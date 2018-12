Dha Yurt Bülteni - 7

7 ASİ'DE SU SÜMBÜLLERİ YAĞIŞLA YİNE ORTAYA ÇIKTIHatay'da Asi Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümünde biriken su sümbülleri Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince 10 gün süren çalışmayla büyük oranda temizlendi.

Hatay'da Asi Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümünde biriken su sümbülleri Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince 10 gün süren çalışmayla büyük oranda temizlendi. Ancak havanın yağışlı olması nedeniyle su sümbülleri tekrar nehri kapladı.



Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin üzerini kaplayan su sümbülleri ilginç görüntüler oluşturdu. Su üzerinde yetişen ve gelişen sümbüller, nehri tamamen kaplayarak suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölmesine neden olduğu için Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce temizlenmeye başlandı. Nehrin kent merkezindeki bölümünde 10 günlük çalışmayla büyük oranda temizlenen su sümbülleri kamyonlarla taşırarak çöp depolama alanında imha edildi.



Ancak havanın yağışlı olması nedeniyle su sümbülleri tekrar nehri kapladı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Bayram Öksüz, son derece yayılıcı ve istilacı bir bitki olması nedeniyle kısa sürede nehrin üzerine kaplayan sümbüllerin temizlenmesine yağışlar nedeniyle ara verildiğini söyledi. Öksüz, nehir üzerinde birikerek hem görüntü hem de çevre kirliliği oluşturan, bulunduğu bölgede; sudaki oksijen miktarını önemli ölçüde azaltarak balık ve diğer su canlılarının ölümüne neden olan su sümbüllerini temizlik çalışmalarına hava koşullarının elvermemesi nedeniyle başlayamadıklarını söyledi.



Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,



İYİ PARTİ İLÇE BİNASINA SİLAHLI SALDIRIDA BULUNAN ŞÜPHELİ YAKALANDI



Adana'da İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığı'na silahlı saldırıda bulunan Abdullah G. yakalandı. Abdullah G., olayı ilçe başkanının oğlu ile arasındaki husumet nedeniyle yaptığını söyledi.



18 Aralık'ta Sarıçam İlçesi Şahintepe Mahallesi'nde iddiaya göre, İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığı'na sabah saatlerinde gelen partililer camda ve duvarda kurşun izlerine rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri ilçe binasında inceleme yaptı. Ekipler camda 1, duvarda ise 2 tabanca mermisi izine rastladı. Saldırının gece geç saatte yapıldığını saptayan ekipler ayrıca, refüjde de 3 boş kovan buldu.



Olayın ardından soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Polis, olayda kullanılan otomobilin plakasını tespit edip ardından da şüpheli Abdullah G.'yi yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli Abdullah G., "İlçe başkanını oğlu Kürşat K. ile yakın arkadaştık. Kendisine maddi ve manevi çok destek verdim. Ancak ben cezaevine girince, içeride beni hiç arayıp sormadı. Bu yüzden aramızda husumet çıktı. Olayı bu yüzden gerçekleştirdim" dedi.



Abdullah G. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,



MİNİK KIZINA İKİNCİ KEZ CAN OLDU



Balıkesir'in Edremit ilçesinde karaciğer kanseri teşhisi konulan 1,5 yaşındaki Kardelen Zımba, annesi Hülya Zımba'dan alınan karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu. Kızına ikinci kez can olan anne Hülya Zımba, "Hiç tereddüt etmeden kurtulsun diye karaciğerimi yavruma verdim. Hayata geri çevirdim yavrumu" dedi.



