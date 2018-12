Dha Yurt Bülteni -7

7HASTA YAKINI KADINLAR, YOĞUN BAKIMDA DOKTOR VE 3 HEMŞİREYİ DÖVDÜAntalya'da, hastanede yaşamını yitiren İsmail Ç.'nin yakınları, kapıyı zorlayarak girdikleri yoğun bakım ünitesinde, görevli doktor ve 3 hemşireyi dövdü.

HASTA YAKINI KADINLAR, YOĞUN BAKIMDA DOKTOR VE 3 HEMŞİREYİ DÖVDÜ



Antalya'da, hastanede yaşamını yitiren İsmail Ç.'nin yakınları, kapıyı zorlayarak girdikleri yoğun bakım ünitesinde, görevli doktor ve 3 hemşireyi dövdü. Hasta yakınları, bir hemşirenin saçını çekip başını beton zemine vurarak bayılttı. Darp raporu alan sağlık çalışanları, saldırganlardan şikayetçi oldu.



Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İsmail Ç., 21 Aralık gecesi fenalaştı. Yoğun bakımda görevli Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu'nun müdahalesine karşın İsmail Ç. saat 05.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Dr. Celepoğlu, yoğun bakım uzmanı Dr. Özlem Çakın'ı arayarak durum hakkında bilgi verdi.



ŞİFRELİ KAPIYI ZORLAYARAK AÇTILAR



Olayı haber alan hasta yakını 3 kadın, içeri girmek istediklerini belirterek yoğun bakım ünitesinin kapısını yumrukladı. Şifre ile açılan sürgülü kapıyı zorlayarak açıp içeri giren kadınlardan biri, iddiaya göre, 'Ne yaptınız babama' diye bağırarak hasta odasına yöneldi. İsmail Ç.'nin yaşamını yitirdiğini gören hasta yakını 'Babamı siz öldürdünüz' diyerek yoğun bakımdaki Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu ve diğer sağlık çalışanlarına saldırdı. Dr. Celepoğlu'na tokat attığı iddia edilen hasta yakınları yine iddiaya göre yoğun bakım odasındaki hemşire E.Ö.'ye 'Babamı bu ellerle mi öldürdün' diye bağırarak defalarca tokat attı, parmaklarını büktü.



KAFASINI YERE VURARAK BAYILTTILAR



Bu sırada beyaz kod vermek isteyen hemşire B.B.V.'ye 'Kimi arıyorsun sen' diye bağıran saldırganlar, saçını çekti, başını beton zemine vurdu. B.B.V. aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Yoğun bakım ünitesindeki malzemeleri de sağlık personeline fırlatan saldırganlar, kendilerini sakinleştirmeye çalışan hemşire E.Ö.'ye de saldırıp kolunu ısırdı. Bir süre sonra olay yerine gelen hastane güvenliği, 3 kadını güçlükle dışarı çıkardı.



Olaydan sonra darp raporu alan Dr. Celepoğlu ve hemşireler, hasta yakınları hakkında şikayetçi oldu.



TABİP ODASI KINADI



Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, saldırıya uğrayan Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu ve avukatı Onur Bilge Özdemir ile ortak bir basın açıklaması yaparak, saldırıyı kınadı. Hasta yakınlarının yoğun bakımda doktor ve diğer sağlık çalışanlarına saldırdığını, şiddet uyguladığını belirten Prof. Dr. Şahin, "Fiziksel ve sözsel şiddete rağmen sağlık görevlileri karşılık vermemiştir. Bir çalışan, uğradığı şiddetin etkisiyle bayılmıştır. Bu şiddet güvenlik görevlileri gelinceye kadar devam etmiştir" dedi.



Sağlık çalışanlarının ölümle dahi sonuçlanan saldırılara uğradığını anlatan Prof. Dr. Şahin, "Orada saldırıya uğrayan sadece o hekim ve sağlık çalışanları değildi. Ülkedeki tüm hekimler ve sağlık çalışanları saldırıya uğramıştır. Saldırıyı kınıyoruz. Sağlık çalışanlarının can güvenliği sağlanmalı ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır" diye konuştu.



YOĞUN BAKIMDA 9 HASTA DAHA VARDI



Dr. Celepoğlu'nun avukatı Onur Bilge Özdemir, olayın yoğun bakım ünitesinde yaşandığını, aktif saldırının 5 dakika sürdüğünü söyledi. Yoğun bakım ünitesi kapısında başlayan ve içeride devam eden olayın ise yaklaşık yarım saat sürdüğünü kaydeden avukat Özdemir, "Müvekkilim daha meslek hayatının başında. 8 aylık bir doktor ve böyle bir travma yaşıyor. Saldırıya uğrayan sağlık çalışanları şu an bu tramvayı atlatmaya çalışıyor. Yoğun bakımda yatan diğer 9 hasta ve saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarının hayatlarını kaybetmemelerini mucize olarak nitelendiriyorum. Bu saldırı, müvekkilim şahsında tüm doktorların önlüğüne yöneliktir, gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" dedi.



