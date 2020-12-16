DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 6

16.12.2020 11:08
DHA YURT BÜLTENİ - 6, System.String[]

Bursa'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 3'e çıktıBursa'da sahte alkolden zehirlendikleri belirlenip hastaneye kaldırılan kişilerden İrfan Çivi'de (39) yaşamını yitirdi.

Bursa'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 3'e çıktı

Bursa'da sahte alkolden zehirlendikleri belirlenip hastaneye kaldırılan kişilerden İrfan Çivi'de (39) yaşamını yitirdi. Ölenlerin sayısı 3'e yükselirken, tedavileri süren 11 kişiden 6'sının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kentte alkol alan 14 kişi, önceki gün ve dün Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi'nde kaldırıldı. Sahte alkolden zehirlendikleri belirlenen Mehmet İncili (51), Ferdi Nilüfer (37), İrfan Çivi, Mehmet Topçuoğlu (51), Fatih Deniz Yağız (49), Sümer Çam (51), Mustafa Döğdü (58), Ramiz Hacısalihoğlu, Güner Mollahasanoğlu, Bahadır Emer (36), Tamer Mutlu (44), Emin Aydın (43), Aleattin Geçeli (52) ve Mehmet Özgür Kurşun tedaviye alındı. Dün bu kişilerden Mehmet İncili ile Ferdi Nilüfer yaşamını yitirdi.

1 KİŞİ DAHA ÖLDÜ, 6 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Tedavileri süren 12 kişiden İrfan Çivi'de bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Topçuoğlu, Fatih Deniz Yağız, Sümer Çam, Mustafa Döğdü, Ramiz Hacısalihoğlu ve Güner Mollahasanoğlu'nun da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bu kişilere sahte alkolü Erhan O.'nun sattığını tespit etti. Erhan O., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İNTERNETTEN SİPARİŞ VERMİŞ

Erhan O., emniyetteki sorgusunda, sahte alkolü 5'er litrelik bidonlar halinde Uğur K. isimli bir kişiden aldığını söyledi. Erhan O.'nun ifadesi doğrultusunda Uğur K. de gözaltına alındı. Uğur K. ise sorgusunda, satışını gerçekleştirdiği maddeyi, etil alkol olarak bildiğini, internet üzerinden sipariş verdikten sonra kargoyla teslim aldığını ifade etti. Polis ekipleri, Uğur K.'nin satış yaptığı 4 kişiye daha ulaşarak, toplam 30 litrelik sahte alkol ele geçirdi. Erhan O. ve Uğur K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Fatih Deniz, Polis, Alkol, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı Beşiktaş taraftarı Abdullah Didinmez, 35 yıldır gazete haberlerini biriktiriyor İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar Son Dakika! Yılbaşına günler kala Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar Yanlış taktığı vites yüzünden ölümden dönen balıkçı: Başımıza çok kötü şeyler geldi, 2020'den kurtulmak istiyorum Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor
AİHM Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açıklayacak AİHM Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açıklayacak         
11:39
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek         
10:47
Samsun'da koronavirüsle mücadele için gizli ekip kuruldu: Yoğunluk yaşanan yerleri fotoğraflıyorlar Samsun'da koronavirüsle mücadele için gizli ekip kuruldu: Yoğunluk yaşanan yerleri fotoğraflıyorlar         
10:18
Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı         
10:13
Gökyüzünde görülen gizemli cisim şaşırttı! Nereye düştüğü bilinmiyor Gökyüzünde görülen gizemli cisim şaşırttı! Nereye düştüğü bilinmiyor         
10:09
'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada 'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada         
09:56
Rusya, Türkiye'den domates ithalatını arttırma kararı aldı Rusya, Türkiye'den domates ithalatını arttırma kararı aldı         
09:34
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
Salgında zeytin yaprağına rağbet arttı: Virüse karşı etkili oluyor Salgında zeytin yaprağına rağbet arttı: Virüse karşı etkili oluyor         
08:10
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 11:51:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei