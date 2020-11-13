DHA YURT BÜLTENİ- 6 - Son Dakika

AÜ Rektörü Özkan, koronavirüs aşısı için gönüllü oldu

KORONAVİRÜSE yönelik Çin'e ait inaktif aşının FAZ 3 çalışmaları, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde başladı. İlk aşı uygulaması, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Çin'de yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının FAZ 1 ve FAZ 2 aşamalarının başarılı olmasının ardından FAZ 3 çalışmaları kapsamında farklı ülkelerde ve Türkiye genelinde çeşitli hastanelerde aşı uygulamalarının başladığını açıkladı.

Akdeniz Üniversitesi'nde proje yürütücüsü Prof. Dr. Özge Turhan'ın koordinatörlüğünde yürütülen çalışma kapsamında aşı sağlık çalışanları başta olmak üzere katılmak isteyen gönüllülere uygulanacağını ifade eden Rektör Özkan, FAZ 3 çalışmaları kapsamında 14 gün ara ile iki doz aşı uygulandığını, FAZ 1 ve FAZ 2'den elde edilen veriler doğrultusunda ilk ay içerisinde aşılama antikor gelişimi sağlayarak başarılı sonuç verdiğini ifade etti.

Rektör Özkan, "FAZ 3 çalışması hem üretilen aşıya erken ulaşım açısından bir avantaj sağlamakta hem de bilimsel katkıları nedeni ile üretim onayı için gerekli sürecin hızlanmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda Akdeniz Üniversitesi olarak Covid-19 pandemisine karşı yürütülen aşı çalışmalarının içerisinde yer almaktan gurur ve onur duymaktayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Akdeniz üniversite hastanesi dış plan görüntüRektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın konuşmasıBaşhekim Prof. Dr. Ender Terzioğlu nun konuşmasıProf. Dr. Özge Turhan konuşmasıAşının görüntüsüRektör Prof. DR. Özlenen Özkan ilk aşıyı olurken görüntüsü

HABER: Erol AKKIR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Bolu'da 83,5 kilo esrar yakalandı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda polisin durdurduğu kamyonette yapılan aramada, 83 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen aracı TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Aramada, aracın çeşitli yerlerine saklanmış 83 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Ş.G. (31), B.K. (29), Y.T. (22) ve Murat A. (36) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ş.G. (31), B.K. (29) ve Y.T. (22) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi-Ele geçirilen maddeler-Adliyeden detaylar

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Pazara giden küçük kıza otomobil çarptı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde annesiyle birlikte semt pazarına giden Dilek Salman'a (12), karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobil çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kız çocuğu tedavi altına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Güney Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde meydana geldi. Annesiyle birlikte semt pazarına giden Dilek Salman, pazar dönüşü evlerine giderken karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada Mehmet D.'nin kullandığı 19 UH 030 plakalı otomobil, Dilek Salman'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan çocuk, vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'nd tedavi altına alındı. Dilek Salman'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKaza detayları

Yaralı detayları

Haber-Kamera: Mustafa ULUSOY ÇORUM-DHA

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Hem koronavirüsü hem felci yendi

KÜTAHYA'da pandemi yoğum bakımda tedavi gördüğü sırada koronavirüs nedeniyle kısmi felç geçiren İbrahim Karabiber (71), doktorların müdahalesinin ardından ölümün eşiğinden döndü. Hem felci hem de koronavirüsü yenen Karabiber, sağlıklı bir şekilde taburcu edilmesinin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Hastalığa kapıldık bir şekilde. Hocam çok zor bir operasyon yaptı. Şah damarında pıhtılaşma olduğu için anjiyo yaptı hocam. Hocama çok teşekkür ediyorumö dedi.

Kütahya'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası olan İbrahim Karabiber, görülen belirtiler üzerine gittiği Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Pandemi servisinde tedavi altına alınan Karabiber durumunun ağırlaşması üzerine pandemi yoğun bakımına alındı. Tedavi süreci devam eden Karabiber, koronavirüs nedeniyle şah damarında oluşan pıhtılaşma sonucu kısmi felç yaşadı.

Yapılan incelemenin ardından hastanede Doç. Dr. Mehmet Korkmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Çetiner tarafından ameliyata alınan Karabiber'in takınan damarı Türkiye'de sayılı hastanede yapılabilen bir yöntemle açıldı. Felç kalma riskini atlatan Karabiber, operasyondan yaklaşık bir hafta sonra ikinci mutlu haberi aldı. Yapılan son PCR testinin ardından sonucun negatif çıktığını öğrenen Karabiber ve ailesi büyük sevinç yaşadı. Karabiber pandemi yoğun bakım servisinden taburcu edilerek evine gönderildi.

ERKEN MÜDAHALENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Doç. Dr. Mehmet Korkmaz, Covid-19'un inme riskini yüzde 5 ila 6 oranında artırdığını söyledi. Karabiber'in Covid-19 hastalığı nedeniyle hastanede yatarken kısmi olarak felç geçirdiğini kaydeden Korkmaz, "Geldiğinde biz hastamıza acil müdahale ederek tıkanan beyin damarını açtık. Sonrasında hasta bugün taburcu oldu. Bu hastalara acil şartlar altında en kısa sürede müdahale etmemiz gerekiyor ve bu hastalarda zamanın çok önemli olduğunu söylemek lazım. Ne kadar kısa sürede müdahale edilirse, hastanın iyileşme şansı da o kadar yüksek oluyorö dedi.

Karabiber'in yaklaşık 20 gün Covid-19 tanısı konulmasının ardından hastaneye getirildiğini ve tedavi süreci devam ederken sol tarafında ani bir güçsüzlük görüldüğünü belirten Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Çetiner ise, "Değerlendirdiğimizde bir inme olduğunu, belirgin bir felcin olduğunu gördük. Sol tarafında tamamıyla kuvvet kaybı vardı. Yapılan incelemeler ve görüntüleme sonrası hastanın beyin ana damarlarında bir tıkanıklık olduğunu düşündük ve anjiyoya aldık. Anjiyo sonrası şah damarının ilerisinde tıkanıklık olduğunu gördük ve son 15-20 yıldır dünya çapında ve ülkemizde giderek yaygınlaşan mekanik trombektomi, endovasküler tedavi yöntemiyle bu oluşan pıhtıyı temizledik ve hastanın daha sonraki kontrollerinde nörolojik muayenesinde tamamen düzelme olduğunu gördük. Bugünde hastanın nörolojik muayenesi tamamlandı, yürüyebiliyor, beslenebiliyor, felci tamamen düzelmiş durumda. ve Covid-19 açısından da son yapılan PCR testi negatifti. Her iki hastalık açısından da hastamız şuan stabil durumda ve evine taburcu ettik. Ne kadar erken müdahale olursa hastanın sakatlık oranı o kadar düşük olur. Bu nedenle zaman hala önemini korumaktadır. Bu vesileyle biz buradan bu farkındalığın oluşmasını istiyoruz. Yani erken dönemde müdahale edilen inme tedavisi sakatlık oranını düşürmekte, ölüm, mortalite oranını düşürmekte. Bu nedenle bu hastalığın erken tanınması ve erken müdahale edilmesi önem arz etmektedirö diye konuştu.

Hastaneden taburcu olan ve ailesiyle birlikte evine gönderilen İbrahim Karabiber de, "Hastalığa kapıldık bir şekilde. Hocam çok zor bir operasyon yaptı. Şah damarında pıhtılaşma olduğu için anjiyo yaptı hocam. Hocama çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Çok şükranlarımı sunuyorum. Allah hepimizi korusun bu hastalıktanö dedi.