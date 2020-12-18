DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 6

18.12.2020 11:37
DHA YURT BÜLTENİ - 6, System.String[]

Elleri montunun cebinde olan motosiklet sürücüsü, kamerada BURSA'da elleri montunun cebinde olduğu görülen sürücünün, motosikletiyle tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elleri montunun cebinde olan motosiklet sürücüsü, kamerada

BURSA'da elleri montunun cebinde olduğu görülen sürücünün, motosikletiyle tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde seyir halindeki motosikletin sürücüsünün elleri montunun cebinde olduğunu görenler, şaşkınlık yaşadı. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolcuğu bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere; motosikletin diğer araçların arasında ilerlediği ve sürücünün elleri cebindeyken şerit değiştirdiği anlar yansıdı. Görüntü, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

Motosiklet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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