Avukat Onur Bilge Özdemir, saldırı anının güvenlik kameralarına yansıdığını, bu görüntüleri izlediklerini ve hastane yönetiminden talep edeceklerini söyledi.



SEYİR HALİNDE ALEV ALAN MAKARNA YÜKLÜ TIR YANDI



Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde makarna taşıyan bir TIR, seyir halindeyken alev alarak yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR, kullanılamaz hale geldi.



Yangın, gece Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönünde giden ve sürücüsü öğrenilmeyen 33 DTE 94 plakalı makarna yüklü TIR, bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü TIR'ı emniyet şeridine çekerek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Uzun çabalar sonucunda yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.



YALOVA'DA KIRMIZI RENKLİ SU BİRİKİNTİSİ ORTAYA ÇIKTI



Yalova'nın Gazioasmanpaşa Mahallesi İlkbahar Sokak üzerinde yer alan boş bir arazideki kırmızı rekli su birikintisi dikkat çekti. Suyu gören mahalle sakinleri ise paniğe kapıldı. Konunun belediyeye bildirilmesi sonrasında ekipler bölgeye gelerek sudan numuneler aldı. Kırmızı su ile dolan alanda yüzen ördekler de kırmızı renge boyandılar. Kırmızıya boyanan ördekleri ve kırmızı suyu görenler de şaşkınlıklarını gizleyemediler.



LİCE'DE TERÖR OPERASYONU: 3 GÖZALTI (yeniden)



DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 103 kilo esrar, ruhsatsız tüfek, terörist kıyafeti ve hücum yeleği ile çeşitli malzemeler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerıne Serince köyünde belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan ev ve bahçede 103 kilo esrar, 7 bidon, 4 kalem pil, 2 el feneri, 2 hücum yeleği, terörist kıyafeti, 1 sırt çantası, 1 koltuk altı tabanca kılıfı, dürbün, gaz maskesi, ruhsatsız av tüfeği ve 75 fişek ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, M.P., D.P., M.Ç. gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.



KALP KRİZİNDEN ÖLEN POLİS MEMURU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ



Denizli'de kalp krizinden ölen polis memuru Erkan Altıntaş (44) için emniyette tören yapıldı. Tören sonrası Altıntaş'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Nazilli İlçesine götürüldü.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erkan Altıntaş, gece nöbetinden çıktıktan sonra dün (cuma) sabah, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'ndeki evine döndü. Evli ve 2 çocuk babası Altıntaş, kalp krizi geçirdi. Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altıntaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Altıntaş için bugün görev yaptığı Denizli İl Emniyet Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenlendi. Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, üst düzey polis müdürleri ile çok sayıda polis memuru törene katıldı. Kadın polis memurları Altıntaş'ın eşi Özlem Altıntaş'ı teselli etmeye çalışırken, kızları Sinem (14) ile Ceren Altıntaş (10) törende gözyaşlarını tutamadı.



İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Altıntaş'ın ailesine başsağlığı diledi. Törende Altıntaş'ın özgeçmişi okundu. Dua edilmesinin ardından, Altıntaş'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine uğurlandı.



ESKİ MUHTAR CİNAYETİNE 2 TUTUKLAMA



Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, eski köy muhtarı Kemal Duyar'ın evinde başından vurularak öldürülmesiyle ilgili şu anki köy muhtarının da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Muhtar ve bir kişi, tutuklandı.



Kadirli ilçesine bağlı Hacıhaliloğlu Köyü'nde 3 Ağustos'ta meydana gelen olayda, köyün eski muhtarı Kemal Duyar, yalnız yaşadığı evinin arkasındaki mısır tarlasından gelen kişi ya da kişiler tarafından açılan ateşle başından vurularak, öldürüldü. Jandarma tarafından 5 aydır yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, köy muhtarı Semih Duyan ve Süleyman Başdoğan ile Y.Ş. ve E.D. gözaltına alındı. Y.Ş. ve E.D. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, muhtar Duyan 'azmettirmek', Başdoğan ise 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. İkilinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.



SEÇİM İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI



Cinayetin muhtar Semih Duyan'ın eski muhtar Kemal Duyar'ın yeniden aday olacağı ve seçimi kazanacağına kesin gözüyle bakılmasınedeniyle işlenmiş olabileceği iddia edildi. Soruşturmada çelişkili ifadeler muhtarın, seçimi kaybetme korkusu ile Süleyman Başdoğan'a eski muhtarı öldürtmüş olabileceği ileri sürüldü.



ODA DÜZENİNİ DEĞİŞTİREN KARDEŞİNİ BIÇAKLADI



Karaman'da Tamer B.(25), odasındaki eşyaların yerini değiştirdiği gerekçesiyle tartıştığı 17 yaşındaki kardeşi Yakup B.'yi bıçaklayarak, yaraladı.



