DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 6

13.12.2020 11:53
DHA YURT BÜLTENİ - 6, System.String[]

Baba kızı Cumhurbaşkanı kavuşturduUKRAYNALI eşi tarafından Türkiye'den kaçırılan 6.5 yaşındaki kızı Amira Doğa Atasoy için 4 yıldır hukuk mücadelesi veren Aytaç Atasoy (38), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinin ardından çocuğuna kavuştu.

Baba kızı Cumhurbaşkanı kavuşturdu

UKRAYNALI eşi tarafından Türkiye'den kaçırılan 6.5 yaşındaki kızı Amira Doğa Atasoy için 4 yıldır hukuk mücadelesi veren Aytaç Atasoy (38), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinin ardından çocuğuna kavuştu. Baba Aytaç Atasoy 'Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim. Beni ve kızımı sahipsiz bırakmadı. Umarım kızımla beraber yüz yüze kendisine teşekkür etme fırsatı bulurum' dedi.

Ankara'da yaşayan Aytaç Atasoy'un (38), birlikte olduğu Ukraynalı Olena Mehoda'dan (34) 'Amira Doğa Atasoy' adını verdikleri şu an 6.5 yaşında olan kız çocuğu dünyaya geldi. İkili, kızları 2 yaşına geldiğinde nikah kıydı. Nikahın kıyılmasından bir süre sonra Olena Mehoda, kızını da yanına alarak Ukrayna'ya tatile gitti. Eşinin gidişinden iki hafta sonra ne zaman döneceğini soran baba Aytaç Atasoy dönmeyeceklerini öğrendi. Bunun üzerine Atasoy, kızını almak için Ukrayna'ya gitti. Ancak, annesi, kızını babasına vermedi. Aytaç Atasoy, bunun üzerine önce Türk vatandaşı kızının iadesi için Ukrayna'da dava açtı. Mahkeme, Aralık 2017'de çocuğun babasına iadesini reddetti. Karar temyize götürüldü.

Mahkeme kararına rağmen Ukraynalı yetkililer, annesi ile çocuğun nerede yaşadığını bulamadı. Baba Aytaç Atasoy son çare olarak geçen ekim ayında gittiği Ukrayna'da, aynı tarihlerde Ukrayna ziyaretinde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ukrayna Başbakanlık Sarayı önünde sesini duyurmayı başardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada sorununu öğrendiği Atasoy'la birlikte Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştü. Ardından küçük kızın yaşadığı adres belirlendi ve dedektiflerin takibi sonucu icra memurları, avukatları aracılığıyla annesinden alınıp, babasına teslim edildi.

'SAHİPSİZ BIRAKMADI'

Kızına kavuşan baba Aytaç Atasoy, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlık evinde DHA'ya konuştu.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden baba Aytaç Atasoy, "Bizim için bir mucize gerçekleşti. Kızıma kavuştum. Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim. Beni ve kızımı sahipsiz bırakmadı. Umarım kızımla beraber yüz yüze kendisine teşekkür etme fırsatı bulurum' dedi.

'ÜZERİMİZE GÜNEŞ GİBİ DOĞDUNUZ'Amira Doğa Atasoy'un babaannesi Songül Atasoy ise "Sayın Cumurbaşkanımız üzerimize güneş gibi doğdunuz. Torunum için her gün göz yaşı döktüm. Her gün torunumdan haber almak için bekledim. Ellerinizden öperim" diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ukrayna, Baba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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