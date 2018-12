Dha Yurt Bülteni-7

1)BALIKÇILAR VATANDAŞI UYARDI; 1,5 AY SONRA TÜKENECEK HAMSİ İÇİN ELLERİNİ ÇABUK TUTSUNKARADENİZ'de palamuttan sonra hamside son yılların en bereketli av sezonu sürüyor.

KARADENİZ'de palamuttan sonra hamside son yılların en bereketli av sezonu sürüyor. Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilosu 7 buçuk ila 10 lira arasında değişiyor. Balıkçılar, hamsinin 1,5 ay sonra tükeneceğini, bu nedenle de vatandaşların ellerini çabuk tutması gerektiği uyarısında bulundu. Karadeniz'de 1 Eylül itibari ile başlayan denizlerde av sezonunun başından itibaren önce palamutla dolan balıkçı tezgahları şimdilerde ise hamsiyle doldu. Karadeniz'in batı kıyılarında sürü halinde görülen hamsiler, yönünü Karadeniz'in doğusuna çevirdi. Trabzon'da balıkçı tezgahlarında, kilosu 7 buçuk ila 10 lira arasında satılan hamsideki bolluk, bölge sakinlerini de sevindirdi. Balıkçılar, geçen yıla oranda yaşanan bolluğun 1 buçuk ay daha süreceğini ve hamsi sezonunun biteceğini hatırlatıp, vatandaşların ellerini çabuk tutmaları gerektiğini söyledi.



'ALSINLAR DOLAPLARA KOYSUNLAR'



Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, vatandaşların hamsiyi düşünmeden almaları gerektiğini söyledi. Örseloğlu, "Şu anda vatandaşların beklentilerinin üzerinde bir bolluk var, bunun üzerinde bir bolluk yok. Çok bol bir palamut sezonu geçirildi, bir palamut 45 kilo bir hamsi tüketiyor. Milyonlarca palamuttan bahsediyoruz bu bolluğun olması mucize. Şu anda 1'inci aya gidiyoruz, hamsi 1,5 ay sonra biter sezon kapanır. Vatandaşlar düşünmeden alsın fiyatlar iyi seyrediyor. Alsınlar dolaplarına koysunlar, yarına kar ederler zarar etmezlerö dedi.



'SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEZ'



Balıkçı Hami Çolak ise vatandaşların ellerini çabuk tutması gerektiğini anlatarak, "Trabzon'da hamsi sezonu iyi geçti, 20 gün daha sürer. Vatandaşlarımıza söylüyorum; tuzlama yapacak olanlar ellerini çabuk tutsunlar. Toplam hamsinin 1 buçuk ay gibi bir ömrü var. Vatandaşlarımız şimdiden alsın, son pişmanlık fayda etmez. Hamsinin fiyatı güzel, şu an iyi hamsiler 10 lira, 15 lira arasında gidiyor. Vatandaşımız genelde iyi hamsiyi tercih ediyorö diye konuştu.



2)İZMİRLİLER HAMSİYE DOYDU



İZMİR'de Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu (KADEKON) tarafından düzenlenen Karşıyaka Hamsi Şöleni'nin 11'incisi Bostanlı Pazar Yeri'nde yapıldı. Samsun ve Rize'den getirilen 5 ton hamsinin dağıtıldığı şölende, ekmek arası hamsinin tadına bakmak isteyen İzmirliler, uzun kuyruklarda bekledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi'nin desteğiyle KADEKON tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen hamsi şöleninin, 11'incisi bu yıl da Bostanlı Pazar Yeri'nde yapıldı. Samsun ve Rize'den getirilen yaklaşık 5 ton hamsi mısır ununa bulanıp kızartılarak ziyaretçilere dağıtıldı. Ücretsiz hamsi ikramını kaçırmak istemeyen İzmirliler, şölen yerine adeta akın etti, uzun kuyruklar oluştu. 20 binin üzerinde katılımın gerçekleştiği hamsi şöleninde, hamsi tezgahlarının dışında farklı tezgahlar da açıldı. Hamsi ve yöresel tatların yanında yılbaşı öncesi sevdiklerine yeni yıl hediyesi almak isteyenler de hediyelik eşya stantlarına uğramayı ihmal etmedi.



KARADENİZ NOSTALJİSİNİ YAŞIYORUZ'



Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hızır Murtezaoğlu, "Hamsi şöleni, Karadeniz nostaljisini yaşadığımız, hemşerilerimizin İzmir hemşerileriyle buluştuğu, gelenek ve göreneklerini yaşattığı İzmir'deki en büyük etkinliklerden biri oldu. Karadeniz Konfederasyonunu biraz aşan Ege'ye ve İzmir'e mal olan bir etkinlik. Her yıl 20 bin civarında vatandaşımız katılıyor. Geleneksel hale gelen etkinliğimiz, önümüzdeki yıllarda da devam edecek" dedi.



ERKENDEN GELDİLER



Hamsi şölenine ilk kez geldiğini belirten Hasan Kalaycı, "Hamsiyi çok sevdiğim için akşam rüyama girdi, sabah erkenden kalkıp geldim. Yüzümü bile yıkamadan geldim" diyerek espri yaptı. Uzun kuyrukta bekleyen Şule Özalp ise, "Hamsiyi çocuklarım sevmiyor ama ben çok seviyorum. Komşularım Karadenizli bu etkinliği çok övdüler ben de onları dinleyip ilk kez katıldım" diye konuştu. Sırada yerini alan Emine Turgut ise sadece hamsi yemek için değil, stantları da gezmek için geldiğini söyleyerek, hediyelik eşyaların fiyatlarının pahalılığından yakındı.



3)ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



BİNGÖL'de, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Serhat Işık, hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde, Bingöl- Genç yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Serhat Işık yönetimindeki 29 AY 092 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Işık, yaşamını yitirdi. İhbarla gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan Işık'ın cansız bedeni, otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.



4)ZİRVEDE EN ZEVKLİ DERS



ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2'nci sınıf öğrencilerine Palandöken Kış Sporları Merkezi'nde kayak dersi veriliyor. Profesyonel kayakçı 4 öğretim üyesi eşliğinde ders alan 380 öğrenci, kendilerini çok şanslı gördüklerini söyledi.



Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de sezonun açılmasıyla birlikte, Spor Bilimleri öğrencilerinin en çok sevdiği kayak dersleri de başladı. Bir hafta boyunca gruplar halinde üniversiteye ait otobüslerle Palandöken'e taşınan öğrenciler, burada, sabah 3, öğleden sonra da 3 olmak üzere toplam 6 saat kayak dersi alıyor. Üniversiteye ait kayak malzemelerini Palandöken'deki Karspor tesislerinde giyinen öğrenciler, Polat Erzurum Resort Otel'in lift ve pistlerini hiçbir ücret ödemeden kullanıyor.



Erzurum'a ilk kez kayakla tanışan üniversite öğrencileri, yıllarını bu spora veren milli takım eski sporcuları olan öğretim üyeleri Atakan Alaftargil, Tuğrulhan Şam, Davut Budak ve Orcan Mızrak tarafından yetiştiriyor. Her yıl ikinci sınıf öğrencilerine bir hafta kayak dersi verdiklerini belirten kayak öğretmenlerinden Atakan Alaftargil, "Yıllardır Spor Bilimleri'nden kayağı öğrenmeden mezun olan bir tek öğrenci yok. Buradan mezun olup okullarda görev yapacak olan öğretmenlerimiz de imkanları varsa öğrencilerine kayak öğretebilecek. Her öğrenci 2 günde kayağı öğrenip tek başına kayak yapabilecek duruma geliyor. Önce dağa çıkmaktan korkan öğrenci, daha sonra inmek istemiyor" diye konuştu.



İstanbul'dan geldiğini belirten Muhammet Kuşkapan, Erzurum'da okudukları için kendilerini çok şanslı gördüğünü söyledi. Kuşkapan şunları söyledi:



"Bizim oralara kar yok denecek kadar az. Kayağı öğreneceğim aklımın uçundan geçmezdi. Kayak dersi için Palandöken'e çıktığımda ve kayakları ayağıma taktığımda çok heyecanlandım. Ama hocalarımız sayesinde kısa sürede kaymayı öğrendim. Muhteşem bir duygu. Pahalı bir spor olan kayağı ders olarak görmemiz bizler için büyük bir avantaj. Kayak yaparak stersimizi de Palandöken'in dağlarına atıyoruz. Dersten sonra arkadaşlarla dağa gelip kayak yapmaya devam edeceğiz."



