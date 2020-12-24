DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

İncirlik Üssü'ne düşen dron, incelemeye alındı

ADANA'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı üzerinde uçurulan bir dron paniğe neden oldu. Bir süre sonra üssün içerisinde bahçeye düşen dron, terör polisleri tarafından incelenmek üzere emniyete götürüldü.

İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı üzerinde ve çevresinde drone uçurulduğu ihbarı yapıldı. Üsse, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de sevk edildi. Bir süre sonra ise dronun İncirlik Üssündeki bahçeye düştüğü belirlendi. Ekipler dronu düştüğü yerden alıp incelemek üzere emniyete götürdü. Basit bir dron olduğu ve henüz sahibine ulaşılamadığı öğrenildi. Polis dronun ne amaçla İncirlik Üssü'nde uçurulduğunu tespit etmeye çalışıyor. Dronda kayıtlı görüntüler varsa incelemeye alınacak.

UÇAKLAR HAVALANDI

Bu arada bahçeye drone düştükten sonra 3 adet F-16 savaş uçağı hangardan çıkarak peş peşe havalandı. Yaklaşık 3 yıl önce Rus uyruklu bir kişi İncirlik Üssü çevresinde keşif yaparken yakalanmış, zanlı drone ile üsse saldırı yapacağı iddiasıyla tutuklanmıştı.