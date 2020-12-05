DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Yaşlı kadın, kazadan yarım metreyle kurtuldu

Bursa'da yaya geçidinde yolun karşısına geçmek için bekleyen yaşlı kadın, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin altında kalmaktan yarım metreyle kurtuldu. Kaza, mobese kamerasına yansıdı.

Kaza, 26 Eylül günü, Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Aşırı hız nedeniyle sürücüsü C.D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarpıp, yola savruldu.

Trafik lambası direğine çarptı. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmek için bekleyen yaşlı kadın ise otomobilin altında kalmaktan yarım metreyle kurtuldu. Kaza, mobese kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza anı mobese görüntüsü-Yaşlı kadının kazadan son anda kurtulmasından mobese görüntüsü

Haber: Muammer İRTEM/BURSA,

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Samsun'da kısıtlamada sokaklar boş kaldı

TÜRKİYE'de son iki haftada koronavirüs vakaları yüzde 100 artan 3 knetten biri olan Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı. Cadde, sokak ve meydanlar kısıtlama ile birlikte boş kalırken ana güzergah noktalarında polis ve jandanma kontrol noktaları oluşturuldu. Ekipler buralarda araçları tek tek durdurup vatandaşların gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Ayrıca belediye ekipleri tarafından da kentte bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.Samsun, son iki hafta içinde Türkiye'de koronavirüs vakaları yüzde 100 artış gösteren 3 kentten biri olmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Cadde ve sokaklardan detay-Polis kontrol noktasındandan detay-Ekiplerin araçları durdurmaları-Muhabir anonsu

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Van'da uyuşturucu ve silah operasyonu

VAN'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda,109 kilo uyuşturucu ile 2 kalaşnikof, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 11 şarjör ve 390 fişek ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurarak, arama yaptı. otomobilde, 61 kilo 767 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.Başkale ilçesi Yolmaçayır Mahallesi merasında da 2 çuval içerisinde 47 kilo 944 gram Afyon sakızı bulundu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda ise, 2 kalaşnikof, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 11 şarjör ve 390 fişek ele geçirildi.Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Otomobilde yapılan aramalar-Eroinin bulanması ve çıkarılması-Eroinin emniyette teşhir edilmesi

Orhan AŞAN/ VAN,

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Bursa'nın boş cadde ve meydanları, dronla görüntülendi

Bursa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan cadde ve meydanlar, havadan dronla görüntülendi.İçişleri Bakanlığı'nca yurt genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, dün saat 21.00'de başladı. Kısıtlamanın ilk gününde, Bursa'da cadde ve meydanlar boş kaldı. Şehrin en kalabalık noktalarından Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Atatürk Caddesi ve tarihi Kapalı Çarşı'nın bomboş olduğu gözlendi. Kentte boş kalan yol ve meydanlar, dronla havadan görüntülendi.

Kentte İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kurulan noktalarda sürücülerin evraklarını kontrol etti.