Olay, saat 10.00 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi 117 Sokak üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Tamer B., odasındaki eşyaların yerini değiştirdiği gerekçesiyle kardeşi Y.B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tamer B., kardeşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak, yaraladı. Aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yakup B. ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağabey Tamer B. ise evde gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



MÜSLÜM GÜRSES DİNLEYEN KEDİNİN TEPKİSİ, ŞAŞIRTTI



Sosyal medyada yayılan bir videoda merhum sanatçı Müslüm Gürses'in seslendirdiği 'Yeşil Ördek Gibi' türküsünü dinleyen kedinin verdiği tepki, görenleri şaşırttı.



Arabesk müziğin sevilen sanatçısı, 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in seslendirdiği 'Yeşil Ördek Gibi' türküsünü dinleyen kedinin tepkisi, izleyenleri şaşırttı. Cep telefonunda çalan şarkıyla birlikte gözlerini kapatıp başını salladığı görülen kedinin videosu, çok sayıda kişi tarafından izlendi. Sosyal medya kullanıcıları, 'Ülkemizin kedisi bile dertli', 'Müslüm Baba' hayvanların da yüreğine dokunuyor', 'Kedi aşk acısı çekiyor herhalde' gibi yorumlar yaptı.



BURSA, EN SAĞLIKLI ŞEHİRLER SIRALAMASINDA 5'İNCİ SIRADA



Dünya genelinde yaşam maliyeti, emlak fiyatları, suç, sağlık hizmeti, kirlilik ve trafik gibi kriterleri baz alarak yaşam kalitesi en yüksek kentleri belirleyen bağımsız bir veritabanı sitesi olan Numbeo'nun 'en sağlıklı şehirler' listesine Bursa 5'inci sıradan girdi. Suç oranları baz alınarak yapılan değerlendirmede ise Bursa 76.85'lik güven endeksi ile 28'inci sırada yer aldı.



Tarihi ve kültürel miraslarına son yıllarda yatırımlar yapılan Bursa, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınırken, dünyadaki tüm şehirleri inceleyen bir veritabanı internet sitesi olan Numbeo'da da en sağlıklı şehirler listesinde 5'inci sıraya girdi. 150 şehrin yer aldığı 'yaşam kalitesi en yüksek şehirler' listesine de 49'uncu sıradan giren Bursa'nın yanı sıra İzmir de aynı listede 95'inci, Ankara 121'inci, İstanbul da 138'inci olmuştu. Yaşam kalitesi en yüksek şehirler listesi için nüfusu 5 binden fazla olan kentler değerlendirmeye alınıyor ve sağlık, suç oranı, nüfus, trafik, pahalılık gibi kriterler kıyaslanıyor.



SAĞLIKTA İLK 5'TE



Numbeo'nun sürekli güncellenen verilerine dayanarak hazırlanan listede dünyanın en sağlıklı kenti Tayland'dan Chiang Mai seçilirken, İngiltere Glasgow ikinci, Güney Kore Seul ise üçüncü sırada yer aldı. En sağlıklı kentler listesine Türkiye'den dört şehir girerken, Bursa 82.94 puanla 5'inci sırada yer aldı. İzmir 72.31 puanla 56'ncı, Ankara 68.56 puanla 89'uncu ve İstanbul da 67.63 puanla 94'üncü sıradan listeye girdi.



TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ İKİNCİ ŞEHRİ



Suç oranlarına göre belirlenen dünyanın en güvenilir şehirleri listesine de Türkiye'den 5 şehir girdi. Suç oranlarına göre 338 şehrin değerlendirildiği listeye göre dünya genelinde suç oranın en düşük olduğu kent Birleşik Arap Emirliklerinden Abu Dabi oldu. Katar Doha'nın ikinci sırada yer aldığı listede Türkiye'den Eskişehir 82.63'lük güven endeksi ile 10'uncu sırada yer aldı. Listede 76.85 güven endeksi ile 28'inci sırada yer alan Bursa, Türkiye'nin en güvenli ikinci kenti olurken, İzmir 53, Ankara 142 ve İstanbul da 217'nci sırada yer aldı.



'BURSA'NIN GELECEĞİ PARLAK'



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yabancı bir şirket tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre Bursa'nın sağlık, güvenlik ve yaşam kalitesi verilerinde öne çıkmasının kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Bursa'nın gelecek vizyonunu turizm olarak belirlediklerini hatırlatan Başkan Aktaş, "Turistler her zaman güvenlikli ve yaşam kalitesi yüksek kentleri tercih eder. Sahip olduğumuz tarihi ve kültürel miras, Uludağ, göller, şelaleler, sahil gibi doğal değerler zaten turizm için önemli bir avantaj. Bursa'nın uluslararası araştırmalarda yaşam kalitesi anlamında öne çıkması Bursamıza artı değer sağlıyor. Özellikle ulaşım master planı ve 1/100 bin ölçekli plan düzenlemelerinin ardından hayata geçireceğimiz yatırımlarla Bursa hem halkımızın yaşamaktan daha çok keyif alacağı bir kent olacak hem de yabancıların tatil için tercih edeceği önemli bir bölge haline gelecek" dedi.



Haber: Muammer İRTEM/BURSA,-

