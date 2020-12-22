DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 6

22.12.2020 10:38
DHA YURT BÜLTENİ - 6, System.String[]

Koronavirüsü yenen hemşire: Maskesiz dolaşanlar keşke pandemi servisini görse KAYSERİ Devlet Hastanesi'nin pandemi servisinde çalışırken, koronavirüse yakalanan hemşire Güzel Karaağaç (31), 1 aylık tedaviyle sağlığına kavuştu.

Koronavirüsü yenen hemşire: Maskesiz dolaşanlar keşke pandemi servisini görse

KAYSERİ Devlet Hastanesi'nin pandemi servisinde çalışırken, koronavirüse yakalanan hemşire Güzel Karaağaç (31), 1 aylık tedaviyle sağlığına kavuştu. Yeniden aynı serviste göreve başlayan Karaağaç, "Sokağa nedensiz yere çıkanlar, maskesiz dolaşanlar keşke pandemi servisini ve oradaki hastaları bir kere görebilseler. Bu durum bizi çok üzüyor" dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nin pandemi servisinde görev yapan, 2 çocuk annesi hemşire Güzel Karaağaç, 27 Ekim'de yüksek ateş ve öksürük şikayetleri üzerine çalıştığı hastanede Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Karaağaç, şikayetlerinin artması üzerine pandemi servisinde tedaviye alındı. 3 gün hastanede gözlem altında tutulan Karaağaç'ın tedavisi, daha sonra evinde devam etti. 1 aylık tedaviyle hastalığı yenen Karaağaç, 7 Aralık'ta yeniden aynı serviste göreve başladı.

'BİZİ ÇOK ÜZÜYOR'

Güzel Karaağaç, öksürük ve ateş şikayetleri ile test yaptırdığını söyleyerek, "Hastalığım ağır geçti. 2 çocuk annesi olarak çok zorlandım. 4 yaşındaki çocuğum kapımda yattı. Bana, 'Ne olur benimle yat' dedi. Karantinada olduğum için yanına yaklaşamadım. Çocuğumla uzaktan uzağa ağlaştık. Sağlık çalışanı olmamız nedeniyle bilgilerimiz iyileşmemizi hızlandırdı. Sokağa nedensiz yere çıkanlar, maskesiz dolaşanlar keşke pandemi servisini ve oradaki hastaları bir kere görebilseler. Bu durum bizi çok üzüyor. Maskesiz gördüğümüz insanlar hem bizim iş yükümüzü artırıyor hem de emeğimizin boşa gitmesine neden oluyor. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etsinler. Sağlık çalışanı olarak rica ediyorum. Ne olur, tedbirlere uysunlar" dedi.

Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Kayseri, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika


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