıraktığını belirten KODER Başkanı Tacettin Özden ise "Türkiye'deki tedbirleri hiçbir yerde görmedik. Güvenli turizm sertifikasında çok başarılı olduk. Önlemler otellerde üst düzeydeydi. Hiç kimse otellerde mağdur olmadı. Tatil için Türkiye'yi tercih edenlerin hepsi ülkemizden mutlu ayrıldı. Türkiye'deki turizm sektörü koronavirüs sınavından başarıyla geçti. Ülkemiz, güvenli turizm alanında aldığı önlemlerle Avrupa ülkelerine örnek oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Toplantıdan görüntüAydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer'in açıklamalarıKODER Başkanı Tacettin Özden'in açıklamaları

Haber - Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

===========================

Vahşi cinayetin zanlısı, olaydan sonra kahvehanede çay içmiş

KONYA'nın Bozkır ilçesinde, akli dengesi yerine olmayan Mustafa Sömek'in (56) başını ve cinsel organı keserek öldüren ve şizofreni tedavisi gördüğü öne sürülen Mücahit Minaz (41), tutuklandı. Cinayetin ardından kanlı elbisesiyle bir kahvehaneye gidip çay içtiği ortaya çıkan Minaz'ın ifadesinde, "Bir şeyler mırıldanıp duruyordu. Öldürmek istedim, öldürdüm" dediği öğrenildi. Olay, geçen cumartesi günü saat 00.10 sıralarında Yukarı Mahalle Ahmet Yaşar Caddesi'ndeki Zengibar Anadolu Lisesi yanındaki alanda meydana geldi. Sokak içerisinde ceset olduğunu görenler polisi aradı. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, başı ve cinsel organı kesilmiş cesedi buldu. Cinsel organı vücudun yanında, başı ise lisenin bahçesine atılmış olduğu belirlendi. Mustafa Sömek'e ait olduğu belirlenen ceset ve başı, otopsi için Bozkır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, Sömek'in de akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.CİNAYETTEN SONRA ÇAY İÇMİŞKorkunç cinayetin ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Almanya'da yaşayan ve kısa bir süre önce memleketi Yalıhüyük ilçesine tatile gelen Mücahit Minaz olduğunu belirledi. Olayın ardından kanlı elbisesiyle bir kahvehaneye gelip çay içtiği ortaya çıkan Minaz, taksiye binerek kaçtığı Yalıhüyük de gözaltına alındı. 2 hafta sonra yeniden Almanya'ya döneceği belirlenen ve şizofreni tedavisi gördüğü öne sürülen Minaz'in ilk ifadesinde, "Bankamatikten para çekiyordum. Bir şeyler mırıldanıp duruyordu. Öldürmek istedim, öldürdüm" dediği öğrenildi. Minaz, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öldürülen Mustafa Sömek'in ise bugün Bozkır ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.