Edremit ilçesi Hekimzade Mahallesi'nde pazarcılık yaparak yaşamını sürdüren Hülya (27) ve Vahdet Zımba (28) çifti, 4 çocuğundan en küçüğü olan 1.5 yaşındaki Kardelen Zımba'yı, 7 ay önce karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle Edremit Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerde minik Kardelen'e bronşit teşhisi konuldu. Aile, rahatsızlığı devam eden Kardelen'i daha sonra Eremit'teki bir özel hastaneye götürdü. Çekilen ultrason sonucunda minik Kardelen'in karaciğerinde kitle olduğu belirlendi. Doktorlar Kardelin'i, İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Onkoloji bölümünde tedavi altına alınan Kardelen'e kemoterapi uygulandı. Yaklaşık 4 ay süren tedavi sonucunda doktorlar, minik kızın karaciğer nakli olması gerektiğini aileye bildirdi.



Minik Kardelen, nakil için bu kez de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırıldı. Karaciğer nakli için önce aile bireylerine doku uyumu tespiti yapıldı. Nakil için babası ve annesinin yanısıra dedesi Murat Zımba'nın da dokuları uygun çıktı. Ancak doktorlar, nakil için anne Hülya Zımba'dan karaciğer dokusu alınmasını önerdi. Anne Hülya Zımba da, kızına ikinci kez can olmak için öneriyi hiç tereddüt etmeden kabul etti. Bunun üzerine 15 gün önce Prof. Dr. Orkan Ergün ve Doç. Dr. Murat Sözbilen başkanlığındaki ekip, anneden aldıkları karaciğeri minik Kardelen'e nakletti. Tedavisi tamamlanan minik kız, sağlığına kavuştu.



Bebeğinin sağlığına kavuşmasının kendisini mutlu ettiğini söyleyen anne Hülya Zımba, "Kzımızın hastalığını duyunca çok üzüldük, ağladık. Hastalıkla 7 aydır uğraşıyoruz. Her annenin hissettiği duyguları hissettim. Hiç tereddüt etmeden, kurtulsun diye karaciğerimi yavruma verdim. Hayata geri çevirdim yavrumu. Hiç kendimi düşünmedim. Hayata geri döndü. Şimdi çok iyi" dedi.



Baba Vahdet Zımba da, başarılı geçen ameliyatın ardından Kardelen'in sağlığına kavuştuğunu ve evlerine döndüklerini belirterek, bu süreçte kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti.



Minik Kardelenin dedesi Murat Zımba ise, torunu sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduklarını söyledi.



Anne Hülya Zımba'nın çocukla ilgilenmesi



Anne baba ve çocukların birlikte olması



Anne Hülya Zımba ile röportaj



Baba Vahdet Zımba ile röportaj



Dede Murat Zımba ile röportaj - Anne Hülya Zımba çocuğunu kucağında uyutmaya çalışması



Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),



DOLANDIRILDIKLARINI DÜĞÜN DAVETİYESİYLE ÖĞRENDİLER



Malatya'da aynı köyde yaşayan C.G. ve A.Ö. birbirlerinden habersiz, farklı zamanlarda internet üzerinden tanıştıkları Ö.G. ile Gaziantep'e gelerek nişan yaptı. Evlenmek için başlık parası verip, düğün günü belirleyen 2 genç, birbirlerine verdikleri davetiyede evlenecekleri kızın adı ile aile bilgisinin aynı olduğunu görünce dolandırıldıklarını anladı.



Malatya'da aynı köyde yaşayan C.G. ve A.Ö., birbirlerinden habersiz farklı zamanlarda internet üzerinden Gaziantep'te yaşayan Ö.G. ile tanıştı. Bir süre internet üzerinden konuştuktan sonra genç kızla evlenme kararı aldı. Birer hafta arayla da Gaziantep'e gelip, Ö.G.'nin ailesi olarak tanıştırdığı M.Y. ve H.P.'den kızı istedi. Yapılan nişan törenlerinin ardından düğün tarihi belirlenip, Malatya'ya dönen C.G. ve A.Ö. birbirlerine düğün davetiyesi verdi. Davetiyede gelin adayı kızın adı ile aile bilgilerinin aynı olduğunu gören gençler dolandırıldıklarını anladı. İki genç, Gaziantep'e gelerek, polise şikayette bulundu.



