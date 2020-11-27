DHA YURT BÜLTENİ -6 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ -6

27.11.2020 11:47
DHA YURT BÜLTENİ -6, System.String[]

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde depremMALATYA'nın Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıda ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 11.27'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süren depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.7, merkez üssünü ise Pütürge ilçesine bağlı Uluköy Mahallesi olarak açıkladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

MALATYA  - DHA

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Lastikçilerde, 'kış lastiği' yoğunluğu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala sürücüler, lastikçilerin önünde yoğunluk oluşmaya başladı.

Havaların soğumasıyla birlikte ilçede bulunan 11 lastikçide 1 Aralık tarihi öncesi kış lastikleri takmak isteyenler yoğunluk oluşturdu. İlçede 20 yıldır lastik dükkanı işleten İbrahim Göğebakan, yağmurlarla birlikte sürücülerin 1 Aralık tarihini beklemeden lastiklerini değişmeye başladıklarını belirterek, "Zorunlu lastik değişimine sayılı günler kala yoğunluk yaşıyoruz, Müşterilerimizden ricamız son günü beklemeden lastik değişimlerini yaptırmalarıdır. Kış lastiklerinin buzlanma, karlı havada hayati önem taşıyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Lastik değişimiAraç sahibi ve işletmeci ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Pazarcı: Müşteriler yumurtayı bile elleyip, seçmek istiyor

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle birlikte Bursa'da semt pazarları, toplu taşıma araçları ve AVM'lerde denetimler yapıldı. Denetim sırasında pazarcı Berkan Çamlıdağ'ın, "Müşteriler yumurtayı bile elleyip, seçerek almak istiyor" demesi dikkat çekti.İçişleri Bakanlığı  81 il valiliğine 'Covid-19  Denetimleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bulunulan  kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için  belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelede, başarı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Genelgenin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri semt pazarları, toplu taşıma araçları ve AVM'lerde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında hem esnafı hem de vatandaşı kurallara uymaları konusunda uyaran ekipler, aksi takdirde cezai işlem uygulanacağını belirtti. Ekipler, özellikle pazar yerlerindeki 65 yaş üstü vatandaşları, alışverişlerini erken bitirip evlerine gitmeleri için anonslar yaparak, uyardı.'YUMURTAYI BİLE ELLEYİP ALIYORLAR'Denetim sırasında pazarcı Berkan Çamlıdağ, müşterilerin her şeyi seçerek almasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Çamlıdağ, "Biz kurallara uyuyoruz. Müşterileri de uyarıyoruz, 'Sebzeleri seçmeyin' diyoruz ama onlar seçiyorlar. Öyle bir alışkanlığımız olduğu için millet olarak ellemeden almıyoruz. Yumurtayı dahi elleyip öyle alıyorlar. Bunun önüne geçmek için vatandaşın bilinçlenmesi gerekiyor. Biz uyarıyoruz ama dinlemiyorlar ne yazık kiö dedi.

Pazarda sigara içerken yakalanan ve uyarılan pazarcı Serkan Engin, "Sigara içmek sağlığımız için çok kötü ama biz sigara içmeye devam edeceğizö dedi.

Malatya, Pütürge, Deprem, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ -6 - Son Dakika


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