5)EDİRNE BULGAR KİLİSESİ'NDE NOEL AYİNİ



EDİRNE Bulgar Sveti Georgi Kilisesi'nde Hıristiyanlar için kutsal sayılan Hz. İsa'nın doğum günü nedeniyle Noel ayini düzenlendi. Edirne'nin Kıyık semtinde bulunan kilisede çok sayıda Ortodoks'un katıldığı ayini, kilise rahibi Aleksandır Çıkırık'ın yanı sıra Bulgaristan'ın Stara Zagora kentinden gelen metropoliti Kipriyan yönetti. Ayine Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev, Bulgaristan'ın Haskovo kenti Trakya Dernekleri Başkanı Krasimir Primyanov, Bulgaristan, Yunanistan ve Edirne'den Ortodokslar katıldı. Ayinde, İncil'den ilahi ve dualar okunurken, ayine katılanlarda mum yakarak dua etti. Ardından ise Hıristiyanlar için kutsal sayılan okunmuş ekmek dağıtıldı.Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev, ayinde sağlık, barış ve huzur dilediklerini ifade ederek, "Bulgaristan takvimindeki en önemli bayramların birinde, burada birlikte olmaktan çok memnunum. Noel, yakınların, ailelerin bir arada olduğu bir bayramdır. Kutladığımız bayramda Aziz İsa'nın doğumunla bağlantılıdır. Özellikle çok büyük bir sevinçle belirtmek istiyorum ki bugün ki ayin törenine Bulgaristan'dan gelen metropoliti ile kilise rahibi Aleksandır Çıkırık birlikte gerçekleştirme şerefine nail oldular. Tören sırasında Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen vatandaşlarımızla birlikte birbirimize sağlık, sevgi, barış dolu yeni bir yılı karşılamayı diledik" dedi.



Sveti Georgi Kilisesi Rahibi Aleksandır Çıkırık ise Hz. İsa peygamberin doğuş gününü kutladıklarını belirterek, "Aynı zamanda burada sadece Bulgar değil Yunanistan'dan da gelenler var. Önemli olan İsa peygamber, hepimizin peygamberi. Onun doğduğu günü hep birlikte kutlarsak, ne kadar güzel olduğunu gördük. Hepimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Güzel ortak bir hava yakaladığımızı konuştuk. Barış olduğunda Yunan, Türk, Bulgar beraber yaşayabiliyor. İnşallah şeytan aramıza girmez ve mutlu bir şekilde yaşarız" şeklinde konuştu.



6)112'YE ASILSIZ İHBARA 344 LİRA PARA CEZASI



EDİRNE'de 112 Acil Servis'e asılsız ihbarlarda bulundukları gerekçesiyle 7 kişiye 344'er lira idari para cezası kesilirken, hakaret ve tehditte bulunan ise savcılığa şikayet ediliyor. Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, günde ortalama 1500 çağrı aldıklarını ve bunlardan çoğunun doğru çıkmadığını ifade ederek, "Doktor randevusu almak için arayanlar, özellikle telefon tamircilerinin cihazları kontrol etmek için çağrıları, PİN ve PUK kodunu sormak için arayanlar, hatta 'hangi restorana gidebilirim?' diye arayanlar bile var" dedi.



Edirne'de 19 istasyon ve 44 ambulansla hizmet veren Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği, 112 Acil Servise günde gelen 1500 kadar çağrıya cevap verirken, birçoğunun asılsız çıkması nedeniyle büyük zaman kaybı meydana geliyor. Asılsız çağrı yapan 7 kişiye Edirne Valiliği onayıyla Kabahatler Kanunu 4/A maddesi gereği 344'er lira idari para cezası kesilirken, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan son 1 yılda 270 binin üzerinde çağrı aldıklarını ve bunların yüzde 65 oranında asılsız çıktığını söyledi.



112 Acil Yardım Hattı'nın acil durumlar için aranması gerektiğini kaydeden Kalkan, "112 acil yardım hattı, acil durumlar için aranması gereken bir hattır. Gereksiz yere aranması ve ambulanslara yol verilmemesi ulaşmamız gereken hastaların hayatından çalmaktadır. Saniyeler ve dakikalar içerisinde bir hastaya ulaşılması onun yeniden hayata bağlanmasını sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın bu konuda giderek bir duyarlılığından bahsedebiliriz. Tüm Türkiye'de asılsız çağrı oran yüzde 90'lardayken bakanlığımızın yaptığı çalışmalarla hızla düşmeye başlamıştır" dedi.



