Dha Yurt Bülteni -7

7ADANA OTOGARI'NI SU BASTIADANA'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkez otogarı su bastı.

DHA YURT BÜLTENİ -7



ADANA OTOGARI'NI SU BASTI



ADANA'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkez otogarı su bastı.



Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden sağanak yağış kenti olumsuz etkiledi. Bazı cadde, sokaklarda su taşkınlıkları yaşanırken evleri de su bastı. Adana Merkez Otogarı'nda bulunan peronlarda ve bekleme salonlarında da su taşkınlıkları yaşandı. Bazı otobüs seferlerinin durdurulduğu bildirildi. Otogar esnafı, otogar kotunun alçakta kaldığı için her sağanakta su bastığını bildirdi. Sağanak yağış nedeniyle kentte trafik sıkışıklıkları da yaşandı.



Görüntü Dökümü



----------------------------



Otogar tabelası



Su altında kalan otogardan görüntüler



Otogar esnafının konuşması



Genel görüntüler



SÜRE: 01'38 BOYUT: 182 mb



Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA,



================



ŞEREFLİKOÇHİSAR'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 20 YARALI (EK)



ULAŞIM AKSADI



ANKARA-Konya yolunun Şereflikoçhisar ilçesi mevkisinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kaza nedeniyle, yolda ulaşım bir süre durdu. Araçlar uzun kuyruk oluşturdu. Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Çalışmaların tamamlanması ardında yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Görüntü dökümü:



--------



-Otobüsten görüntü



-Jandarma ekiplerinden görüntü



-Kaza yerinden görüntü



-Genel detay



Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA,



==================



PERİBACALARI BEYAZA BÜRÜNDÜ



Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, peribacalarını beyaza bürüdü.



Kapadokya bölgesinde bulunan Nevşehir'de gece başlayan kar yağışı devam ediyor. Kent merkezi ile Göreme, Avanos, Ürgüp, Çavuşin, Uçhisar, Ortahisar gibi turistik ilçe ve beldelerindeki peribacaları ile tarihi ve turistik mekanlar, karla kaplandı. Bölgede bulunan yerli ve yabancı turistler, karla kaplanan peribacaları önünde fotoğraf çektirip, eşsiz manzaranın tadını çıkarıyorlar.



Bölgedeki kar yağışının gün boyu aralıklarla süreceğini, 2 gün yağış olmayacağını, hafta sonu ise yeniden kar beklediklerini belirten uzmanlar, Kapadokya'da yılbaşına kar altında girileceğini tahmin ettiklerini bildirdiler. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Nevşehir ve ilçelerindeki okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.



Görüntü Dökümü



-------------



-Karla kaplı Göreme'deki peribacalarından görüntü



-Turistlerden görüntü



-Detay



2 Dakika, 23 saniye/108 MB



Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,DHA)



======================



ORMANDA KAYBOLAN BABA VE OĞLU, DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU



Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanda kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarını kaybeden Nuri Kaplan (46) ile oğlu Hüseyin Kaplan (6), jandarma ekipleri tarafından donmak üzereyken bulunup, kurtarıldı.



Olay, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Korkut köyünde meydana geldi. Mantar toplamak için oğlu Hüseyin ile birlikte ormana giden Nuri Kaplan, dün akşam saatlerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarını kaybetti. Nuri Kaplan, cep telefonu ile jandarma ekiplerini arayarak yardım çağrısında bulundu. Ekipler, cep telefonu sinyali üzerinden yerini belirledikleri baba ve oğluna gece saatlerinde ulaştı. Soğuktan donmak üzere bulunan Nuri Kaplan ve oğlu Hüseyin, ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



---------



jandarma otosu ile çocuğun getirilişi detay



çocuğun ambulansa götürülüşü detay



Diğer detaylar



BOYUT: 162 MB Süre: 0 dakika 34 saniye



Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), -



=========================



YÜK TRENİ, HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI (YENİDEN)



Niğde'de hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Kaza, saat 05.00 sıralarında Özel İdare kavşağındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Yük treni, kapalı olan bariyerin köşesindeki açıklıktan geçmeye çalıştığı öne sürülen Mehmet Uğur (39) yönetimindeki 51 DT 588 plakalı hafif ticari araca çarptı. Yaklaşık 250 metre trenin önünde sürüklenen araçtaki Ahmet Yüksel (40) öldü, sürücü Mehmet Uğur ise ağır yaralandı. Mehmet Uğur, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Otomobil, yapılan incelemenin ardından rayların üzerinden kaldırıldı.



Görüntü dökümü



--------------------------------



-Trenin aracı sürüklemesi



-Sağlık görevlilerinin olay yerine koşması



-Güvenlik kamerası



Süre: 5 Dakika Boyut: 175 MB



Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,



===================



ŞEHİT ER ÖZKUR'UN EŞYALARI AİLESİNE TESLİM EDİLDİ



Muş'un Varto İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, Hakkari'deki patlamada şehit düşen Topçu Er İbrahim Özkur'un özel eşyalarını ailesine teslim etti.



Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi'ndeki, Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde geçen 9 Kasım'da meydana gelen patlamada İbrahim Özkur ile birlikte 7 silah arkadaşı şehit oldu. İbrahim Özkur'un Milli Savuma Bakanlığı tarafından gönderilen, tabutuna sarılı olan Türk bayrağı, Kuran'ı Kerim ve özel eşyaları ailesine teslim edildi. Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, beraberinde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, Garnizon Komutanı Üsteğmen Ahmet Anzarlı, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas, İlçe Müftüsü Mehmet Akif Coşkun ile şehit babası Kutbettin Özkur'un evine gitti. Kaymakam Erkan Kaçmaz, şehidin özel eşyalarını baba Kutbettin Özkur ile şehidin eşi Ceylan Özkur'a teslim etti.



Kaymakam Erkan Kaçmaz, aileye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün selamlarını iletti. Eşyaların teslimi sırasında duygulu anlar yaşanırken, acılı baba Kutbettin Özkur, her zaman yanlarında olan devlet yetkililerine teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------



-Şehidin evinde görüntü



-Bayrak ve kuranı kerim teslimi görüntü



-Konuşmalar



SÜRE: 122 boyut: MB - 03 dk 19 sn



Haber-Kamera: Fatih ÇELİK/ MUŞ/ VARTO,



====================



KAYSERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ



Kayseri'de, gece saatlerinde yağmaya başlayan kar şehri beyaza bürüdü.



Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı gece saatlerinde Kayseri'de de kendini gösterdi. Gece boyu yağan kar, kenti beyaza bürüdü. Sabah uyanarak işe gitmek isteyen vatandaşlar kar yağışı nedeniyle yollarda yürümekte zorlandı. Esnaf ise dükkanlarının önündeki karları temizledi. Belediyelerin kar temizleme araçları da çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kar yağışının gün boyunca belirli aralıklarla süreceği hava sıcaklığının ise en düşük eksi 4, en yüksek ise 0 derece olacağı belirtildi. Yarın da kar yağışının devam edeceği öğrenilirken en düşük hava sıcaklığı eksi 7, en yüksek hava sıcaklığı ise eksi 3 derece olacak.



Görüntü Dökümü:



-----------------



-Yolda yürüyen vatandaşlardan görüntü



-Araçlardan görüntü



-Kepçenin karları temizlemesi



-Genel detay



1 Dakika 47 Saniye/216 MB



Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)



========================



BODRUM'DAKİ BİR APART OTELDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU



MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir apart oteldeki bloklardan birinin bodrumunda çıkan yangın korkuttu. Alevler itfaiye ekipleri tarafından diğer katlara sıçramadan söndürüldü.



