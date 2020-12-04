DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

SOYGUN ANI KAMERADA

Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun (2)

Bursa'da girdikleri PTT şubesinde personeli silahla tehdit eden 2 kişi, veznedeki yaklaşık 8 bin TL'yi alarak kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere; 2 kişinin içeriye girdiği, 1 kişinin veznedeki çalışanlara silah doğrulttuğu, şüphelilerin çalışanlardan paraları istediği ve paraları alıp, ellerinde tutan şüphelilerin koşarak, şubeden kaçtığı anlar yansıdı.