Depremin yarattığı korku Büyükşehir'in kameralarına yansıdı - Son Dakika

Depremin yarattığı korku Büyükşehir'in kameralarına yansıdı

İZMİR'de gerçekleşen 6.6'lik depremde yaşanan korku dolu anlar, Büyüksehir Belediyesi'nin MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Seferihisar açıklarında geçen hafta cuma günü gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem yıkıma yol açtı. 114 kişi yaşamını yitirirken, 107 kişi enkaz altından kurtarıldı. Yaralanan bin 35 vatandaştan bin 4'ü taburcu edildi. 31 vatandaşın ise tedavisi sürüyor. Deprem felaketinin yaşandığı o ilk anlar ise İzmir Büyükşehir Belediyesinin kent iç MOBESE kameralarıca kaydedildi. Kent kerkezindeki çeşitli semtlerden kaydedilen görüntülerde, yaşanan korkulu anlar görüntülerde yer aldı. Depremle birlikte binalardan uzaklaşan vatandaşlar, akan trafiğe rağmen yola koşarak bina altlardan uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Depremde yaşanan o korku dolu anları, görüntüler ortaya koydu.