GELİN ADAYI TUTUKLANDI



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri evlenmek vaadiyle C.G.'den 50 bin TL, A.Ö.'den 85 bin TL alarak, kayıplara karışan Ö.G. ile akrabası olarak tanıttığı M.Y. ve H.P.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y ve Ö.G tutuklandı. 2 gün önce doğum yaptığı öğrenilen H.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şüphelilerin emniyetten çıkarılması



Şüpheli kadının elinde bebek puseti



Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: GAZİANTEP-DHA



ÇALDIKLARI ALTINLARI YOLA ATTILAR



ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan araçta bulunan 3 şüpheli, uzun kovalamaca sonrasında yakalandı. Şüphelilerin yakalanacaklarını anlayınca yola 6 adet ziynet eşyası attığı, altınların Denizli'den çalındığı belirlendi.



Olay, Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Göksu Caddesi üzerinde dün saat 21.00 sıralarında yaşandı. Yol kontrolü yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 07 EGC 29 plakalı hafif ticari araçtaki 3 şüpheli kaçmaya başladı. Aracı takip eden polis ekipleri, Göksu Caddesi üzerinde araçtan yola bir şeyler atıldığını fark etti. Kovalamaca, Gündoğdu Mahallesi 2498 Sokak üzerinde bitti. Araçta bulunan ve adları açıklanmayan 3 kişi gözaltına alındı.



ÇALDIKLARI ALTINLARI ATMIŞLAR



Bir başka polis ekibi ise yol üzerine atılan maddelerin ne olduğunu anlamak için Göksu Caddesi üzerinde arama yapmaya başladı. Yapılan çalışma sonucunda araçtan atılanların altın ziynet eşyası olduğu ortaya çıktı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3 şüpheliyi de olay yerine getirdi. Araçtan yola atılan 2 altın küpe, 1 altın bilezik, 1 altın kolye zinciri ve 2 altın yüzüğü alan polisler, şüphelileri polis merkezine götürdü. Şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu, araçlarının ise aranmasının bulunduğu belirlendi. Yola atılan ziynet eşyalarının ise şüpheliler tarafından Denizli'den çalındığı ortaya çıktı.



Olay yerinden detay



Çalışma yapan polislerden detay



Yola atılan altınlardan detay



Gözaltına alınan şüphelilerden detay



Kaçtıkları araçtan detay



Aracın hareket etmesi



Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,



DONMA TEHLİKESİ GEÇİREN KÖPEK VE YAVRULARINI İTFAİYE KURTARDI



ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 1 köpek ile yeni doğan 6 yavrusu donmaktan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



İhbarla ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki TIR parkına giden itfaiye ekipleri, bir köpeğin yeni doğan 3 yavrusunun telef olduğunu, 6'sının ise donmak üzere olduğunu gördü. İtfaiye erleri, köpek ile yavrularını alıp, İtfaiye Müdürlüğü'ne getirdi. Buradaki kulübeye yerleştirilen köpek ve yavruları, donmaktan kurtarıldı. İtfaiye eri Azad Bekeş, "Duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı üzerine TIR parkına gittik. Yeni yavrulamış bir köpek bulduk. 9 tane yavru doğurmuş. Bunlardan 3'ü ölmüş. Köpek ve 6 yavrusunu alarak, müdürlüğümüzde bulunan kulübeye yerleştirdik" dedi.



TIR parkında bulunan köpekler



Köpek yavrularının araca bindirilmesi



Köpek yavrularının yerleştirildiği barınak



İtfaiye personeli ile röportaj



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN-SİLOPİ-DHA



7 KİŞİLİK AİLENİN KÖPRÜ ÇİLESİ



OĞLUNU HER GÜN 4 KİLOMETRE SIRTINDA TAŞIYOR



ERZURUM'un Köprüköy ilçesine bağlı Güzelhisar köyünde evleri heyelanda hasar görünce, köyün 2 kilometre dışına ev yaptıran 7 kişilik Hanoğlu ailesi, köprü sorunuyla karşı karşıya kaldı. Köy ile evi arasından geçen Uludere'nin üzerine kendi imkanlarıyla köprü yapan Hüseyin Hanoğlu, derme çatma köprüden düşer korkusuyla her gün 2 yaşındaki oğlunu sırtına alıp okula götürüp, getiriyor. Evine ambulans bile gelemediğini belirten Hanoğlu, iki hafta önce doğum yapan eşini, sancıları başlayınca köprüye kadar traktörle taşıdığını söyledi.



