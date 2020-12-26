DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 6

26.12.2020 12:17
DHA YURT BÜLTENİ - 6, System.String[]

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklamaBursa'da narkotik polisi tarafından drone destekli yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 500 gram esrar ve 280 gram bonzai ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Bursa'da narkotik polisi tarafından drone destekli yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 500 gram esrar ve 280 gram bonzai ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Y., N.A., H.İ.Ç., S.K., K.K. ve Y.Ö. adlı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ile narkotik köpeklerinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Drone destekli yapılan operasyonda kapıları koçbaşıyla kırılarak girilen evlerde, 500 gram esrar, 280 gram bonzai, bir miktar yeşil reçeteye tabi ilaç, bir miktar ecstasy, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah adliyeye sevk edilen M.Y., N.A. ve H.İ.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.K., K.K. ve Y.Ö.'nün emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Narkotik, Bonzai, Esrar, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Acil ameliyata aldılar! Kaybolan 1 metrelik yılbaşı süsü, evdeki köpeğin içinden çıktı 'Denizlerin prensi' lüferin kilosu 100 liraya düştü Markete ekmek getiren kişi, kasiyer kızı metreyle taciz edince ortalık karıştı Sevgilisini öldürdükten sonra parçalara ayıran Rus tarihçiye 12 yıl hapis cezası verildi Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isim ışıl ışıl parlıyor! Aralık ayının futbolcusu seçildi Ramo dizisi için kiralanan su fabrikasında olay çıktı! Fabrika sahibi jandarmayla mekana geldi Doğada fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı
Ünlü türkücü Engin Nurşani'ye acı veda! Eşi tabuta sarılıp hüngür hüngür ağladı Ünlü türkücü Engin Nurşani'ye acı veda! Eşi tabuta sarılıp hüngür hüngür ağladı         
12:44
Hükümetten kentsel dönüşüm için yeni hamle: Vatandaşa verilen kredinin üst limiti 200 bin TL'ye çıkıyor Hükümetten kentsel dönüşüm için yeni hamle: Vatandaşa verilen kredinin üst limiti 200 bin TL'ye çıkıyor         
12:30
Erkek model kullanan kuyumcu sosyal medyada olay oldu! İşte o kareler Erkek model kullanan kuyumcu sosyal medyada olay oldu! İşte o kareler         
12:14
Bomba iddia: Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'in aylık ücreti belli oldu Bomba iddia: Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'in aylık ücreti belli oldu         
12:12
Halk diken üstünde! ABD'nin Florida eyaletinde gökten Halk diken üstünde! ABD'nin Florida eyaletinde gökten "iguana" yağıyor         
11:49
Televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyumda kredi kartı taksit sayısı azaltıldı Televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyumda kredi kartı taksit sayısı azaltıldı         
11:23
48 saatlik su kesintisinin yaşanacağı Kocaeli'de bidon satışları patladı 48 saatlik su kesintisinin yaşanacağı Kocaeli'de bidon satışları patladı         
10:22
Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı         
09:40
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi         
09:34
2. el otomobil piyasası durgunlaştı, fiyatlar yüzde 10 düştü 2. el otomobil piyasası durgunlaştı, fiyatlar yüzde 10 düştü         
09:30
Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler         
08:12
DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler: Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler: Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok         
23:24
Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları         
16:42
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 13:00:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei