İzmir depremi prefabrik eve talebi artırdı - Son Dakika

İzmir depremi prefabrik eve talebi artırdı

11.11.2020 11:13
İzmir depremi prefabrik eve talebi artırdı, System.String[]

İZMİR'de yıkıma neden olan depremin ardından pek çok vatandaş, prefabrik evlere yöneldi.

İZMİR'de yıkıma neden olan depremin ardından pek çok vatandaş, prefabrik evlere yöneldi. Artan taleple birlikte prefabrik ev fiyatları da bir hafta içerisinde yüzde 40 zamlandı.

İzmir'de gerçekleşen 6.6 şiddetindeki depremde en çok etkilenen semt olan Bayraklı'da enkaz çalışmalarının tamamlanmasıyla, depremden hasar gören binalar da boşaltıldı. Deprem sonrası kiraların artmasıyla birlikte farklı konut alternatifleri arayan vatandaşlar, prefabrik evlere yoğunlaştı. Deprem sonrası prefabrik evlere talebin arttığını söyleyen İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, "Deprem sonrası insanlar, korku ve endişeyle birlikte emlakçıları ziyaret ediyor. Prefabrik konut için parsel veya arsa bakıyorlar. Özellikle müstakil arsalar üzerine prefabrik konutlar veya müstakil villalar çok yapılmak isteniyor. Durum böyle olunca da arz ve talep çoğalıyor. Son 1 hafta 10 gündür, prefabrik evlere bakıldığında prefabrik evlerin fiyatlarının yüzde 40'tan fazla arttığını görüyoruz. Daha önce bir prefabrik evi, 70-80-100 bin TL'ye alıyorsa vatandaş, şimdi 150-200 bin TL'ye satın almak zorunda kalıyor" dedi.

MÜSTAKİL EVLERİN FİYATLARI DA ARTTIYaşanan deprem sonrası müstakil evlerin fiyatlarının da artığını ifade eden Akgün, "Müstakil arsaların da fiyatları oldukça yükseldi. Neredeyse depremden bu yana fiyatlarda yüzde 50'ye yakın bir artış yaşandı. 1 milyon TL'ye satılan villaların, 1 milyon 500 bin TL, 1 milyon 700 bin TL'den satıldığını görüyoruz" diye konuştu.

İzmir depremi prefabrik eve talebi artırdı
İzmir depremi prefabrik eve talebi artırdı
İzmir depremi prefabrik eve talebi artırdı
İzmir depremi prefabrik eve talebi artırdı
İzmir depremi prefabrik eve talebi artırdı
İzmir depremi prefabrik eve talebi artırdı

Türk Lirası, Prefabrik, Vatandaş, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir depremi prefabrik eve talebi artırdı - Son Dakika


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