'HANGİ RESTORANDA YEMEK YİYEBİLİRİM?'



Edirne'de gelen çağrıların yüzde 65 oranında asılsız çıktığını dile getiren Sağlık İl Müdürü Kalkan, "Edirne'de asılsız ihbarlarda yüzde 65'lere indiğimiz görülüyor. Gene de yüksek bir oran, çok daha aşağılara inmesi için çalışıyoruz. Asılsız çağrı ihbarlarını değerlendirdiğimizde 2018 yılı içerisinde 7 cezai işlem uyguladık, bundan sonra artarak devam edeceğiz. Bu yıl için Edirne'de 112 ambulanslarımız 36 bin vaka taşıdı. 1 milyon 442 bin kilometre yol yaptılar. Yaklaşık 270 bin vaka çağrısını karşıladılar. Kilometre olarak bakarsak dünyanın çevresini 6 kez dolaşmışlar. Böyle büyük bir yük altında olan 112 çalışanlarımızın gereksiz çağrılarla meşgul edilmemesini bekliyoruz. Mesela nöbetçi eczane sormak içi arayanlar, doktor randevusu almak için arayanlar, özellikle telefon tamircilerinin cihazları kontrol etmek için çağrıları, PİN ve PUK kodunu sormak için aramaları, hatta 'hangi restorana gidebilirim?' diye arayanlar bile var" şeklinde konuştu.



112 Komuta Merkezi'nde 5 yıldır acil tıp teknisyeni olarak çalışan ve çağrıları karşılayan Hilal Güner de asılsız çağrıların ekiplere çok zaman kaybettirdiğini belirterek, "Gelen asılsız çağrılar bize çok zaman kaybettiriyor. Nereye yemek yiyeceklerini 112'ye soranlar çıkıyor. Çocuklar çok arıyor, aileler onları oyalamak için cep telefonu veriyor ve onlarda 112 acil yardım hattını arıyorlar. Gönderdiğimiz ekiplerimiz vaka bulamayınca geri dönüyor ama en çok da zaman kaybetmiş oluyor" dedi. 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli Dr. Buket Üner Derdiyok ise asılsız çağrılardan dert yanarak, "Çok sayıda asılsız çağrı alıyoruz. Canı sıkılıp bizi arayanlar var. Telefonu bozulan, kontörü bitenler arıyorlar. Bizde bu asılsız çağrılar yoğunluğa neden oluyor. Şaka amaçlı arayanlar oluyor, gerçek vakalara yönlendirmede zaman kaybı oluyor" ifadelerini kullandı.



112'YE ÖZEL KANUN ÇIKARILMIŞTI



Geçen Temmuz ayında, 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarla meşgul edenlere valilik onayıyla Kabahatler Kanunu 4/A maddesi gereğince 344 lira para cezası kesiliyor. Edirne'de 112'ye asılsız ihbarda bulunduğu gerekçesiyle 7 kişiye idari para cezası uygulandı. Bunlardan birinin farklı numaralardan 'hasta var' diyerek 112'yi defalarca aradığı ve 112 ekibinin olay yerine geldikten sonra ihbarın asılsız olduğunun anlaşıldı. Bir diğerinde ise kayınvalidesinin rahatsızlandığını beyan ederek 112 ekibini olay yerine çağırdığı, ekibin olay yerine geldikten sonra ihbarın asılsız olduğu görmesi üzerine idari para cezası uygulandı.



TEKRARI HALİNDE CEZA İKİ KATINA ÇIKIYOR



112 Acil çağrı merkezine asılsız ihbarda bulunarak meşgul eden kişilere, Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen Kabahatler Kanunu 42/A maddesi gereğiyle valilik onayıyla 344 lira para cezası uygulanıyor. Ancak aynı kişi asılsız ihbarlara devam ederse kanunen ceza iki katı olarak uygulanıyor.



HAPİS CEZASI ALANDA VAR



Edirne'de geçen yıl 112 Acil Servis'e asılsız ihbarlarda bulundukları gerekçesiyle savcılığa şikayet edilen 3 kişiden 2'sine, mahkeme tarafından 5'er ay hapis cezası verilirken, 1 kişi de 250 lira idari para cezasına çarptırılmıştı.



