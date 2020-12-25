DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 6

25.12.2020 11:33
DHA YURT BÜLTENİ - 6, System.String[]

Mersin'de Latin İtalyan Katolik ile Ortodoks kiliselerinde Noel ayini yapıldıMERSİN'de Latin İtalyan Katolik ile Ortodoks kiliselerinde ayin yapıldı.

Mersin'de Latin İtalyan Katolik ile Ortodoks kiliselerinde Noel ayini yapıldı

MERSİN'de Latin İtalyan Katolik ile Ortodoks kiliselerinde ayin yapıldı. Ayinde mum yakıldı, ilahiler ve İncil'den bölümler okunup dualar edildi.

Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan ve ışıklarla donatılan Latin İtalyan Katolik Kilisesindeki ayine Hristiyanlar, Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile giriş yaptı, ateşleri ölçüldü. Peder Roshan Cordeiro'nun yönettiği ayinde, mum yakıldı, ilahiler ve İncil'den bölümler okunup dualar edildi. Ayine, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer katıldı. Başkan Seçer, yaptığı konuşmasında, Noel'in tüm dünyaya sağlık getirmesi temennisinde bulundu. Başkan Seçer, Mersin'in kültürel ve inançsal çeşitlilik bakımından zengin bir kent olduğunu vurgulayarak, "Burada birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşayacağız. Bu kentte yaşayan hiç kimse yalnız değildir. Bizim kardeşimizdir. Hangi dinden, hangi ırktan, hangi bölgeden, hangi milletten olursak olalım, şu anda mücadele ettiğimiz bir tek düşman var o da koronavirüs. Önemli acılar yaşıyor insanlık. İnsanlık tarihinin geçmişten bugüne belki de en önemli süreçlerini yaşıyoruz. Elbette bilimin ışığında, aklın yol göstericiliğinde bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Ama bunu yaparken de hangi dinden olursak olalım, hangi yöreden olursak olalım, Allah'ımız tek. Doğruluk, dürüstlük, yardımseverlik, adaletli, hakkaniyetli olmak, insanlarla hangi dinden olursa olsun kardeşçe yaşamak ortak hedefimiz. Hepimiz aynı Allah'a inanıyoruz. Dualarımızda bu mücadele sürecinde dünyanın bu illetten bir an önce kurtulması olacakö dedi.

Cumhuriyet Alanı'ndaki Mersin Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayin ise sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. Ayini Peder İspir Coşkun Teymur yönetti. Işıklarla süslenen kilisedeki ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okundu. Noel Bayramı'nın sevgi, barış ve kardeşlik getirmesini dileyen Teymur, Kovid-19'un en kısa sürede son bulmasını temenni etti.

Ortodoks, İtalyan, Mersin, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika


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