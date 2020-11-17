DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 6
17.11.2020 11:10
Adana'da terör operasyonu: 6 gözaltıADANA'da jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'ye yönelik yaptığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Adana'da terör operasyonu: 6 gözaltı
ADANA'da jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK/PYD/ YPG'ye yönelik yaptığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 5 sim kart, 2 hafıza kartı, 7 CD ve bir tablet ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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