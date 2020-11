DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Karagül Apartmanı'na da çürük raporu verilmiş

İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremden yaklaşık 10 dakika sonra bir bölümü yıkılan Karagül Apartmanı'na da 2010 yılında belediye tarafından çürük raporu verildiği belirtildi. Depremde yıkılan Doğanlar ve Rızabey Apartmanı'nda da geçen yıllarda çürük raporu verildiği ortaya çıkmıştı.

Seferihisar açıklarındaki 6.6'lık depremin ardından onlarca vatandaş, yıkılan binaların altında kalarak öldü. Depremde yıkılan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları hakkında ilçe belediyesinin 2012 ve 2018 yıllarında 'çürük' raporu verdiği ortaya çıktı. Düzenlenen raporlarda her iki binanın da deprem riski taşıdığı belirtilirken, apartman sakinlerinin uyarıldığı iddia edildi.Depremden yaklaşık 10 dakika sonra yıkılan Karagül Apartmanı'nın da çürük raporu olduğu ortaya çıktı. Hazırlanan tavsiye niteliğindeki raporda; binada diyagonal çatlaklar olduğu ve bazı çatlakların kirişlere doğru uzandığı bilgisi yer aldı. Her iki blokta çok katlı yapılar olması, zemin katının yüksek olması ve bölgenin zemin yapısının zayıf olması sebebiyle binanın depremde hasar riskinin fazla olduğu da raporda belirtildi. Raporda, apartmanın 1'inci katındaki çatlakların ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiğinin altı çizilirken, oluşan diyagonal çatlakların bazılarının kirişe doğru uzandığı da kaydedildi.Belediyenin verdiği raporda, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Uyguluması'ndan kati rapor alınması için tavsiyede bulunulduğu belirtildi. Ancak bina sakinlerinin bu rapor için başvuru yapmadığı ifade edildi.Depremden sonra vatandaşların zamanında dışarı çıkmasıyla apartmanda şans eseri can kaybı yaşanmamıştı.

BAKANLIK: BİZE RAPOR GELMEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlığa ve İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Bayraklı Belediyesi'nden ilçedeki binaların çürük olduğuna dair herhangi bir rapor veya yazı gelmediği belirtildi.