Bitez Mahallesi, Kaktüs Caddesi'ndeki bir apart otelde saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Aparttaki bloklardan birinin bodrum katında başladığı belirlenen



yangın korkuttu. Apart otel görevlileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kış sezonunda olunması nedeniyle kimsenin kalmadığı öğrenilen binadaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından üst katlara sıçramadan 1 saatte söndürüldü. Büyük oranda maddi hasarın meydana geldiği bloktaki duman da itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Kundaklama şüphesi üzerinde durulurken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------



-Apart oteldeki yaan bloktan görüntü



-Söndürem çalışymalarından görüntü



-Dumanın tahliyesinden görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: BODRUM (Muğla),



======================



İSLAHİYE ZİRAAT ODASI'NDA YANGIN



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Ziraat Odasının arşiv bölümünde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



Yangın, dün gece Cumhuriyet Mahallesinde İslahiye Ziraat Odası binasında meydana geldi. Ziraat Odası arşivlerin bulunduğu odada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Odanın kapalı bulunduğu sırada çıkan yangına, dumanını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Arşiv bölümünün hasar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



Olay yeri ve ekipler



itfaiyecilerin müdahalesi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 84 MB



Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)



=====================



VAN MERKEZLİ 18 KENTTE VE KIBRIS'TA FETÖ OPERASYONU: 19 GÖZALTI



Van merkezli 18 il ve KKTC'de, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 14'ü muvazzaf 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında örgütün askeri yapılanmasından sorumlu mahrem imam da bulunuyor.



Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürütüyen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van, Ankara, Antalya, İzmir, Afyonkarahisar, Eskişehir, Erzurum, Siirt, Gaziantep, Giresun, Konya, Malatya, Çanakkale, Kahramanmaraş, Kırklareli, Diyarbakır, Hakkari, Siirt ile KKTC'de yapılan eşzamanlı operasyonda 14'ü muvazzaf, 4'ü ihraç 18 asker ile meslekten atılan bir eski imam gözaltına alındı. İmamın, FETÖ/PDY terör örgütünün Van askeri yapılanmasından sorumlu mahrem imam olduğu öğrenildi. Şüphelilerin Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları devam ediyor.



Haber: Orhan AŞAN/VAN, -



========================



OTOBÜSTE LİSELİ KIZLARI TACİZ ŞÜPHELİSİ: ŞEYTANA UYDUM



Karaman'da belediye otobüsünde lise öğrencisi 2 kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Uyar (36), tutuklandı. Uyar'ın ifadesinde, "Etek giyen kızlar önüme gelerek durdu. Ben de bir süre sonra dayanamayıp şeytana uydum" dediği belirtildi.



Pazartesi günü, okullarına gitmek için bindikleri belediye otobüsünde ayakta yolculuk yapan ikisi de 16 yaşında olan kız öğrenciler, koltukta oturan Mustafa Uyar'ın, iddiaya göre fiziki tacizine uğradı. Kızlar, çığlık atarak tepki gösterdi. Otobüs şoförü kapıları kilitleyip, polise haber verdi. Gelen polisler, bir bisküvi fabrikasında işçi olarak çalışan Mustafa Uyar'ı gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uyar, mahkemeye çıkarıldı. Buradaki ifadesinde, "Belediye otobüsünde oturduğum koltuk alçakta kalıyordu. Etek giyen kızlar önüme gelerek durdu. Ben de bir süre sonra dayanamayıp şeytana uydum. Yaptığım bu olaydan dolayı pişmanım" dediği belirtilen Mustafa Uyar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Haber: Muammer ŞEN/KARAMAN, -



======================



AZMETTİRİCİ KOCADAN ŞOK TEKLİF: ÇOCUĞU SİZE VERELİM, BENDEN ŞİKAYETÇİ OLMAYIN



Bursa'da, 5 yıl yasak ilişki yaşadığı komşusu ve oğlunun babası Ümit Şahin'i (30) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan evli ve 4 çocuk annesi Neşe Aydın (32) ile cinayeti azmettirdiği öne sürülen tutuksuz eşi Mehmet Aydın'ın yargılanmasına devam edildi. Sanık Mehmet Aydın'ın, ölen Ümit Şahin'in ailesine, avukatı aracılığıyla "Neşe'nin ölen oğlunuzdan olan çocuğunu size verelim, siz de benden şikayetçi olmayın" teklifinde bulunduğu öne sürüldü.



