DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Bursa'da narkotik polisi tarafından drone destekli yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 500 gram esrar ve 280 gram bonzai ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Y., N.A., H.İ.Ç., S.K., K.K. ve Y.Ö. adlı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ile narkotik köpeklerinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Drone destekli yapılan operasyonda kapıları koçbaşıyla kırılarak girilen evlerde, 500 gram esrar, 280 gram bonzai, bir miktar yeşil reçeteye tabi ilaç, bir miktar ecstasy, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah adliyeye sevk edilen M.Y., N.A. ve H.İ.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.K., K.K. ve Y.Ö.'nün emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.