DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Su altında kalan köy, kuraklık sonrasında gün yüzüne çıktı

İZMİR'in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nda, yağışların azalmaya başlamasıyla sular çekildi ve baraj suları altında kalan minare dahil olmak üzere eski köy kalıntıları gün yüzüne çıktı.

İzmir'de 2019 yılının kasım ayında metrekareye 92 kilogram yağış düşerken, bu sene metrekareye 1.5 kilogram yağmur düştü. İzmir'deki barajlardaki su seviyelerinde de düşüş yaşandı. Barajdaki su seviyesinin ise önceki aylara göre ciddi derecede azaldığı verilerle ortaya çıktı. Tahtalı Barajı'ndaki suların çekilmesiyle, baraj doluyken suların altında kalan; cami, minare, köprü ve eski köy evlerinin kalıntıları da su yüzeyine çıktı. Baraj doluyken sadece baş kısmı görülen minarenin tamamı suların çekilmesiyle ortaya çıktı. Bu durum, suların ne kadar çok çekildiğini gözler önüne serdi. Tahtalı Barajı'nı su seviyesi geçen yıl yüzde 65,29 iken bu yıl yüzde 36,04'e düştü.

"MİKTAR VE KALİTE SORUNU YAŞANIYORö Gördes Barajı 'nın su seviyesi geçen yıl yüzde 9,2 iken bu yıl yüzde 4,74'e düştü. Ürkmez Barajı'nın su seviyesi geçen yıl yüzde 52,38 iken bu yıl yüzde 29,61'e düştü. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın su seviyesi geçen yıl yüzde 49,34 iken bu yıl yüzde 13,36'ya düştü. İzmir'in önemli barajlarından Tahtalı Barajı drone ile havadan görüntülendi. Sular altında kalması gereken alanlarda zemindeki toprak görünmeye başladı. Barajların doluluk oranlarıyla ilgili verileri değerlendiren Türk Mühendisler Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İzmir Şube Başkanı Emine Helil İnay Kınay, "Özellikle yağış rejimindeki düzensizlikler, yüzeysel suların ve yer altı sularının yeteri kadar beslenmesini engellediği için su konusunda miktar ve kalite sorunu olarak karşımıza çıkıyorö ifadelerini kullandı."KARANLIK BİR TABLO İLE KARŞI KARŞIYAYIZöTüm etkilerle birlikle barajlardaki doluluk oranları göz önüne alındığında karanlık bir tablonun olduğunu söyleyen E. Helil İnay Kınay, "Kentlerimizde kaynaklarımızla ilgili sıkıntılar devam ediyor. Yaşamsal önemi olan su kaynaklarımızın miktarı, kalitesi ve su kaynaklarımıza yönelik çevresel tehditleri değerlendirdiğimizde bunların üzerine iklim değişikliği ya da yağış rejimi gibi etkenler de eklendiğinde karanlık bir tablo ile karşı karşıyayız. Kendi kentimizle ilgili de İZSU'nun resmi açıklamaları var. Barajlardaki doluluk oranlarında kentin su yönetimine ilişkin değerlendirmelerinde vatandaşlara yönelik tasarruf çağrısı yapıldı ve su kısıtının olduğu belirtildi. İzmir'de de vatandaşların kullandığı suyun yüzde 60'ını yer altı kaynaklarından karşılıyoruz. Yüzde 40'lık bir oran yüzeysel sulardan karşılanıyor. Yüzeysel suların da büyük bir kısmı Tahtalı Havzası'ndan sağlanıyor. Yağış rejimindeki değişiklikler, havzalardaki su kalitesine yönelik riskler miktarın yanında kalite sorununa da beraberinde getiriyorö ifadelerini kullandı."YENİ ALTERNATİF KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİYORö

Vatandaşlara su tasarrufu konusunda çağrıda bulunan Helil İnay Kınay konuyu bir bütün olarak ele almak gerekliliğini vurgulayarak, "Bizler vatandaşlar olarak hayatımızın her alanında olduğu gibi su kaynaklarının da kontrollü bir şekilde tüketmekle yükümlüyüz. Vatandaşların sağlıklı suya erişme hakkı kapsamında yürütülen çalışmalarda su kaynaklarının korunması, su kaynaklarına yönelik çevresel risklerin ortadan kaldırılması ve su yönetiminden sorumlu olan merkezi ve yerel idarelerin de bu konudaki çalışmaları yaşamsal öneme sahiptir. İzmir kentinde mevcut kaynaklarımızın dışında orta ve uzun vadede yeni alternatif kaynakların değerlendirilmesi gerekiyor. Vatandaşlar olarak bizlere düşen; musluğumuzdan akan suyu doğru tüketmek, kontrollü kullanmak, alacağımız tedbirlerle gereksiz su kullanımının önüne geçmek. Biz bu çalışmaları yaparken ülkemizin tüm kentlerinde suyun planlanması korunması, doğru yönetilmesi, su kaynaklarının ve havzalarının korunmasına yönelik çalışmaların geliştirilmesi gerekiyorö diye konuştu.