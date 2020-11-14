DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 6

14.11.2020 12:43
DHA YURT BÜLTENİ - 6, System.String[]

Boru patlayınca 15 dönüm alanı sular altında kalan seracı: Zarar 3 milyon lira ADANA'da, Büyükşehir Belediyesi'ne ait içme suyu ana hat borusunun yüksek basınç nedeniyle patlaması sonucu yol çöktü, 15 dönüm gül serası ise sular altında kaldı.

Boru patlayınca 15 dönüm alanı sular altında kalan seracı: Zarar 3 milyon lira

ADANA'da, Büyükşehir Belediyesi'ne ait içme suyu ana hat borusunun yüksek basınç nedeniyle patlaması sonucu yol çöktü, 15 dönüm gül serası ise sular altında kaldı. Sera sahibi Selim Babat (34), yaklaşık 3 milyon lira zararının olduğunu belirtti. Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde sokaktan geçen, Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait içme suyu ana hat borusu, sabah saatlerinde, yüksek basınç nedeniyle patladı. Yolda yaklaşık 1 metre derinliğinde ve 10 metre çapında çukur oluşturan patlama sonrası yüksek tazyikle gelen su, Selim Babat'a ait gül serasına doldu. Çevredekilerin durumu ASKİ'ye bildirmesi üzerine ana hatta verilen su kesilirken, bölgeye ekipler sevk edildi. Boruyu onaran ekipler, oluşan çukuru ise kumla doldurdu.'5 SENELİK EMEĞİMİZ GİTTİ'

Sera altı gül üretim yaptıklarını anlatan Selim Babat, 1 senelik masraflarının sular altında kaldığını söyledi. Hasat hazırlıklarının heba olduğunu anlatan Babat, "20 dönüm kapalı alanımız var. 20 dönümün 15 dönümü su altında. Bu ürünlere sadece damlama yöntemi ile su verirken, şu an tüm mahsul su altında ve kurtarılma ihtimali yok. Bunlar ekilip, zamanla elde edilen ürünlerdir. Gül çok hassas bir bitki olduğu için yeniden bir sistem kurup, meydana getirebiliriz. Burada 5 senelik emeğimizin gittiği söyleyebiliriz. Sistemin kurulup, fidelerin bu hale getirilmesinin maliyeti 1,5- 2 milyon lira. Hasat sonra elde edeceğimiz gelir ile birlikte yaklaşık 2,5- 3 milyon lira zararımız var" diyerek yardım istedi.

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Adana, ASKİ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika


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