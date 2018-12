Dha Yurt Bülteni -7

7BAKAN PEKCAN: HEDEFİMİZ YÜKSEK GELİR SEVİYESİNDEKİ ÜLKELER ARASINA YÜKSELMEKGaziantep'te, Türk Eximbank Şubesi'nin açılış törenine katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Önümüzdeki 10 yıldaki hedefimiz, orta gelir seviyesindeki ülkeler arasından, yüksek gelir seviyesindeki ülkeler...

DHA YURT BÜLTENİ -7



BAKAN PEKCAN: HEDEFİMİZ YÜKSEK GELİR SEVİYESİNDEKİ ÜLKELER ARASINA YÜKSELMEK



Gaziantep'te, Türk Eximbank Şubesi'nin açılış törenine katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Önümüzdeki 10 yıldaki hedefimiz, orta gelir seviyesindeki ülkeler arasından, yüksek gelir seviyesindeki ülkeler arasına yükselmek" dedi.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ilk olarak bakanlığa bağlı bürokratlarla toplantı yaptı. Daha sonra valiliği ziyaret eden Bakan Pekcan ziyaretin ardından Türk Eximbank Gaziantep Şubesi'nin açılış törenine katılmak için Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'ne (GAİB) geçti. Buradaki törene Bakan Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve işadamları katıldı.



'HEDEFİMİZ YÜKSEK GELİR SEVİYESİNDEKİ ÜLKELER ARASINA YÜKSELMEK'



Burada iş adamlarına seslenen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekonominin öncü illerinden Gaziantep'teki açılışın kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Önümüzdeki 10 yılın hedeflerini anlatan Pekcan, "Önümüzdeki 10 yıldaki hedefimiz, orta gelir seviyesindeki ülkeler arasından, yüksek gelir seviyesindeki ülkeler arasına yükselmek. Rakamlar bizi gururlandırıyor ama biz çok daha fazlasını Gaziantep'ten bekliyoruz. Kamu özel sektör ve STK'lar olarak tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Bir taraftan sorunları çözüyor bir taraftan da geleceğe yürüyoruz" dedi.



'GAZİANTEP NE KADAR İSTERSE ONLARIN YANINDAYIZ'



Üç önemli konu üzerinde durduklarını da ifade eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Rekabetçi olduğumuz pazarlarda tasarım ve markalaşmaya önem vermek. İç ticarette dış ticarette dijitalleşmeye önem vereceğiz. Ticaretimizin hızlanmasına önem veriyoruz yeni teknolojilerle çağı yakalamak istiyoruz. En fazla ihracat yapan altıncı şehrimiz olan Gaziantep'te iş adamlarının katkılarını önemsiyoruz. Gaziantep, ülkemiz ve bölgemiz için kattığı katma değerin bilincindeyiz. Bakanlık olarak bu bilinçle tüm destek mekanizmalarımızla ihracatçılarımızın yanında olacağız. Gaziantep destek rakamlarımızdan en fazla yararlanan illerimizden birisi. Eximbank'ın kaynaklarının doğru ve yerinde kullanılması bizim için önemli. Eximbank her 100 dolarlık ihracatın 26 dolarını finanse ediyor. Ancak Gaziantep'te 27 dolarını finanse etmiştir. Gaziantep ne kadar isterse yanlarında olacağız."



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuşmasının sonunda ise teminat mektubuyla destek sağlanmasının büyük tepkilere neden olduğunu, bankaların teminat mektubu vermekte imtina ettiği dönemde yeni düzenlemeleri devreye aldıklarını, bunları daha da çeşitlendireceklerini ifade etti. Bakan Pekcan, Gaziantep'te 1 milyar 733 milyon lira ihracatçılara destek verdiklerini, desteğin iki tarafın işbirliğiyle daha fazla artacağını da söyledi. Pekcan açılışın ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



Bakan Ruhsar Pekcan'ın Valiliği ziyareti



Bakan Pekcan'ın açılış törenine katılması



Törene katılanlar



Bakan Pekcan'ın konuşması



Açılışın yapılması



Bakan Pekcan'ın büyükşehir belediyesini ziyareti



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 129 MB, 794 MB



Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM-Mustafa KANLI-Yılmaz BEZGİN-GAZİANTEP-DHA)



===================



BİTLİS'TE BESİCİLERİN ZORLU KIŞ MESAİSİ BAŞLADI



Bitlis'te besiciler, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle meraya çıkaramadıkları hayvanlarını, yazın toplayıp biriktirdikleri otlarla besliyor.



Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Bitlis'te, kar yağışıyla birlikte besicilerin de zorlu mesaisi başladı. Besiciler, yazın topladıkları otlarla meraya çıkaramadıkları hayvanlarını besliyor. Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Küllüce köyünde hayvancılıkla uğraşan Cesim Geylani, kışın hayvancılığın zor olduğunu söyledi. Geylani, hava çok soğuk değilse günde bir kez hayvanlarını dışarı çıkararak ot verdiklerini söyledi. Aynı köyde hayvancılıkla uğraşan Sami Çevik ise yaz aylarında kendi imkanlarıyla topladıkları otlarla kışın hayvanlarını beslediklerini belirterek, "Yazın meralarda otlayan hayvanlarımıza, kışın gelmesiyle birlikte biz bakıyoruz. Kış aylarında hayvancılıkla uğraşmanın zorluğu çoktur. Bitlis'in kışı çetin geçiyor. Şimdi çıkartabiliyoruz ama bu hayvanları çıkarttığımız son günler diyebiliriz. Bizim geçim kaynağımız bu hayvanlardır" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------



-Koyunların yem yemesinden detay görüntüler



-Hayvan sahibinin koyunları yemlemelerinden detaylar



-Hayvan sahiplerinin hayvanlara saman ve çeper getirmelerinden detaylar



-Biberonla beslenen yavru kuzudan detay görüntüler



-Hayvancılıkla uğraşan Cesim Geylani'nin röportajı



-Hayvancılıkla uğraşan Sami Çevik'in röportajı



Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, -



==================



POLİS MEMURU KURTARDIĞI KÖPEĞE "BUZ" İSMİNİ VERİP, SAHİPLENDİ



Van'da yiyecek ararken yüzeydeki buzun kırılması sonucu Sıhke Gölü'ne düşerek mahsur kalan ve Büyükşehir Belediyesi Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan yavru köpek sağlığına kavuştu. kurtardığı köpeği sahiplenen polis memuru Burak Ökten, buzlar arasından kurtardığı yavru köpeğine "Buz" adını koydu.



Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Sıhke Gölü'nde yiyecek aramak için dolaşan sahipsiz yavru köpek, 2 gün önce buzun kırılması sonucu suya düştü. Düştüğü yere sıkışan ve hareket edemeyen yavru köpeği görenler köpeğin kurtarılması için Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine haber verdi. Olay yerine giden veteriner hekimler kıyıdan 150 metre ileride bulunan köpeğe müdahale edemeyince polisi aradı. Köpeği kurtarmak için göle gelen Emniyet Müdürlüğü Dalgıcı Polis Burak Ökten, suya girerek buzları kıra kıra köpeğe ulaştı. Soğuk ve açlıktan yorgun düşen köpeği alarak kıyıya getiren Ökten, köpeği veteriner hekimlere teslim etti. Kıyıda hazır bulunan ekipler köpeği alarak hayvan ambulansıyla Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürerek tedavi altına aldı.



2 gündür Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altında bulunan yavru köpek, yapılan yoğun bakım sonucu sağlığına kavuştu. Tedavileri tamamlanan ve sağlığına kavuşan yavru köpeği kurtarıcısı olan Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli Burak Ökten de rehabilitasyon merkezine gelerek yavru köpeği ziyaret etti, ardından da köpeği sahiplendi. Gerekli evrakları dolduran Polis Memuru Ökten bundan sonra köpekle birlikte yaşayacaklarını belirtti.



YAVRU KÖPEĞE "BUZ" ADINI VERDİ



Köpeğin sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen ve köpeğine "Buz" ismi verdiğini belirten Polis Memuru Ökten, "Sudan çıktığında açıkçası çok ümidimiz yoktu. Çok baygın bir haldeydi. Hocalarımızın büyük özverisi ile hayata döndü. Olayı çok hatırlamak istemiyoruz ama köpeğin adını 'Buz' koyduk. Yakışacağını düşünüyorum. Tüm halkımız ve hayvan severler adına Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi personeline ayrıca hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.



