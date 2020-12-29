DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Selde düşen plakalar sürücüler için parkta sergileniyor

METEOROLOJİ Bölge Müdürlüğü'nün sarı alarm verdiği iller arasında yer alan Antalya'da, dün gece başlayan ve caddeleri göle çeviren sağanak yağış araç sahiplerini olumsuz etkiledi.

Antalya'yı dün geceden itibaren etkisi altına alan yağış nedeniyle metrekareye 157 kilogram yağış düştü. Yüzlerce araç su birikintileri içinde kaldı, sürücüleri ve yolcuları itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kentin farklı noktalarında yüzlerce araç plakası düşerek yağmur sularına karıştı. Yağmur sularının çekilmesiyle ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sel sularında kaybolan plakalar, suların çekilmesiyle ortaya çıktı. Plakalar vatandaşlar tarafından toplanarak parklarda sergilenmeye başlandı. Araç sahipleri de plakalarını aramak için cadde cadde gezdi.

Kentin farklı noktalarında plakalarını düşüren sürücüler cadde cadde gezerek plakalarını aradı. Gürsü Mahallesi 353 sokak üzerinde düşen plakalar vatandaşlar tarafından toplanarak park içinde bir araya getirildi. Onlarca plaka arasından kendi plakasını bulmaya gelen vatandaşlar tek tek plakaları kontrol etti.

Kızının dün gece aracının plakasını düşürdüğünü belirten Hüseyin Akyaka, "Sabahın 5'inden bu yana plaka arıyorum. İnternetten düşen plakaları gördüm. Cadde cadde geziyorum. Karakolada gittim. Onlarda buralara bakmamı söyledi" dedi.