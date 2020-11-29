DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 6

29.11.2020 13:16
DHA YURT BÜLTENİ - 6, System.String[]

Akan trafikte canını hiçe saydı, seyir halindeki bisikletin üzerine çıktıADANA'da, seyir halindeki bisikletin üzerine çıkarak akrobatik hareket yapan bir çocuk, hem kendi canını hiçe saydı hem de trafikte tehlikeye neden oldu.

Akan trafikte canını hiçe saydı, seyir halindeki bisikletin üzerine çıktı

ADANA'da, seyir halindeki bisikletin üzerine çıkarak akrobatik hareket yapan bir çocuk, hem kendi canını hiçe saydı hem de trafikte tehlikeye neden oldu. Çocuğun tehlikeli hareketleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi Volkan Eryiğit Caddesi'nde bir çocuğun, seyir halindeki bisikletin üzerinde ayağa kalkarak akrobatik hareketler yapması, görenleri hayrete düşürdü. Bir ayağını da direksiyona koyan çocuk, akan trafikte bir süre ilerledi. Bisikletli çocuk hem kendi canını hiçe saydı hem de trafikte tehlikeye neden oldu. Bu anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika


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