Yapılan tedavilerin ardından yavru köpeğin kurtarıcısı Polis tarafından sahiplenmesinin kendilerini çok memnun ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veterineri Şah İsmail Bilge, "Bölgenin en büyük hayvan bakım Rehabilitasyon merkezine sahibiz. Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri olarak köpeğin yeniden hayata döndürülmesi noktasında özverili bir çalışma gerçekleştirdik. Akşam saatlerinde çok şükür kalp atışlarını normale çevirdik. Polis memuru Burak Beye duyarlığından ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum. Olay gecesi bizi arayarak köpeği sahiplenmek istediğini söyledi. Bizde uygun gördüğümüz için sahiplendirmeyi yaptık" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------



-Dalgıç polis memuru Burak Ökten'in belgeleri imzalaması



-Köpeği sevmesi



-Polis Memuru Ökten ile röportaj



-Veteriner Hekim ile röportaj



-Köpeği alan polis memuru



SÜRE: 2 DK 20 SN - BOYUT: 258 MB



Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, -



==================



GELİŞTİRDİĞİ APARAT İLE BAĞIŞ KUTULARINDAKİ PARALARI ÇALARKEN YAKALANDI



Bursa'da geliştirdiği bir aparat ile camilerdeki yardım kutularının içerisindeki paraları çalan şüpheli, başka bir camide aynı yöntemle hırsızlık yaptığı sırada yakalandı. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir çok camide, geliştirdiği özel bir aparat ile yardım kutularının içerisindeki paraları çalan 54 yaşındaki A.K., caminin güvenlik görevlisi tarafından yakalandı. Güvenlik görevlisi tarafındn polise teslim edilen A.K.'nın çok sayıda camide bu yöntemle hırsızlık yaptığı öğrenildi. A.K.'nin vida toplama aparatını geliştirip, yardım ve bağış kutularının içerisinde sokup, rahatlıkta paraları alabildiği aparata ise polis ekipleri bile şaşırdı. A.K.'nın paraları çalma anı güvenlik kameralarınada yansıdı. Polis tarafından gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------------



-Şüphelinin paraları çalma anı ve güvelik görevlisine yakalanması



-Özel apartattan görüntüler



-Şüphelinin adliyeye sevk olması



Süre: 2.35 Boyut: 290 MB



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



==================



ATEŞE TİNER DÖKÜNCE YANARAK CAN VERDİ



Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda, pota fırını tozsuzlaştırma sistemi montajında çalışan, taşeron firma işçisi Ferdi Yalçın (30), ısınmak için tenekede yaktığı ateşe tiner dökünce parlama oldu. Alevlerin arasında kalan Yalçın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Olay, sabah saatlerinde, fabrika içindeki yapımına devam edilen 3'üncü pota fırınında meydana geldi. Madeni eriten 3'üncü pota fırınının tozsuzlaştırma sisteminin montajında çalışan taşeron firma işçisi Ferdi Yalçın, iddiaya göre, ısınmak için tenekede yaktığı ateşe tiner döktü. Aniden parlama olunca Yalçın, alevlerin arasında kaldı. İş arkadaşı ise üzerindeki elbiseyi çıkarıp, alevleri söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 30 metre yükseklikteki potanın üzerinde yanan Yalçın, vinçle indirildi. Yalçın, fabrikaya ait ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Ferdi Yalçın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------



-Olay yerinden detay



-Hastaneden detay



-Ferdi Yalçın'ın resmi



Dosya adı: krbiskazasi Süre: (01.48) Boyutu: (199 MB.)



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,



====================



ARKADAŞLARIYLA ANNESİNİN TEMİZLİK YAPTIĞI EVİ SOYDU



Kahramanmaraş'ta, annesinin temizlik görevlisi olarak çalıştığı evin anahtarını alan Bilal M. (18), aynı yaştaki arkadaşları Timuçin N. ve Murat T. ile eve girerek bilgisayar ve mutfakta buldukları bıçağı çaldı. Polis evde yaptığı incelemede zorlama olmadığını, eve anahtar ile girildiğini tespit edince temizlik görevlisi kadının oğlunu ve 2 arkadaşını yakalayarak gözaltına alındı.



SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Salı günü Hayrullah Mahallesi'ndeki bir evden bilgisayar ile bıçak çalındığı ihbarı üzerine hareket geçti. Ekipler evde yaptığı incelemede kapı ve pencerelerde zorlama olmadığını ve eve anahtar ile girildiğini belirledi. Eve temizliğe gelen kadında da anahtar olduğunu öğrenen polis, hareketlerinden şüphelendiği kadının oğlu Bilal M.'yi gözaltına aldı. Sorguda suçunu itiraf eden Bilal M., arkadaşları Timuçin N. (18) ve Murat T. (18) ile eve girip bilgisayarla bıçak çaldıklarını söyledi. Bunun üzerine diğer 2 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada çalınan bilgisayar ile bıçak da ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bilal M., Timuçin N. ve Murat T., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Şüphelilerin polis otosundan indirilmesi



Hastaneye alınmaları



Hastaneden çıkarılmaları



Polis otolarına bindirilmeleri



Otoların gidişi



Çalınan bilgisayar



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 220 MB



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



=================



İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI



Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, inşaatta olukların montajını yapan Ali Nane, 3'üncü kattan aşağı düştü. Vücudunda kırıklar olan Ali Nane tedavi altına alındı.



Olay sabah saatlerinde, Gölcük Merkez Mahallesi Amiral Sağlam Caddesi'nde meydana geldi. Bir inşatta olukların montajını yapan Ali Nane, dengesini kaybederek 3'ncü kattan aşağı düştü. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ekibi geldi. Yaralanan Ali Nane, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olan Ali Nane tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------



İnşaattan görüntüler



İşçinin sedye ile ambulansa taşınması ve detaylar



Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),



====================



SEVGİLİSİ HAKKINDA KONUŞAN ARKADAŞINI ÖLDÜREN GENCE 11 YIL 8 AY HAPİS



BURSA'da, kız arkadaşı Deniz Varol'u (17), sevgilisi hakkındaki olumsuz sözleri nedeniyle bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Niyazi Gültekin (19), son defa hakim önüne çıktı. Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında "Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti" diyen Gültekin, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın olay tarihinde yaşının 18'den küçük olması ve duruşmalardaki iyi hali nedeniyle ceza 11 yıl 8 aya indirildi.



Olay, merkez Osmangazi ilçesi Merinos Parkı'nda 20 Kasım 2016'da meydana geldi. Olay tarihinde her ikisi de 17 yaşında olan Deniz Varol ile arkadaşı Niyazi Gültekin, gece saatlerinde parkta oturup sohbet etmeye başladı. Varol, Gültekin'in yeni tanıştığı kız arkadaşı hakkında olumsuz sözler sarf edince aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Niyazi Gültekin, belinden çıkardığı bıçakla Deniz Varol'u göğsünden ve karnından yaraladı. Gültekin, olay yerinden kaçarken Varol kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı Deniz Varol'u Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Varol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Cinayetten sonra Niyazi Gültekin suç aleti bıçak ile birlikte evinde gözaltına alındı, daha sonra sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.



'KIZ ARKADAŞIM HAKKINDA KÖTÜ KONUŞTU'



Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçundan tutuklu yargılanan Niyazi Gültekin, karar duruşmasında, "Deniz benim yakın bir kız arkadaşımdı. Gece Merinos Parkı'nda oturuyorduk. Bir süre önce çıkmaya başladığım kız arkadaşım hakkında ileri geri konuştu. Önce sözlü kavga ettik, sonra daha ileri gitti. Ben de sinirlendim, iki yerinden bıçakladım. Evime kaçtım, olaydan 1 saat sonra polis beni evimde gözaltına aldı" diyerek önceki savunmasını tekrarladı.



Avukatları, sanığın suçunu tahrik altında işlediğini, olay tarihinde yaşının 18'den küçük olmasının da dikkate alınarak, verilecek cezanın ardından tahliyesini istedi. Sanık Niyazi Gültekin ise son sözünde, "Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti. Pişmanım" dedi.



Mahkeme heyeti, sanığa önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığın olay tarihinde yaşının 18'den küçük olması ve duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezayı 11 yıl 8 aya indiren mahkeme heyeti, Niyazi Gültekin'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -

