DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Doğu'da Sibirya'yı aratmayan görüntüler: Örümcek ağları kırağı bağladı

DOĞU Anadolu Bölgesi, soğuk hava şartları nedeniyle Sibirya'yı aratmıyor. Örümcek ağlarının bile kırağı tuttuğu bölgede gece en düşük hava sıcaklığı termometrelerin sıfırın altında 25.3 dereceyi gösterdiği Ardahan'ın Göle ilçesi ile sıfırın altında 22.9 dereceyi gören Erzurum'un Köprüköy, 22.8 derece ile Horasan, 22.7 derece ile Tekman ilçesi ve 22.7 derece ile Ağrı Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimleri oldu.

Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava şartları Doğu'da yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, bölgede birçok yerleşim biriminde gece en düşük hava sıcaklığı 20 derecenin altına düştü. Doğu'nun Çukurova'sı olarak nitelendirilen Iğdır'da sıfırın altında 8.8 derece olarak ölçüldü. Termometrelerin sıfırın altında 25.3 dereceyi gösterdiği Ardahan'ın Göle lçesi ile hava sıcaklığının sıfırın altında 22.8 derece ölçüldüğü Erzurum'un Çat ve derecelerin 22.7'yi gösterdiği Tekman ile Ağrı merkez hem bölgenin hem de ülkenin en soğuk yerleşim birimleri oldu.

Kent merkezlerinde yapılan ölçümlerde ise en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere şu şekilde gerçekleşti: Ağrı 22.7, Ardahan 19.4, Kars 18.6, Erzurum 13.8, Muş 13.2, Erzincan 6.8, Iğdır 8.8.

ÖRÜMCEK AĞLARINI KIRAĞI BAĞLADI

Ardahan'da soğuk ve sisli hava etkili oldu. Dün gece etkili olan dondurucu soğuk, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler, akaryakıt depoları donan araçlarını çalıştırmak için saatlerce uğraştılar. Dondurucu soğuk nedeniyle ağaçlarda kırağılar oluştu, kapıların kilitleri de buz tuttu. Bir kamelyanın üstünde örümcek ağlarının kırağı tutması ise ilginç görüntüler oluşturdu.

ERZURUM'DA KARTPOSTAL GÖRÜNTÜLERHava sıcaklığının sıfırın altında 22.3 ve yogun sis olan havalimanı bölgesinde ise kırağı tutan ağaçlar kartpostal görüntüler oluşturdu. Fotoğraf tutkunları için açık bir stüdyoya dönüşen hava limanı yolu renkli görüntüler oluşturdu.Görüş mesafesinin zaman zaman 4 metreye kadar düştüğü Erzurum-Ağrı karayolunun Horasan ilçesi yakınlarında maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Erzurum)-Kırağı tutan yolda araçların geçiş görüntüsü-Kırağı tutan ağaçların görüntüsü-Kırağı tutan metallerin görüntüsü-Kırağı tutan tel örgülerin görüntüsü

Haber-Kamera: ERZURUM,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Ardahan)-Battaniye ile örtülmüş araçlar-Kırağı tutan ağaçlar-Güvercinlerden görüntü-Kırağı tutan örümcek ağları-Vatandasla röp-Kırağı tutan kilitlerden ve köprüden görüntü-Donan araçtan görüntü-RöpHaber-Kamera -Deniz BAŞLI -/ ARDAHAN

========================

Bursa ve Ankara'da suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı BURSA ve Ankara'da polisin suç örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tehdit ve şantajla borç tahsili, nitelikli yağma ve adam öldürme gibi birçok suça karışan suç örgütü kurulduğu yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, yaptığı araştırmada örgüt üyelerini ve yöneticilerini tespit etti. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, çarşamba günü şüphelilere ait Bursa ve Ankara'daki çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, suç örgütüne üye olduğu tespit edilen S.P., M.P., T.P., İ.B., K.H., M.A., B.K., S.D., T.T., U.A., T.S., H.T., C.B., S.S. ve U.A. isimli 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve 95 adet fişek ele geçirildi.

13'Ü TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.P., M.P., T.P., İ.B., K.H., M.A., B.K., S.D., T.T., U.A., T.S., H.T. ve C.B. isimli 13 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. S.S. ve U.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.