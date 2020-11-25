3 günde 13 iş yerini soyan çok sayıda suç kaydı olan zanlılar tutuklandı - Son Dakika

3 günde 13 iş yerini soyan çok sayıda suç kaydı olan zanlılar tutuklandı

25.11.2020 11:37
3 günde 13 iş yerini soyan çok sayıda suç kaydı olan zanlılar tutuklandı, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde 3 günde 13 ayrı restoran ve kafeteryadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen Alperen Oğuzhan Büyüköğer ve Hanifi Polat, polis tarafından yakalandı.

ANTALYA'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde 3 günde 13 ayrı restoran ve kafeteryadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen Alperen Oğuzhan Büyüköğer ve Hanifi Polat, polis tarafından yakalandı. Sevk edildikleri adliyede tutuklanan şüphelilerden Alperen Oğuzhan Büyüköğer'in 23, Hanifi Polat'ın ise 18 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Manavgat'ta geçen ay 3 günde yaşanan hırsızlık olaylarında, restoran ve kafelerden para ve bahşiş kutuları çalındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası ve mobese görüntülerini incelemeye aldı. Toplam 250 saatlik görüntüleri izleyen polis ekipleri, şüphelilerin Alperen Oğuzhan Büyüköğer ve Hanifi Polat olduğunu tespit etti.

Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından 23 Kasım Pazartesi günü yakalanan şüphelilerin üzerinden, çaldıkları bahşiş kutularından alındığı değerlendirilen 400 lirası madeni para olmak üzere 1300 lira ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinde 11, 14 ve 19 Ekim günlerinde Alanya'nın Konaklı Mahallesi, Manavgat ilçe merkezi ile Kumköy Turizm Bölgesi'nde 13 ayrı restoran ve kafeteryadan bahşiş kutularını çaldıklarını itiraf etti. Şüpheliler, her olayda farklı motosiklet kullandıklarını ve maske taktıklarını söyleyerek, bazı iş yerlerine uyuşturucu ve alkolün etkisi altında girdiklerini öne sürdü. Yapılan incelemede şüphelilerden Alperen Oğuzhan Büyüköğer'in 23, Hanifi Polat'ın ise 18 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildikleri adliyede 'muhafaza altına alınmış eşyadan hırsızlık' suçlamasıyla tutuklandı.


3 günde 13 iş yerini soyan çok sayıda suç kaydı olan zanlılar tutuklandı
3 günde 13 iş yerini soyan çok sayıda suç kaydı olan zanlılar tutuklandı
3 günde 13 iş yerini soyan çok sayıda suç kaydı olan zanlılar tutuklandı
3 günde 13 iş yerini soyan çok sayıda suç kaydı olan zanlılar tutuklandı

Hırsızlık, Manavgat, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 günde 13 iş yerini soyan çok sayıda suç kaydı olan zanlılar tutuklandı - Son Dakika


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