Olay, 2016 yılının Eylül ayında, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Bekar olan Ümit Şahin, yaklaşık 5 yıl yasak ilişki yaşadığı evli komşusu Neşe Aydın'ın evinin önünde, tabanca ile göğsünden vurularak, öldürüldü. Polisi arayan Neşe Aydın, tartıştıkları Şahin'i öldürdüğünü söyleyerek, gelen ekiplere teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Neşe Aydın hakkında 'kasten adam öldürmek', tutuksuz sanık eşi Mehmet Aydın hakkında da 'cinayete azmettirmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mehmet Aydın, eşini cinayete azmettirmediğini öne sürerken, suçunu kabul eden Neşe Aydın ise "Ümit Şahin ile 5 yıl ilişki yaşadım. Üç kızımdan sonra dünyaya gelen ve nikahlı eşimin üzerine yazdırdığım 4 yaşındaki oğlumun babasının Ümit Şahin olduğu DNA testinde ortaya çıktı. Sonrasında ilişkimiz çekilmez hal aldı, aramızda sık sık tartşmalar oldu. Olay günü yatak odasının penceresine geldiğinde yine tartışmaya başladık. Kurtulamayacağımı anlayınca da silahla ateş ettim. Ölen Ümit'in ailesi, eşimin beni azmettirdiğini iddia ediyor. Beni kimse azmettirmedi" şeklindeki savunmasını tekrarladı.



Neşe Aydın, "Ben çocuğun Ümit'ten olduğunu hiçbir zaman saklamadım. İsteseydi, çocuğu alırdı. Ailesinin de haberi vardı" dedi.



KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İLE TELEFON GÖRÜŞMELERİ MERCEK ALTINDI



Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Mehmet Aydın'ın olay günü olay yerinde olmayıp dükkanında olduğuna dair kamera görüntülerinin incelenmesine, adına kayıtlı cep telefonu ile yapılan görüşmelerin dinlenmesine, 112 Acil servise haber veren kişilerle, evde çocuklara bakıcı olarak bulunan Resmiye B.'nin dinlenmesine karar verdi. Karı, koca sanıkları farklı avukatların savunmasını da isteyen mahkeme heyeti, tutuklu Neşe Aydın'a Bursa Barosu'ndan avukat tayini için yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.



SES KAYDINI MAHKEME KALEMİNE VERDİ



Öte yandan, öldürülen Ümit Şahin'in ailesinin avukatı Akan Demir, eşi Neşe Aydın'ı cinayete azmettirmekle suçlanan tutuksuz sanık Mehmet Aydın'ın, avukatı aracılığı ile maktulün ailesine uzlaşma teklifinde bulunduğunu iddia etti. Avukat Demir, "Ümit ile sanık Neşe'den olduğu DNA testi ile kesinleşen küçük çocuğun velayeti de dahil olmak üzere maktulün ailesine teslimi şartıyla, kendisinden şikayetçi olunmaması yönünde Mehmet Aydın'ın talebi olduğu ortaya çıktı. Görüşmeye ilişkin ses kaydını mahkeme kalemine teslim ettik" dedi.



Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Çırılçıplak Yolda Yürürken Görüntülendi

Sokak Ortasında Çırılçıplak Yürüyen Vatandaş, Görenleri Hayrete Düşürdü

Tüyler Ürperten Vahşet! Cani Koca, Kavga Ettiği Karısını Haşladı

Azmettirici Kocadan Şok Teklif: Çocuğu Size Verelim, Benden Şikayetçi Olmayın