Köprüköy ilçesine bağlı Güzelhisar köyünde Hanoğlu ailesinin evi, geçen meydana gelen heyelan nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Hüseyin Hanoğlu, Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden evinin bulunduğu bölgenin heyelan bölgesi olduğu için oturulamaz raporu aldı. Hanoğlu, köyden yaklaşık 2 kilometre mesafede kendine ait araziye ev yaptı. Evin inşası sırasında bölgeye kısa sürede elektrik hizmeti de sağlandı. Hüseyin Hanoğlu, eşi, biri otistik 4 çocuğu ve yüzde 90 engelli 75 yaşındaki babasıyla yeni evlerine taşındı. Hanoğlu ailesi yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, bu kez köprü çilesiyle karşı karşıya kaldı. Hanoğlu, eviyle köyü arasından geçen Uludere'nin üzerine kendi imkanlarıyla tahta bir köprü kurdu.



OĞLUNU HER GÜN 4 KİLOMETRE SIRTINDA TAŞIYOR



İlkokul 1'inci sınıfa giden oğlu Muhammet Ali (7) ile ortaokul öğrencisi Erhan'ı (13) okula götürüp getiren Hüseyin Hanoğlu, otistik olan İlkan'ın (14) özel eğitim almasına ise imkan bulamadı. Hüseyin Hanoğlu, köprü tehlike oluşturduğu için hafta içi her gün yağmur çamur, kar kış demeden oğlu Muhammet'i sırtına alıp okula götürüyor. Köprü ve yol problemi nedeniyle geçen hafta doğum yapan eşini köprünün yanına kadar traktörle taşıyan Hanoğlu, yüzde 90 engelli olan babası Feyzullah'ı da tedavi için götürüp getirmekte büyük sıkıntı yaşadığını anlattı.



DOĞUM SANCILARI TUTAN EŞİMİ TRAKTÖRLE TAŞIDIK



Her gün sabah erken saatlerde sırtına aldığı küçük oğlu Muhammet Ali'yi okula götürdüğünü anlatan Hüseyin Hanoğlu, "Ben evimi buraya inşa ederken yetkililerle görüştüm. Köprüköy Belediye Başkanı Osman Benli, köprü ve yolun yapılacağını söyledi. Evime kadar elektrik gelmesine rağmen hala yol ve köprü inşa edilmedi. Kendi imkanlarımızla köprü yaptık, ama bu da derme çatma bir şey oldu. Oğlum küçük, buradan geçemez diye her gün 2 kilometre yol yürüyerek okula götürüyorum. Otistik çocuğum eğitimden mahrum kaldı. Köprü olmadığı için evimize ambulans bile gelemiyor. Bir hafta önce doğum yapan eşimi sancıları tutunca traktörle ana yola kadar taşıdık. Bizim isteğimiz yolumuz ve köprünün yapılması" diye konuştu.



-Dağın eteğinde yaptığı ev



-Ev ve köyden drone ile çekilen genel detay



-Hüseyin Hanoğlunun yatalak babası ile ilgilenmesi



-Otisitik ilkan Hanoğlunun Kuran-ı Kerim okuması



-Muhammet Ali Hanoğlunun okul çantasını alarak evden çıkması



-Hüseyin Hanoğlunun oğlunu sırtına alarak okula götürmesi



-Drone ile çekilen genel detaylar



-Hüseyin Hanoğlu ile röp



-Tahta köprü üzerinden geçmesi



-Hüseyin Hanoğlunun oğlunun okula getirmesi



-Okula tabelasından detay



-Hüseyin Hanoğu ile röp



Haber - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,



